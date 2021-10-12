近年来，淄博市从制度设计入手，创新农村基层组织设置，探索推行“联村党建”机制，通过组织联建、治理联抓、产业联兴、人才联育，进一步改进和加强了党的集中统一领导，优化了党建引领乡村治理体系，为深入实施乡村振兴战略创新了实践路径。

一、背景动因

随着经济社会特别是城镇化快速发展，淄博市农村发展面临诸多突出矛盾和问题。

一是村小村散村弱。全市2580个行政村，人口500人以下的村648个，占比超过1/4。这些村多数地处偏远、分布散漫，缺乏乡村振兴活力。

二是农村人才匮乏。多数年轻人进城务工、经商创业，农村大学生毕业后大多选择留在大城市，返乡意愿不强，农村“空心化”、农民“老龄化”趋势明显。

三是集体经济薄弱。截至2020年年底，全市村集体经济收入3万元以下村刚刚“清零”，一些偏远村、山区村、滩区村、库区村，缺资源少路子，集体收入非常不稳固、增收乏力。

四是产业提升乏力。一些村庄虽有一定产业基础，但缺乏统筹规划布局，各类发展要素资源难以得到有效整合利用，很难做大做强。

五是乡村治理无序。有的村党组织软弱涣散，村干部带领发展能力不强，党员先锋模范作用发挥不明显，个别村甚至“瘫了整、整了瘫”，村规民约、“四议两公开”等很难落到实处。

2017年，淄博市在沂源县探索实行优秀村党组织书记跨村任职的做法；2019年，在总结沂源县优秀村党组织书记跨村任职工作的基础上，以博山区、沂源县为试点，探索推行“联村党建”模式；2020年，印发《关于推行“联村党建”强化党建引领乡村治理的指导意见》，将“联村党建”作为引领乡村治理、推进乡村振兴的制度性安排，在全市提质扩面、深化推广。

二、主要做法

“联村党建”，就是打破就村抓村的路径依赖和区域限制，按照地缘相近、乡俗相通、产业相连、资源互补的原则，创新基层党组织设置方式，通过跨村组建联合党组织等形式，将农村布局联优、规模联大、实力联强、班子联好，以组织联建带动治理联抓、产业联兴、人才联育，增强村党组织政治功能、组织功能，提升组织力，有效促进农村集约集聚发展，以党建引领乡村治理、振兴发展。

（一）打破组织体系壁垒，分类施策抓组建。淄博市结合软弱涣散村党组织整顿、行政村规模调整优化、乡村振兴示范片区培育、涉农产业项目发展等实际，因地制宜、分类组建。

按照“大带小、强带弱”的思路，本着就近原则，通过“1+1”“1+N”等方式，组建“强村带动型”联合党组织，充分发挥“龙头村”的帮促带动作用，重点解决联建村班子战斗力不强、集体经济薄弱等问题。

按照“平等联合、共同受益”的思路，对地理位置、资源禀赋、产业发展等方面具有现实融合发展意义的村，组建“村村互助型”联村党组织，通过联合争取乡村振兴发展项目等抱团发展，重点解决发展资源要素整合、配置和集约统筹利用不到位等问题。

以区域乡村旅游、数字农业、特色养殖业、农产品加工、田园综合体等产业整体布局等为依托，连片聚合产业链上的相关村，组建“产业牵引型”联村党组织，促进联建村产业统一规划、项目统一设计、资源统一利用，重点解决联建村产业同质、发展无序、竞争力不强等问题。

根据村庄与周边企业发展、产业关联度等情况，组建“村企联建型”联合党组织，推动企业、村庄发展互促共赢，解决企业与地方关系协调难、村民增收难等问题。城郊村、城中村与驻地机关事业单位、社会组织、城市社区等，组建“城乡融合型”联合党组织，促进城乡基层治理共建共治共享，解决城乡融合不够快、城镇聚合度不够高的问题。截至2020年底，全市共有各类联村党组织118个、覆盖540个村。

（二）创新镇村管理模式，完善机制促运行。淄博市“联村党建”模式抓住党组织这个基层治理的“牛鼻子”，通过配强领导班子、明确职能定位、完善运行机制，优化了乡村基层治理格局。

一是配强领导班子。注重建好联村党组织班子，突出配强联村党组织带头人，书记、副书记可按程序选举产生，也可由镇（街道）党（工）委从在职机关干部中考察任命，或从联建村工作表现突出的党支部书记中选任，其他委员从联建村优秀村干部中选任。

二是明确职能定位。联村党组织隶属镇（街道）党（工）委，全面接受镇（街道）党（工）委领导，直接领导各联建村党组织，统筹指导联建村各类组织和各项工作，讨论决定联建村重大事项，牵头落实联建村乡村振兴重点任务。

三是完善工作机制。联村党组织所辖各村实行“三不变、三独立、三统一”，即村行政区域不变、村民自治主体不变、集体资产资源权属不变，保持财务管理独立建账、独立核算、独立收支，推行工作统一部署、统一落实、统一考评。实行阵地联用、办公联署，坚持以制度管人管事，建立健全完善联村党组织成员分工负责、定期联席会议、定点办公轮班、民主议事决策、强化民主监督、协调联动攻坚等工作制度，确保联村党组织高效运行、发挥作用。

四是循序渐进融合。通过党建工作同研究、组织生活同开展、党建资源同分享、党建经验同交流，以党建融合为先导，促进联建村各方面工作循序渐进融合。条件成熟的，适时实施行政村规模优化调整。

（三）攥指成拳共同发展，统筹资源求实效。充分发挥联村党组织统筹协调作用，带动各联建村抱团发展、联合振兴。

一是推动产业联兴。综合考虑各联建村资源优势的互补性，科学编制联村区域、联建村产业发展规划，整合利用资金、土地、信息、人才等资源，整体打造区域产业经济带，形成“人人一把号，同吹一个调”的发展格局。沂源县朱家户联村党委依托连片发展乡村休闲旅游，按照“一村一品”模式，统领联建村集中布局打造朱家户美食美宿、姚南峪村落文化、计宝峪圩子文化、碾砣传统酿造和王庄、西白峪樱桃集市等特色产业链，培育壮大“新六产”，集聚了农文旅融合发展新动能。

二是推进治理联抓。对涉及联建村重大事项，按照“联村党委（扩大）会议讨论提议—镇党委复议把关—联建村“两委”会议商议—联建村党员大会审议—联建村村民代表会议表决—联村党委形成决议”的程序议事决策，确保联村党组织科学议事、民主决策、阳光理政。对于上级投入到村的基础设施建设资金、项目，原则上由联建村党组织牵头承接，实现集中力量办大事。由15个村党支部合并组建而来的高青县青城镇青平社区党总支，正整合各村土地资源推进旧村改造，15个村的876户群众将在今年底全部住进新社区。

三是实行人才联育。以镇（街道）为单位，打破发展党员的组织界限，成立青年人才协会并设立青年人才党支部，直接发展青年人才入党，并依托联村党组织作为实践锻炼平台。以联村党组织为纽带，根据基础设施建设、引进产业项目、发展乡村旅游、传承民俗文化等实际工作需要，吸引和集聚各类青年人才、商业人士等回乡创业、反哺农村，为推动乡村振兴注入生机活力。

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(责编：董童、李源)