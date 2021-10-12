一、背景

木凯淖尔镇位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗东部，距旗政府所在地乌兰镇60公里，东邻杭锦旗锡尼镇，南与乌审旗相接，是全市最早的革命老区——桃力民抗日根据地的行政属地，有着“红色柳林区”美誉。总面积2497平方公里，其中可利用草牧场面积358.01万亩，水浇地面积9.34万亩。辖18个嘎查村和1个社区，在册户数9482户19276人，常住户3868户6887人。按照国家和全区、全市要求，对照国家扶贫标准，共识别建档立卡贫困户234户509人，其中产业扶持165户386人，政策兜底69户123人，到2020年底全部实现脱贫，高质量通过国家脱贫攻坚普查，贫困户人均收入从2015年的3105.5元增长到2020年的18539.41元。

二、做法

（一）聚焦责任落实，坚决扛起有效衔接政治责任

成立由镇党委、政府主要领导任“双组长”的领导小组，相关负责同志分别负责的专责工作组，明确工作职责，压实各方责任，形成了“镇党委统一领导、各办（中心）合力共为、嘎查村社区推进落实”的工作体系。持续落实包片领导包抓嘎查村社区制度，明确工作任务，各专责工作组各司其职、各负其责，协同推进有效衔接各项工作任务落实，形成了协调配合、资源共享、高效运转、齐抓共管的工作合力。

（二）聚焦防致贫返贫，切实巩固拓展脱贫攻坚成果

紧扣坚决守住不发生规模性返贫底线任务，成立木凯淖尔镇防致贫返贫监测和帮扶全面摸底排查工作领导小组，组建“包片领导+包村干部+第一书记+驻村工作队员+村干部”的嘎查村摸底排查工作队，采取全面摸底、分类推进、入户走访的原则，对全镇常住人口，以家庭为单位进行摸底排查。对脱贫享受政策户、边缘易致贫户以及户内人口存在患大病、意外致残等情况的户子进行了分析研判，逐户分析生产生活现状、子女就学就业情况、因病因灾支出情况等，因人因户分类制定帮扶措施，及时消除致贫返贫风险，对重点户子实时监测，明确责任人，加大帮扶力度，切实巩固拓展脱贫攻坚成果。

（三）聚焦稳定增收，持续发展特色产业

一是大加强优质种源培育，重点抓好优质鸡苗的保种育雏、基础完善、科技研发，建设起集种鸡场、孵化场、育养中心与实验中心为一体的种源基地。

二是大力推广散放、散养模式，集中培育规模示范户，制定科学的饲料配方，明确规定养殖周期，对出栏成鸡进行肉质抽检，确保营养成分指标高于其他地区同类成鸡指标。同时按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”的要求，建立质量安全可追溯体系，严格按照有关规定进行屠宰加工、严格饲料兽药等生产投入品监管、严厉打击经营违禁投入品行为，做到孵化、育雏、养殖、屠宰、检疫、加工全程标准化、规范化，有力保障产品质量。

三是围绕木凯淖尔土鸡农产品地理标志和绿色农产品认证，统一打造“鄂旗木凯淖尔”品牌，不断加强木凯淖尔土鸡养殖、品牌宣传以及专卖店式样的规范管理。

（四）聚焦项目建设，发展壮大集体经济

一是依托项目政策，夯实嘎查村集体经济发展基础。在尊重充分各嘎查村集体意见的基础上，广泛征求嘎查村帮扶单位、相关专家等各方意见，同时结合各嘎查村实际情况，立足长远统筹谋划产业项目，积极向上争取项目资金，切实增加嘎查村集体整体实力。

二是依托资源优势，凸显嘎查村集体经济发展效益。因地制宜，结合资源禀赋、区位优势、产业发展需求，引导各嘎查村三委班子创新思路，拓展发展集体经济的路子，精准选择盘活闲置资产资源、股份合作、发展规模养殖业和资源开发型工业、组建社会化服务组织等发展模式。

三是加强组织保障，巩固嘎查村集体经济发展成果。为推动嘎查村经营体制创新，增强集体经济活力，使嘎查村集体经济真正成长为产权明晰、农牧民入股、主体多元、充满生机和活力的成熟主体，高质量保障稳定脱贫，着力加强集体资产管理，积极推进集体产权制度改革。

（五）聚焦驻村帮扶，持续巩固帮扶实效

严格落实“四个不摘”要求，继续坚持工作队驻村帮扶制度，按照驻村第一书记和工作队员轮换要求，累计对20名驻村第一书记和工作队员进行了轮换，保持驻村帮扶工作队伍总体稳定。

（六）聚焦示范带动，全力推进试点打造

对桃力民村进行整村打造，对现有村部阵地进行完善功能、供暖设施、村史展厅等方面的提升改造，对常住户进行补贴建设棚圈、住房修缮，对部分公共道路进行疏通和生态围封围栏建设，实施公共设施及生态保护等项目；对乌兰吉林村实施产业提质、医疗保障、疫病防治、清洁采暖、文化提升、平安建设、基础建设、党员联系服务群众“六个一”等“八类民生实事”。

（七）聚焦生态宜居，纵深推进环境整治

木凯淖尔镇始终坚持污染防治、生态保护、生态建设齐头并进，全力守护绿水青山。深入实施《木凯淖尔镇农村牧区人居环境整治奖惩实施办法》，挂图作战、重点攻坚、逐村推进，着力解决农村牧区“脏乱差”问题。

（八）聚焦村风民情，有效推进乡村治理

一是“组织兴，则乡村兴；组织强，则乡村强”，通过村“两委”换届选举，全镇19个嘎查村社区全部实现书记、主任“一肩挑”，村“两委”干部的文化程度和年龄结构进一步优化，通过选优配强村级“当家人”和“明白人”，有效改善了村干部队伍结构。

二是积极推进乡村治理体系和治理能力现代化，规范加强村务监督委员会建设，健全完善村规民约，全面落实党务、村务公开制度，对关系村级发展的重大事项按“四议两公开”工作法讨论决定，促进村级事务民主管理，保障村民合法权益。

三是坚持把新时代文明实践作为推动移风易俗的重要抓手，积极开展新时代文明实践活动，引导群众转变观念，破除陈规陋习。

四是以平安建设、基层协商民主为抓手，筹建木凯淖尔镇综治中心、标准化制定网格员手册、开展“巡回法庭进村社，为民服务解难题”暨普法宣传活动、规范化打造协商议事室、开展协商议事活动，努力将矛盾化解在基层、消除在萌芽。

（九）聚焦服务提升，扎实开展为民实事

深入开展“我为群众办实事”实践活动，制度化、规范化推广实施“党员户口本”和“便民服务存折”两项服务机制，深入落实党员联系服务群众“六个一”工作机制，每个村民小组建立一个“户主”是党员、群众是“家庭成员”的户口簿，并安排一名民警、一名医生、一名网格员配合“户主”开展工作，全面摸清群众的基本情况、产业发展需求以及其他困难问题，有针对性地提供服务。

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(责编：曹淼、李源)