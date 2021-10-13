福建莆田已全域转为低风险区

9月10日，福建莆田市仙游县暴发新一轮本土新冠肺炎疫情。经过国务院联防联控机制、福建省、莆田市的三级联动协同工作机制的不懈努力，从9月17日起，莆田再无社区传播病例，新增病例均为管控人群中检测发现，有效遏制了疫情溢出省外风险。截至目前，莆田市已无新增确诊病例，已全域转为低风险区。本轮疫情中，莆田用时16天实现确诊病例和无症状感染者零新增，用时14天实现首批病例治愈出院。

疫情发生后，莆田市迅速成立仙游前线指挥部和枫亭封控区指挥部，建立视频会商、实时联动等制度，抽调厅级干部靠前指挥。在市级防控指挥部下，设立健康监测组、流调组、社区防控及消毒组、医疗物资后勤保障组、信息报送组等工作组，形成协同作战、运转高效的指挥体系。

与此同时，国家工作组和福建省、莆田市实行扁平化指挥，每日清单式排查工作难题，动员了全市4900多个党组织和16万多名党员参与疫情防控一线工作。

在指挥体系运行下，莆田市在9月11日对枫亭镇开展全员核酸检测；在9月12日至14日接连实现了周边乡镇、仙游全县的全员核酸检测，将疫情风险控制在枫亭镇等若干重点区域内，遏制了疫情外溢的风险。

“‘快’字当头，这次疫情对莆田来说是‘闭卷考试’。但莆田充分运用了去年初疫情防控的经验，实现了不慌乱、有秩序。”莆田市疫情防控指挥部副指挥长、副市长胡国防介绍。

9月10日上午8时许，仙游县报告阳性病例。1个小时后，中国疾控中心免疫规划中心副研究员马超接到通知，要求立即前往仙游开展流调溯源工作。11日凌晨，以国家流行病学培训班学员为基干力量的“国家队”抵达仙游，迅速投入工作中。

“与以往几次地方疫情处置不同的是，本次流调工作实现了国家、省、市三级协同。”马超介绍。在疫情发生后的3天时间内，国家疾控中心共派出21人的流调队伍，福建省下派超40人，福建各地市抽调105人。三级流调队伍迅速整合编成6个流调大队，实现了“联合排查，纵向协同”，依靠“国家队”的丰富经验和地方队伍对本地情况熟悉的信息优势，既保证专业性，又提升效率。

与此同时，莆田迅速实现公安、公卫、工信的信息协调机制，充分应用大数据技术和相关信息化系统开展流调和转运工作。

“疫情发生的3天内，基本实现一旦出现阳性感染者，联合工作组1小时内掌握核心信息、4小时内完成流调轨迹核查、24小时内完成流调报告。”福建省疾控中心主任郑奎城介绍。

据本次疫情的定点治疗医院莆田学院附属医院党委副书记、院长蔡建荣介绍，本轮疫情确诊病例的救治工作得到各级专家的大力支持。目前，来自福建省立医院、省儿童医院等全省各地的专家、医护人员160多人，与北京、上海、广东、浙江等省份专家一起，全面负责隔离病房大楼的救治工作，担负起治疗最重要的任务。

理顺工作机制，更好融合当地医院管理团队。福建省、莆田市两级卫健委组建工作组进驻定点医院，负责协调省市两级资源。救治团队本着扁平化的原则设立了医疗救治组、护理管理组、院感组、后勤保障组、纪检监督组等5个工作小组，省级专家担任组长，医院相关科室负责人担任副组长，统一在临时党支部的指挥下开展工作，整个定点医院转入战备状态，发挥了强有力的战斗力。

重症病例“一人一策”，儿童病例精准施治。本次莆田确诊病例中有2例重型病例，由国家、省、市三级专家联合讨论制定“一人一案”的治疗策略，目前两位重症患者生命体征平稳，均转为普通型病例。临时党支部书记、福建省立医院党委副书记李红介绍，针对本轮疫情中儿童患者人数较多的情况，医院储备了足够数量的儿童呼吸机、监护仪等抢救设备，组建儿科、呼吸、重症和护理医疗救治团队，对儿童患者救治给予有力指导，目前儿童病例均为轻型或普通型。

福建省立医院援莆医疗队充分发挥多学科、多专业优势，结合定点医院实际情况，从医疗管理、护理管理、院感管理和后勤管理4个方面，制定了100项管理制度，指导定点医院的救治和管理实践。

《 人民日报 》（ 2021年10月13日 13 版）