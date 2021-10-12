一、背景

折家梁村位于鄂尔多斯市东胜区西50公里处的泊尔江海子镇中部，总面积82.6平方公里，总人口1106户2536人，常住人口217户561人，下设12个村民小组，折家梁村党支部设党支部书记1名、委员2名，共有党员44人。建档立卡贫困户4户9人，于2015年识别，2016年建档立卡，当年脱贫。耕地面积为12700亩，林地面积33480亩，水浇地1230亩，草地61840亩。

二、做法

近年来，折家梁村在泊尔江海子镇党委、政府领导统一部署下，坚决贯彻落实中央、自治区、市、区、镇的各项工作要求，不断强化基层党组织建设，积极贯彻落实“乡村振兴”发展战略，扎实推进农业供给侧结构性改革和农村综合改革，大力发展农村产力，着力改善农村基础设施，强化农村社会治理，保持了农业增效、农民增收、农村发展的良好局面。

（一）聚焦组织振兴，夯实基层基础

一是乡村振兴全过程始终突出农村基层党组织建设，全面建立运行镇领导包村、村“两委”、驻村第一书记包社、党员干部包农户的包扶责任制，要求五大振兴工作必须做到一环节一总结，一步骤一指导，一阶段一座谈，保证乡村振兴方向不偏、程序不乱。二是充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。折家梁村党支部把方向、守底线，坚持“一个政策贯到底、一个标准定到底、一把尺子量到底”的原则，驻村第一书记和支部书记既“挂帅”又“出征”，亲力亲为抓党建、推进三产融合发展、人居环境整治等各项重点工作；镇派出工作组全程参与，讲政策、搞宣传；党支部老党员化矛盾、解难题，在各个关键环节成为推动乡村振兴的“主心骨”。

（二）着眼人才优势，集聚振兴力量

一是通过组织开展农民专业技能培训，以新型农民专业技能培训为抓手，统筹整合培训资源，针对不同人群，突出培训重点，并针对村“两委”成员和农村党员，以增强党性、提升能力为重点，着力培养懂经营、会管理、善服务、当先锋的党员人才队伍。二是结合镇域实际和群众需要，着重加强农牧业种植养殖技术退培训、创业致富带头人培训和职业技能提升培训，着力提高就业创业、增收致富技能，发挥好示范带动作用。三是折家梁村还以乡情乡愁为纽带，鼓励能人回乡发展，以大学生、进城务工人员、退伍军人等群体为重点，吸引更多人才投身现代农业，培养造就心怀农业、情系农村、视野宽阔、理念先进的“新农人”。五是在建立完善新乡贤吸纳机制的基础上，鼓励离退休党员干部、知识分子和工商界人士“告老还乡”，实现宝贵人才资源从乡村流出再到返回乡村的良性循环。

（三）紧抓产业支撑，强化内生动力

一是盘活资源资产。盘活闲置土地，通过土地流转的方式整合废弃耕地3300亩，并将农民承包的土地“转包”回来，实施集体经营，打造高标准农田，引进新的种植技术，不断加快推进特色种植业增产提质。同时折家梁村还盘活闲置土地发展农家乐，村集体每年增加收入4万元。二是发展实体经济。以集体原有积累为基础多元发展，巩固壮大村集体经济。着力拓宽农产品销售渠道，在东胜区设立了农产品实体店。三是以产权制度改革助力乡村振兴。2018年，折家梁村成为东胜区农村集体产权制度改革试点村，村里先后组织村两委到榆林省榆阳县赵家卯村、呼伦贝尔市阿荣旗等地进行了专题考察，学习借鉴经验之后认真贯彻落实上级关于农村集体产权制度改革工作决策部署，推进农村集体产权制度，助力乡村振兴。四是成立股份经济合作社，通过认真开展清产核资、成员身份界定、股权配置等九项步骤，于2018年12月4日召开了第一届股东大会，成立了鄂尔多斯第一个股份经济合作社，并且制定了合作社章程，明晰了每个村民在集体经济组织中的产权股份，为壮大村集体经济发展，保护集体经济组织成员的合法权益奠定坚实基础。除此之外，2020年折家梁村股份经济合作社明确了通过发展特色产业助力产业振兴的思路，经过赴山东、北京、天津等地多方考察与学习，锁定小龙虾养殖，引进2000斤小龙虾苗种并已正式投放，为折家梁村发展村集体经济，深入实施乡村振兴战略开启了新路径。2021年折家梁村继续探索推进产业振兴新思路，先后建立菌菇养殖基地、特色富硒农产品种植大棚等产业基地，拓宽发展思路、推进一二三产业融合发展，切实夯实乡村振兴发展。

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(责编：曹淼、李源)