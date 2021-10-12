济南市章丘区相公庄街道位于章丘区东部，总面积85.74平方公里，山区、丘陵、平原各占三分之一，辖37个行政村、1个城市社区，22412户，63538人，素有“名相故里，铁匠之乡”的美誉。相公庄街道坚持把“三变”改革作为乡村振兴的一号工程，按照“思想解放、党建统领、试点先行、因村制宜、项目带动、法治赋能”的思路，获得了“三变”改革引领乡村全面振兴的良好开局。

一、背景

相公庄是传统农业大镇，有地有山有水，共有耕地6.5万亩，其中大片土地4.5万亩，山地2万亩，近年来农田水利基本设施逐步完善，农业发展基础较好。但随着农村人口逐步向城市流动，农村地区面临着土地撂荒、利用率低、部分山区村空心化严重等问题，农村资源闲置、乱占耕地、违建临建等问题也严重阻碍了农业农村发展的进程，农村集体经济收入低，甚至少数村集体收入为零，难以维持村级工作的正常运转。

2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年。相公庄街道在全力完成脱贫攻坚任务的同时，超前谋划农业农村发展的新路径，扎实开展三资清理，大力倡导党支部领办合作社，通过学习借鉴外地经验，结合街道实际，确立了“资源变资产，资金变股金，农民变股东”的“三变”改革发展道路，受到了章丘区委区政府的高度重视。

二、做法

（一）思想解放，头脑开窍。相公庄街道积极探索脱贫后乡村振兴的路子，通过学习借鉴、研讨论证，打破固化发展思维，形成自上而下学“三变”、讲“三变”、干“三变”的热潮。一是“他山之石可攻玉”。党工委组织党员干部先后实地考察了烟台、青岛、潍坊以及江苏、浙江等地经验做法。二是广泛宣讲聚共识。各试点村从宣讲政策入手，多次召开专题研讨会，村“两委”成员、小组长等学懂弄通“三变”知识，迅速成为“行家里手”。三是摸清底数打基础。以“三块地”为重点，摸清“三资”底数，共摸排低效、闲置集体建设用地297亩、一般农田18843亩，基本农田69308亩，为全域推广“三变”改革打牢基础。

（二）党建统领，党员带头。相公庄街道坚持党工委对“三变”改革的全面领导，成立由党工委书记任班长的工作专班，充分发挥了定盘星作用。一是健全工作机制。建立党员领导干部联系点制度，一个领导干部帮包一个试点村，到村指导、一线协调；建立联席会议机制，定期召开专题会议，调度工作进展，研究解决问题，确保工作高效推进；建立项目会审机制，由8名分管领导对口指导五大专业合作社，为项目推进保驾护航。二是高位谋划推进。党员领导干部带头加强学习，掌握“三变”改革基本知识、政策要求和操作流程，及时研究解决各项重大问题。落实村党组织书记包项目、党员干部包户的制度，调动党员干部主动性与积极性。三是创新党建模式。积极探索支部建在合作社上的模式，率先在桑园村调整党组织设置，成立置业合作社党支部，充分发挥村级党组织在“三变”改革中的统筹服务作用，党员带头入股，引领发动群众积极参与。

（三）试点先行，稳妥推进。为推动“三变”改革破冰前行，相公庄街道以区级试点村桑园村为突破口，开好方子、选准路子，激活沉睡资源，引爆“三变”改革。一是以置业合作社为主攻点。桑园村积极转变思想，变过去单纯租地为租房，共投资800万元，建设标准化厂房对外发包租赁，实现增收分红。二是以土地合作社为基本点。与鲁供丰农供销社签订托管协议，打破一垄一畈传统种植模式。

（四）科学规划，因村制宜。根据各村优势特点，在五个网格分中心划定5个街道试点村，创造性探索出工业厂房出租型、农业项目带动型、土地规模化托管型等发展路径。

（五）双招双引，项目带动。相公庄街道坚持内外结合“两手抓”，既内部挖潜，盘活闲置资源，又外部借力，激活特色产业，推动镇级“三变”改革，实现强村和富民的统一。一是大力回引人才。借助人才创业项目的资金、销售、市场等优势，实施欣农蛋鸡二期项目，每村平均增收不少于8万元。二是综合利用土地。对于基本农田，与鲁供丰农合作，实施土地托管服务行动，全年预计流转土地2万亩，涉及21个村。对于一般农田，通过与欣农蛋鸡等市场主体合作，引进养殖、种植项目，实现增收。对于既有建设用地，计划通过全域土地综合整治进行统一规划。三是做实村企联建。按照“百企结百村，消除薄弱村”行动要求，15个薄弱村已完成与企业的对接，计划通过土地流转、劳务合作、农产品销售等方式增收，确保全部村集体收入达到20万元。

（六）法治赋能，治理有效。相公庄街道始终坚持在法治轨道下运行“三变”改革，实现村级增收，加强乡村治理，推进全面振兴。一是依法规范合同。统一合同模板、统一编制清单、统一签约主体，确保村级资源发包、合同签订依法依规。二是深化民主法治。相公庄街道将“三变”改革和法治建设有机结合，完善了桑园村《村民自治章程和村规民约》，形成样板在全街道推广。三是实现“五治”联动。建设提升社会治理综合服务中心和法治文化公园，设有依法治村商量工作站、网格法官工作站、网格法庭、公共法律服务工作室等配套机构，构建法治、自治、德治、综治、智治“五治”相结合的乡村治理体系。

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(责编：曹淼、李源)