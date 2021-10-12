山东章丘文祖街道是一个充满岁月积淀的地方，青砖石墙、麻石古道，村容村貌干净整洁、民风淳朴，生活有序、治理有效，山村满载历史的古韵之美，村民彰显向善向美的人文精神，“微治乡村”，无微不治，让文祖乡村治理的脉搏强劲跳动。

一、背景

章丘区文祖街道位处山区，120平方公里，辖22个行政村、1个社区、4.3万人，地域广阔，人员分散。多年来，社会治理群众参与度低，组织难、号召难、管理难的问题日益突出。作为山区镇街的文祖，由于上述原因，在乡村治理的道路上和模式上，需要探索出适应山区乡村自己的模式和路径，对山区乡村进行综合治理，不断解决存在的矛盾和问题，实现山区镇街在乡村治理方面，探索新模式新途径，取得新成效，使山村乡村治理中达到社会和谐、社会稳定、民风淳朴、人民幸福的新生活。

二、做法

文祖街道主动突破创新，实施“微治乡村”品牌建设，打造了“党建+微网格+积分”乡村治理格局，探索“一核四微六小”工作法，（即以党建为核心；打造网格“微”循环、“微”积分、“微”协商、“微”服务；开展志愿“小分队”、说事“小圆桌”、文化“小舞台”、专业“小群团”、矛盾“小清单”、榜样“小名人”）趟出了一条可复制、可推广、可借鉴的“文祖样本”微治乡村之路。

1、打通网格“微”循环，问题化解闭环处置

打通基层治理“神经末梢”，让老百姓“需有所解、呼有所应”，实现一“网”能办大小事，小“格”温暖百姓心。文祖街道细化网格建设，延伸治理触角，创建“13+4+32+251”网格体系，打造“村级微循环、网格大循环”。

在街道层面以行业和区域设置13名网格长和4名全域行业网格员，以自然村为单位建立32个基础网格，以居住街巷划分设置251名微网格员，24小时对自家周边村民提供服务和摸排，确保问题发现、处置的及时、高效，实现了街道全覆盖、重点叠加的网格治理模块，使“人、地、事、物、组织”等体系管理直插到户，精准落实层级治理动态。网格员配备手持信息采集终端手机APP，实现与文祖街道综治中心事项流转办理的信息化，建立上下联动、“网格吹哨、部门报到”的工作机制，实现“小问题不出微网格、一般问题不出村组织、大问题不出街道”的闭环式治理目标。街道出台网格员考评细则，对网格员进行量化考核、评估排序和业绩激励，激发网格员参与社会治理工作，保障网格员记录认真严谨，服务精确到位，切实筑牢5分钟受理、30分钟处置、1小时反馈的工作部署，实现乡村治理科学运行。

2、巧用网格“微”积分，共治共享培树新风

激发正能量，激活群众主动参与的内生动力。文祖街道建立全民参与的架构，创新诗画文祖“1591”网格化积分制管理模式，依托251个村级微网格，以各村每户为单位进行管理，将平安建设、移风易俗等9项内容作为积分依据；健全积分制度，通过微网格员引导群众主动参与攒积分，实行“一日一记录、一月一审核、一季一公示、半年一兑换、一年一核算”的方式管理；夯实保障、落实奖惩，各村建立“积分超市”，积分可以作为评先创优的依据，也可以兑换服务和物品。同时设置“红榜”，每半年一评比，积分成绩前十名的进入“红榜”，进行额外奖励，并作为平安家庭、文明家庭、最美家庭评选的依据，年度考核在村（社区）排名前三十名的奖励10分，优先享受村级产业项目分红。把积分制成果融入到村民自治、环境整治等社会治理环节，树立了向好向善向美的家风、村风、民风。

3、做实民主“微”协商，夯实阵地“微”服务

夯实治理“堡垒”，高标准打造法治、应急、智慧为一体的社会治理综合服务中心，依托“两厅六室一平台”，即智慧街道管理大厅，访调对接室、心灵驿站、听证室、网格化管理办公室、诉访分离办公室、应急办公室和民主协商“商量”平台，完善了社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制。

做实民主“微”协商、实现精准“微”服务。以商量工作室为阵地，建立10个商量工作站，将协商下沉网格，以协商促治理，践行“商治”新理念；联合文祖当地的圣义律师事务所，随时随地为群众提供法律咨询服务，通过法律途径解决问题；联合共青妇等社会组织开展结对帮扶、志愿服务；聘请13位具有三级以上心理咨询证的专家，成立心理咨询志愿服务队，进村入户进行心理咨询、讲座，定期对相关人员给予心理疏导。开展“微治乡村·幸福文祖”微服务系列活动，目前已邀请了国家知名心理学专家、区红十字会应急救护讲师在各村开展心理服务讲座和急救知识培训，村民们受益匪浅，活动获得了一致好评和认可。依托网格员将服务嫁接到每户村民，在文祖北村每家每户都挂有一个微网格员服务联络牌，网格员信息、服务（调解）待办事项、积分争创标准一目了然，从微入手抓服务，下步将继续对接司法、妇联、团委、教体等部门，开展形式多样的普惠性微服务系列活动。

4、做实六项“小”文章，提升善治“大”效能。

文祖街道以“微治”拉动群众获得感、幸福感的提升，推动六项网格“小文章”。在治理体系框架上，动员各村、网格员建设说事“小圆桌”，以微网格为单位，组织两委干部、网格员、党员、村民代表下沉街巷、户下开展说事、议事“小圆桌”活动，将该活动作为畅通基层社会治理的重要抓手。随时随地进门入户开展“圆桌座谈”，在“民意闲谈”中听民意、汇民智、发现矛盾、协调纠纷，化群众“小圆桌”为干部“办公桌”，探索出有效的议政议事、矛盾化解、宣传教育途径，形成党群干部同频共振、互促共进的说事、干事、成事的良好生态。同时，引导村居组建志愿“小分队”、打造文化“小舞台”、培育专业“小群团”、建立矛盾“小清单”、培育榜样“小名人”，带动向善向美的村风、民风。

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(责编：董童、李源)