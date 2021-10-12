一、背景

为建设全面体现新发展理念的国家中心城市和公园城市，创建国家都市现代农业示范城市，四川省确定以成都市为主体创建国家农高区，着力构建“都市农业+”产业生态圈，努力打造都市现代农业硅谷，温江区被确定为成都国家农业高新技术开发区的核心区。

温江北林片区的农高园承担着全市农业科技引领的核心作用，并作为科技维的主要承载平台，与其他农业产业功能区共同构建成都农业产业生态圈。温江区目前着力建设集研发设计、创新转化、场景营造、社区服务“四位一体”的高品质科创空间。

二、做法

在成都市温江区万春镇高山村五新数字农场首期选择4亩作为川农牛科创农庄的集中集成示范区，建筑面积2017平方米，主要建设高新品种与技术田间展示、智慧植物工厂、川农牛情景式体验馆、科创云课堂、科创云超市、现代农业产业专家坐诊中心等应用场景，开展“1链3e7星”技术集成与推广应用、乡村振兴高端研学、领军人才特训、高端论坛等集中集成服务，形成上游数据、中游产品、下游服务的具有示范引领效应的完整生态体系，力争将本项目打造为城乡产业协同发展平台亮点项目。

（一）强化农业数字化应用实景，加快高新技术推广应用

一是通过高新品种与技术田间展示，实现农业高新技术和数字技术融合。结合“农养”特色和花卉苗木产业优势，依托川农大在花卉新品种的科研技术力量，种植以蓝花丹为主、其它药食同源类植物为辅的新品种作为田间展示，运用数字农业技术，呈现景观化。田间栈道呈现“CNG农业链七星评价系统”形状，代表“生产、监管、采购、加工、物流配送、第三方检测、消费体验”七个环节，每一颗五角星均设置二维码，体验者通过手机扫描实时上传、体验区域优质农产品“田间到餐桌”供应链溯源的各个环节数据。

二是通过打造智慧植物工厂，推动“五新技术”应用与推广。结合高新技术特征，以“五新”技术应用与推广为重点，采用植物工厂模式为创业企业或研发团队提供生产和科研育苗场地，植入立体多层无土栽培、人工光照明、智能环境控制、植物生产空间自动化管控等技术装备，通过设施内高精度环境控制实现种苗周年连续生产的高效农业系统，利用计算机对植物生育的温度、湿度、光照、CO2浓度以及营养液等环境条件进行自动控制。

（二）提供数字化互动体验空间，助力“川字号”农产品品牌打造

基于产学研融合新业态打造尖点农产品情景式体验馆，通过打造尖点农产品销售实时共享平台，配置场景沉浸式和全程体验式服务与接待设施，推广应用基于区块链+、服务健康餐桌的特色农产品溯源系统，通过扫描平台二维码，进入相应平台系统，建立资源链路。通过川农牛尖点农产品链化体验以及高端研学餐饮配套服务，打造“川字号”尖点农产品情景式体验场景。

（三）加强人才队伍建设，精准培训乡村振兴领军人才

科创云课堂精准定位于乡村振兴指导员、现代农业园区CEO等乡村振兴领军人才特训，具备教育培训、演播厅、校友会、讲座、沙龙活动等多重使用功能。每月制定一个特训方向，每周一个特训主题，全面突出“干货”，梳理、复盘、提炼、总结相关案例。全面创新培训模块，以“理论培训+案例教学+实训实习+沙盘演练”等模式开展。全面强化效果评估，培训结束后，持续进行跟踪服务不低于7年，提供“一站式”全程服务。

（四）创新农业新型数字化服务模式，推动科创服务体系发展

一是通过打造科创云超市，集成10个“1000+”。运用互动触摸屏、二维码、在线直播等方式，构建情景式、主题式科技成果超市，推出专家库、技术库、项目库、服务库、解决方案库、产业振兴案例库、人才振兴案例库、文化振兴案例库、生态振兴案例库、组织振兴案例库等10个“1000+库”，随学、随用、随对接，深度共建，深入共享。

二是通过打造现代农业产业专家坐诊中心，提供精准解决方案。以全域成都为主，面向全川，汇聚200-1000名“洋专家”“土专家”采取“集中问诊+上门问诊+网络问诊”的方式，为服务对象提供7x24专业的项目规划、技术指导和咨询服务。

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(责编：董童、李源)