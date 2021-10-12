“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”是乡村振兴总体要求。近年来，福建省龙岩市江山镇山塘村充分发挥红色文化、绿色生态、靠近中心城区等优势，加快农村各项事业的发展，带领山塘群众脱贫致富奔小康。

一、背景

江山镇山塘村位于龙岩市新罗区西北部，总面积21.4平方公里，其中耕地面积1100亩，毛竹林面积3000亩，生态公益林面积5417亩，森林覆盖率88.76％，村内有丰富的旅游资源。全村共有7个村民小组，314户，总人口806人，现有村两委7人，支部党员46名，村民代表31名。荣获省级“巾帼美丽家园”、市级党建综合示范点、市级文明村、市级爱国主义教育基地等称号。

二、做法

1.六大抓手巩固脱贫攻坚成果

山塘村开展了六大具体帮扶措施。

光伏发电项目。通过贫困户小额贷款和村集体投入共投资130万元，装机容量为155kw,并网发电后光伏分红按照有无贷款来区分，有贷款的贫困户11户每户分红3000元/年，无贷款的25户每户分红1000元/年。

发展养蜂项目。2017年5户自行养蜂，2018年10户参与激励性扶贫养蜂项目，2019、2020、2021有11户参与，每户增加收入约2000元。

参加激励性扶贫蔬菜种植项目。2016年6户参加新罗区绿鲜山农场蔬菜种植每户承包1亩，每户增加收入约8000元。2017年4户参加绿鲜山农场蔬菜种植每户承包1亩，每户增加收入约8000元。2018年、2019、2020、2021年5户参加绿鲜山农场蔬菜种植每户承包2亩左右，每户增加收入万元以上。

企业结对帮扶。我村有86名村民在标致上班，平均为村民每个月增收2600元。2016年为响应山塘村脱贫攻坚战役还特意招收了2户贫困户进厂务工，资助1户贫困户子女上学，医疗救助1户。同时支部积极帮助贫困户寻找就业岗位，有2户贫困户到城区物业公司就业当保安。

村级公益性岗位。为7户贫困户提供护林员、保洁员、养路工、统计员岗位，增加收入。

发展林下经济。山塘村现有4家林下经济家庭农场，在村党支部积极发挥家庭农场作用，通过先富带动后富，聘请贫困户到家庭农场务工，借着前面4家成功的经验，来鼓励和引导其他有意愿的贫困户加入到林下经济中来，从而脱贫致富。

2.发挥资源优势，引领乡村振兴

山塘村拥有优越的生态环境、深厚的红色文化、良好的区位等优势，通过发挥红色文化的引领作用，努力打造“中国红色军工小镇”，以绿色为基底、红色为引领、乡村振兴为目标，突出独具特色的军工题材，进一步完善吃、住、游、娱、购等配套设施，把景点联结成为景区，建设离中心城市最近的4A景区，助推龙岩市红色文化产业发展。

一是推进山塘兵工厂旧址党性教育基地建设。兵工厂对外开放以来已接待了10多万的党员干部群众来此接受革命传统教育，如今已成为中国兵器集团党员干部红色教育基地、省级文保单位、市级爱国主义教育基地、市党史教育基地、市、区党校现场教学点。

二是建设中小学研学实践教育基地，依托红色兵工厂旧址，打造一个离中心城区最近，集红色、绿色、科普、工业等为一体的“中小学研学实践教育基地”，让所有来江山研学的中小学生开眼界、受教育、促成长，让研学旅游朝着特色化、差异化、品牌化发展。让文化、生态优势转化为经济发展优势，促进全村产业发展、带动村民致富。

3.突出产业发展，壮大集体经济

以“党建+”为核心，以“支部引领、规划统筹、项目帮扶、产业振兴”为总思路，全力以赴做好乡村振兴战略工作。一是深化与标致公司、海峡科化等合作，扩大企业创收、村财增收、村民致富“三赢”局面。二是注重发展现代农业，鼓励通过养蜂、家庭农场、林下经济等一系列措施带领村民振兴致富，以自身先进的管理经验有效带动经济发展和解决劳动就业问题。

4.整治人居环境，打造宜居乡村

山塘村持续加快“美丽乡村”建设步伐，坚持从群众生活需求入手，全村已实现“路、电、水、车、电话电视网络”五通，着力改善民生，提升群众的幸福指数。

基础设施更完善。2020年陆续完成了幸福院项目建设；对全村52盏路灯进行改造；安装全村视频监控系统；投入85万元推进校园新村河道整治项目；投入65万元改造污水管网1.8公里，提高生活污水治理水平和排放标准；投入70多万元建设人饮工程，改善村民用水条件，让村民用上“放心水”。

农房整治有力度。按照“下村领导+下村干部+村两委”模式对辖区内的裸房、空心房、违章建筑进行全方位的摸底调查，根据实际情况，制定具体整治措施，并加大法律法规的宣传力度，充分发挥党员示范带头作用，引导群众积极配合“两治一拆”专项行动。

村容村貌更靓丽。定期组织发动村民全面开展以清垃圾、清塘沟、清粪污、改卫生习惯等“三清一改”为主要内容的农村人居环境整治村庄清洁行动，着力解决农村“脏乱差”问题，引导村民实施房前屋后扫清楚、拆清楚、摆清楚，规整屋顶水箱、空调外机。同时坚持以问题为导向，将房前屋后整治落实到每户每个角落，推动村民养成良好卫生习惯和生活方式。

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(责编：董童、李源)