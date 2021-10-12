云南省临沧市临翔区中山村过去是一个贫困村。近年来，中山村结合悠久竹编历史文化资源，在易地扶贫搬迁安置点建设了集竹编展示、销售、观光、体验为一体的竹艺馆，并成立竹编产业党支部，牵头组建专业合作社，全村的竹编手艺人和易地扶贫搬迁贫困群众全部加入合作社，建立“党组织+企业+合作社+农户”的发展模式。通过推进脱贫攻坚和乡村振兴，大力发展竹编产业和乡村旅游，现在的中山村已经从过去的贫困村转变为现在的竹编村、旅游村，老百姓的日子一天比一天好。

一、背景

中山村原本是临翔区56个贫困村之一，全村629户2419人中有建档立卡贫困户226户952人，这个因“竹”闻名的村子，有着上百年的竹编历史。心灵手巧的中山村民，几乎家家都是竹编能手，但是村里的传统竹编以传统个体户为主，自编自用，而且竹编制品仅限筲箕、簸箕等农耕用具，售价便宜，收入微薄。

二、做法

临翔区充分挖掘和发扬竹编文化，致力于把绿水青山变成金山银山。临翔区党委和政府立足中山村上百年的竹编历史文化资源，充分盘活各类资源，2018年由企业投资200万元，村集体以18亩土地折价120万元，建成了集竹编工艺展示、竹文化传承、竹产品销售于一体的中山竹艺馆。邀请四川竹编非物质文化遗产传承人来村里教授竹编工艺，充分发动群众学习手艺，学会后，以居家生产方式从事竹编生产，竹编产品由合作社统一收购后集中委托企业销售，村集体和企业按投资持有固定资产股的比例进行年分红，找出致富根本。

2018年，中山村成立了“吉华竹编农民专业合作社”，引进临沧勇禾中山竹文化有限公司，采取“企业运作+合作社引领+能人带动”模式发展竹编产业，整合零散手工艺者“抱团发展”，创新了传统竹编，创建“中山竹编”品牌，编制出一系列实用的具有审美艺术的灯笼、帽子、小鱼篓、茶具套、竹编包等产品，深受游客喜欢。不仅如此，中山村还把竹子搬上了餐桌，让游客在玩、购之余可以品尝“全竹宴”，使中山竹编文化在更高层次、更大范围得到普及推广，着力培育壮大竹编产业，为农民创收增收，实现小康梦。据中山竹艺馆工作人员介绍，竹艺馆周末每天能接待四五百人左右，一周的销售量达到一万元左右。通过这一合作模式，中山村把资源变成了资产，把资金变成了股金，既开辟了村集体经济的活水源头，又为开拓了持续稳定的渠道。目前，中山村竹子种植面积达1000余亩，吉华竹编农民专业合作社共有社员576人，有竹编手艺人458人，涉及建档立卡户226户。

栽好梧桐树，引得凤凰来。竹艺馆的建成，加快了当地乡村旅游产品和旅游商品的开发，又吸引了龙头企业到中山投资，引进“远方的家”项目入驻，建设起了集观光、餐饮、游乐、康养为一体的“秘境谷森林小镇”。穿越丛林、森林小镇等旅游项目先后落地，让中山村成为临翔人民休闲娱乐的好去处的同时，还吸纳该村132名村民就近务工，8个流动摊点和3个农家乐让村民实现自主创业，并流转全村20余户群众的土地，增加了群众的增收渠道。

“以前，家里有老人小孩，务工出不去，光靠种点庄稼，生活都难以维持。现在靠这个竹编一个月三千多块，在自己家门口，钱也能够挣得，小娃老人我也能够照顾。”2017年2月，尹文林从中山村罗家寨搬迁到了这里，住进了新房，同时在竹艺馆里学习编织技术。如今，手里有技艺的他每月光是工资就有3000多块钱，日子过得越来越红火。

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(责编：曹淼、李源)