湖南省郴州市桂东县立足实际，创新推行“村务员”乡村治理模式，着力打造“多员合一、一员多能”的村务员队伍，有力提升治理实效，促进广大乡村干干净净、井井有序、欣欣向荣，为巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴加油助力。

一、背景

为促进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，桂东县积极探索优化村级公益性岗位助力乡村振兴的有效举措，针对村级公益性岗位多头管理、职责不清、待遇偏低、人员素质参差不齐等问题，2019年4月下发了《桂东县村级公益性岗位整合工作实施方案》，按照村（社区）总人口8‰的比例，遵循“经费不减、人员精简”原则，将全县生态护林员、农村（河道）保洁员、公路养护员、交通劝导员、安全生产监管员等村级公益性岗位统一整合为“村务员”，人员从1919名精简到1358名，实行定员定职定岗定薪，推动“村务员”人员职业化。同时，有针对性地组织开展业务指导和专业培训，切实提高“村务员”队伍的整体素质和履职能力，推动“村务员”工作专业化，大大提升了乡村治理工作效能。

二、做法

大力实施“村务员”工作机制，打造了一支强劲有力的乡村振兴工作队伍，主要做到“五定五化”：

（一）定好责，工作职能清单化。给“村务员”定职责、明任务、拉清单，除履行农村保洁、道路养护、护林防火、交通劝导、安全监管等日常职责外，还重点履行“党委政府政策宣讲员”“人民群众矛盾调解员”“信访维稳情报信息员”等职能，负责宣传方针政策、调解矛盾纠纷、了解社情民意、收集各类信息等。尤其是发挥村务员在乡村治理中的作用，在一线了解问题、反馈问题、化解问题，有效促进邻里关系和睦、问题化解和谐、群众交流和气、家庭生活和美。

（二）定好岗，人员选聘程序化。严格规范“村务员”岗位选聘流程，做到公平、公正、公开选聘。一是发布公告。村务员按照岗位要求签订一年期合同，每年在合同到期前一个月，由各村发布村务员选聘公告。二是明确要求。要求村务员必须具备与岗位相适应的劳动能力和责任心，居住在本村且年龄在60岁以下。三是规范流程。实行竞争上岗、择优录用，村民自愿报名，由老百姓推选、村委会推荐、乡镇审核，审核后进行公示（公示期七天），公示期满且符合条件的人员，由乡镇与其签订劳务合同，并报县农业农村局备案。

（三）定好区，全域管理网格化。按照属地性便利性原则，将全县12个乡镇（场）113个村（社区）划分为若干个网格区域，按照“网中有格、格中有人、人在格上、事在格中”的网格化管理模式，由村支部书记担任网格长，“村务员”担任网格员，建立“责任全覆盖、管理无缝隙、情况全掌控、服务不遗漏”的网格化村务管理体系，充分发挥“村务员”管村务的作用，让村务员成为“全能管家”，实现村务服务全域覆盖，彻底打通服务基层、治理乡村的“最后一公里”。

（四）定好酬，待遇保障工薪化。按照“经费随事转”原则，县财政每年统筹整合资金2000万元以及村级光伏发电收益，保障“村务员”薪酬待遇，整合资金按因素分配法（村民小组数量、人口数量、区域面积等）划拨到各乡镇（场）统一管理，由乡镇（场）负责按时发放工资以及为村务员购买人身意外保险等。通过实施“村务员”整合，一个网格区域由原来几个人变为一个人，工资由60-200元/月不等统一提高到1130元/月以上。

（五）定好规，督导考核常态化。建立“村务员”管理规章制度，强化考核督导，用制度管人管事。实行“县级每季督查、乡镇每月考核、村级每日检查”的考核管理机制，由乡镇（场）负责日常管理、考核、督导，把群众评价作为村务员考核的主要内容，建立优胜劣汰的选用机制，及时调整更换不适应工作要求的人员，对考核不合格和因工作失误造成重大影响与损失的人员，由乡镇依法予以解除劳务合同、不再聘用。同时，对表现优秀的予以表彰奖励，全县每年评选“优秀村务员”150名，每名奖励1200元。通过严督实考，“村务员”成为一支充满生机活力的乡村振兴工作力量，真正使“小岗位”发挥了大作用。

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(责编：曹淼、李源)