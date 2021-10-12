一、背景

龙王沟乡村振兴示范区地处河南省平顶山市宝丰县西北部，辖7个行政村，13个自然村，1924户，7474人，辖区总面积11.46平方公里，其中耕地面积 13611亩。

龙王沟乡村振兴示范区龙泉寺村、王堂村、杨沟村相继荣获了“中国绿色村庄”“中国最美乡村”“全国文明村”“全国乡村治理示范村”“河南省文化馆广场舞基层推广基地”“河南省乡村旅游特色村”“河南省家风家教示范基地”“平顶山市十大美丽乡村”等荣誉称号。

二、主要做法

（一）以人为本、“全”字当头，奠定乡村振兴设施基础

实施乡村振兴战略是实现乡村和谐稳定的内在要求，而要实现乡村振兴，建设完善的、现代化的往村覆盖、往户延伸的乡村公共基础设施是基础。

实施农村道路畅通工程。要想富，先修路。龙王沟乡村振兴示范区致力于构建“人本、生态、精细”的道路规划设计，严格遵循“以人为本”的基本原则，道路建设和景观呈现生态化，建设过程中规划、设计、施工、管理呈现精细化。截至目前，龙王沟乡村振兴示范区各村主干道已全部硬化，3个核心村背街小巷也全部硬化。

实施内部环境提档升级工程。对王堂、杨沟、龙泉寺人居环境进行提档升级，对马厂村进行“双违”拆除、厕所改造，农户改厕率达到95%以上，美化了人居环境，也为村庄发展腾出利用空间，经过提档改造，王堂村、杨沟村、龙泉寺村分别获得国家森林乡村，平顶山市十大美丽乡村“2019中国最美乡村”“省级生态文明村”等荣誉。

实施城乡环卫一体、城乡公交一体、城乡供气一体工程。城乡环卫、公交、供气工作一手同抓、力度同硬，一方面实现了城乡环卫、公交、供气全域覆盖；另一方面实施环境提升工程。

（二）紧抓重点、“治”字为先，营造乡村振兴良好氛围

龙王沟乡村振兴示范区结合乡村振兴战略规划实施，以加强优化村庄规划管理为引领，严格按照农村人居环境整治三年行动计划，以环境治理和村容村貌提升为主攻方向，整合各种资源，强化各种举措，稳步有序推进农村人居环境突出问题治理。

一是美化村容村貌。修建王堂村多肉花园排水沟、更新墙体画，对杨沟沟渠进行贯通，打造非遗点位，对龙泉寺村庄进行绿化、建立生态停车场、樱花大道，对花海观光栈道提档升级，打造田园居、茶艺园，让村容村貌焕然一新。

二是培育文明新风。打造家风议事屋，开展文明家庭、十星级文明户、道德模范等评选活动，培育文明乡风。在创建省级文明村的基础上，王堂村成功创建为全国文明村。

三是丰富文娱生活。逐步完善7个行政村文化墙、农家书屋、村史文化墙，举办各类节事活动，成立舞龙舞狮、铜器表演等文艺表演队，营造浓厚的群众文化氛围。

四是组织特色活动。结合重要节假日，开展庆五一·颂党恩活动、端午文化节、啤酒节，编排《水吟·龙王沟》、抬龙王、舞龙表演等节目，在丰富群众文化生活的方式同时，也对外塑造了龙王沟乡村振兴示范区的良好形象，弘扬了地方特色文化，提升龙王沟乡村振兴示范区乡村旅游对外知名度、美誉度，打造全域旅游、文化旅游新亮点，进一步激活旅游消费市场，促进乡村振兴。

（三）全局共抓、“美”字为核、绘好振兴乡村一张蓝图

美丽乡村建设，是乡村振兴的必经之路。龙王沟乡村振兴示范区紧紧围绕“一村一景”“一乡一业”“一村一品”发展模式，健全一体化发展格局，在对“醉美龙泉寺”“乡愁杨沟”“画里王堂”进行精雕细琢的同时，加大对马厂、马庄、大栗庄、赵圪垱4个村美化力度,让“一村美”延伸到“连村美”,进而实现“村村美”，让乡村设施更全、环境更美，生活更好。

谋定后动，坚持规划先行。凡事预则立不预则废，龙王沟乡村振兴示范区超前谋划、超前部署。

因村施策，凸显各村特点。龙王沟乡村振兴示范区将立足于辖区内7个村每个村子的特点，结合各村实际，分别为各村制定发展规划。

让乡村成为生态宜居的美丽家园，让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁，这既是时代的呼唤，也是人民的期盼，更是龙王沟乡村振兴示范区的目标，龙王沟乡村振兴示范区将继续努力实现美丽乡村建设目标。

（四）服务托底，“实”字为根，激活乡村振兴一池春水

乡村振兴，产业为先。龙王沟乡村振兴示范区自成立以来，始终按照农业强、农村美、农民富的发展目标，在提升基础设施建设、人居环境改善、生态环境改善、美丽乡村建设的前提下，不断壮大产业规模，以产业发展支撑乡村振兴，让乡村内外兼修、“美美与共”。

不断扩大产业规模，为乡村振兴“壮筋骨”。一是不断调整农业产业结构，致力于打造精品项目，充分利用当地土地资源，鼓励、促进农民将自己手中有限的土地进行流转，盘活土地利用价值；二是不断拓宽产业半径。建立榨油厂、醋场等实体产业，对当地农产品进行深加工，实现农副产品内部消化，让农民不愁销路；三是延伸产业链，围绕现有产业，扩大企业规模，增加产品内容，完善物流系统，打造更具竞争的涉农产业链，让农业强起来。

不断丰富产业形式，为乡村振兴创新渠道。龙王沟乡村振兴示范区以旅游体系建设为抓手，将农业产品和观光、体验相结合，建设观景塔、网红打卡点、花田马车等业态；充分挖掘非遗和民兵文化资源，建设非遗美食一条街、龙柏大道民兵文化体验地等业态。

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(责编：曹淼、李源)