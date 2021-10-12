一、背景

广西阳朔县经过五年的持续努力、克难攻坚，2020年底全县23个贫困村 、4700户15416人贫困户已全部脱贫摘帽。

阳朔县充分发挥党建引领、产业富民和旅游增收的优势，谱写了一篇加强党建促脱贫攻坚成果与乡村振兴工作有效衔接的“多彩文章”。

二、做法

阳朔县委构建起以党建工作统领和推进的大格局，坚持和完善党对乡村振兴工作的领导，做好从“五级书记抓扶贫”向“五级书记抓振兴”过渡，以党政一把手为双组长成立领导小组，加强在决策、部署等方面的统筹。

同时，积极顺应当前网络经济发展趋势，开展“党建领航、电商致富”活动，利用“互联网+”模式和电商平台新型渠道，引导广大群众特别是脱贫户“触电”上网，把阳朔特色农产品通过互联网推销出去，拓宽脱贫户致富新路子。

此外，把乡村振兴与加强软弱涣散党组织、后进村整顿相结合，与升级晋档、高质量发展、农村组织建设提升结合起来，切实增强农村党组织服务乡村振兴的能力。推动高水平党建与高质量发展同频共振、深度融合，积极开展“党旗领航·品质旅游”红色品牌创建。

金桔、沙糖桔、夏橙等水果成熟后皮色金黄，从而被为“黄金果”，这些多年来一直是阳朔县农民致富的优势产业。该县坚持把发展特色农业作为脱贫攻坚的有效支撑，按照“培大育小、扶优扶强”的原则，引导贫困群众大力发展特色水果产业，走可持续发展的致富路。2021年以来落实产业奖补资金854.42万元，惠及1959户脱贫户，小额扶贫贷款4613.17万元，惠及1251户脱贫户。已鼓励扶持脱贫户新种植和低产改造砂糖桔、金桔、沃柑、百香果等7000多亩，新建福利屏山1000亩砂糖桔、兴坪西山600亩百香果等100亩以上脱贫村连片特色产业基地8个。

目前全县有劳动能力脱贫户基本上都有自己的产业，特色农业已覆盖全县23个脱贫村，成为脱贫群众持续增收的最大支柱和引擎。在扩大种植规模的同时，抓好水果品质提升和规模化经营。同时，积极引入新品种，如脱贫村高洲村委的百亩有机蓝莓园是桂林市种植最早、规模最大的蓝莓种植基地。特色水果产业有效促进了脱贫村经济的发展，确保了阳朔县脱贫攻坚的步伐坚定有力。

近年来，阳朔县积极抓住创建“国家全域旅游示范区”和“广西特色旅游名县”的有力契机，把旅游产业作为全面建成小康社会最重要的产业、最大的突破口。深化“旅游+”战略，大力发展低空旅游、乡村旅游、休闲旅游、健康养生、体育赛事等旅游新业态，稳步推进休闲农业与乡村旅游融合发展，持续擦亮“画里山水，栖居阳朔”的旅游金质招牌。旅游业的转型升级为脱贫户产业、就业提供了更大的空间和更多的机会。

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(责编：董童、李源)