近年来，浙江省绍兴市柯桥区为解决基本民生需求，通过扎实推进宜居、宜业、宜游的美丽乡村建设，不断激发农村社会发展潜能，持续提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

一、背景

柯桥区按照“领跑全市，竞跑全省”要求，坚定不移践行“绿水青山就是金山银山”理念，加快打造“两山”转换通道，积极招引工商资本助力乡村发展，全力补齐乡村运营的短板，不断提高村集体“造血”功能，提高乡村共富能力。同时，利用宅基地改革全国试点的机遇，打好改革创新“组合拳”，竭力释放农村发展新动能。

二、做法

1.统筹城乡发展，加快构建体制平台。

按照统分结合方式，持续抓好村庄整治建设与城乡基础设施配套进程。

一是践行“两山”理念，持续深化“千万工程”。自2003年开始，先后按照“小康住宅、小康设施、小康环境”全面小康新农村和“土地集约利用、产业集聚发展、农民集中居住、管理服务城镇化”农村新社区及“廿有廿无”五星达标3A争创要求，咬定垃圾、污水、厕所、管线等民生痛点和需求，遵循“十宜十不宜”原则，坚持变化见成效，通过“问题摄录、清单交办、限期整改、定期督查、常态考核”等方式，扎实推进“拆违章、种树木、改立面、装路灯、砌围墙、做小品、治污水、理管线、保整洁”等城乡环境整治提升“九大行动”，纵深推进“生活垃圾分类，清理乱堆乱放、清理空倒房，公厕洁化、三线序化、庭院美化”等“一分两清三化”进程，致力实现城乡环境高标准上的常态化管理。不仅先后圆满承办了2015年度全省美丽乡村和农村精神文明建设现场会、2018年度全省农村公厕改造和生活污水治理现场推进会，还创建成为全市首个省级美丽乡村示范县，获评全国生活污水治理示范县，并连续两年位居全市农村人居环境整治提升常态化测评首位。

二是加强设施配套，持续组织实施系列民生实事工程。工作中，坚持按照“因地制宜、崇尚自然、显山露水、融景入路，体现自然风貌、地域特色”理念，加快“四好农村路”建设，并率先获评2018年全国首批“四好农村路”示范县称号。坚持按照“同质、同标、同服务”城乡供水要求，扎实推进农村饮用水达标提标工程，获评2019年度全省农村饮用水达标提标行动工作成绩突出县。坚持按照“高规格顶层设计、高水平改造提升、高标准长效管理，便利化、智慧化、人性化、特色化、规范化等‘三高五化’”等要求，扎实开展农贸市场升级改造工作，统筹推进农村文化礼堂与家宴中心配套建设，加快城乡统筹发展，致力缩小城乡差别。

2.推进全域提升，激发各方创业热情。

“千万工程”在直观改造改变人居生活环境，提高生活质量的同时，也带来了激发各方创业热情的溢出效应。特别是2016年来，我们本着“修一条乡道、串一带风景、富一地百姓、正一方风尚”的理念和“沿线、集中、靠景区”的选点打造方式，突出重点区域，注重全域提升，按照“五星达标村”300万元/村、“3A示范村”1000万元/村、乡村振兴先行村2000万元/村的区级创建资金保障标准，加快“四片一环”美丽乡村景观带与“五星3A”党建示范带的建设，加速了全域旅游示范区的建设进程。迄今，全区已培育了2个乡村振兴先行村，打造了25个各具特色的3A级景区化建设示范村，基本建成会稽诗路、山阴兰桂、钱杨印象、鉴湖渔歌、水乡记忆等5条党建示范带。栽下梧桐树，引得凤凰来。稽山鉴水全域旅游示范区的建成和闲置农房盘活利用试点经验探索与推行，极大地激发了各方的创业热情，加速了“两山”转换进程。

3.文明乡风和谐，凝聚乡贤力量。

“千万工程”溢出效应，除加快产村融合进程外，其促进社会和谐，降低治理成本，富集各方投资创业，则又是一大重要的共富通道。文化礼堂、周末剧场、家宴中心的普及和系列“洁净单位”创建的深入开展、农村集体“三资”去现金化管理改革的实施等，均有力地增强了村级向心力，增强了乡贤情怀，促进了共富进程。

据统计，按照文化礼堂“建、管、用、育”要求，2020年举办各类群众文化活动12000余场，也不断涌现“最萌鞠躬礼”“15秒最美救护群像”等一批文明瞬间，累计创建76个省级善治示范村，全区不仅涌现出王坛镇沙地村、兰亭街道谢家坞村的免费养老餐饮，也吸引了如华舍街道蜀阜村乡贤申洲国际马建荣、安昌街道大山西村沈长庆、平水镇宋家店村宋如华等一大批新乡贤捐资建设回报乡村。

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(责编：董童、李源)