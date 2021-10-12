神水台村位于内蒙古鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇西南29公里处，地处蒙陕交界中心位置，区位优势明显，生态环境优美，旅游资源丰富，素有 “沙漠中的小江南” 之称。近年来，当地大力发展有机水稻种植，有机水产养殖，成为经济发展，乡风文明，民众和谐的新农村示范村。

一、背景：

来到神水台村有机水稻景观区，漫步在田园景观栈道，欣赏稻海浪田里绘就的彩色图画，感受别样的稻田文化艺术，放眼望去750多亩稻田碧波荡漾。

2019年以来，嘎鲁图镇立足“鸿嘎鲁”品牌，依托有机水稻种植，在神水台村率先打造集循环农业、创意农业和农事体验为一体的“稻海田园”综合体，形成一产绿色水稻种植业、二产优质稻米加工业、三产稻田文化旅游业有效聚合，推动全镇水稻产业健康发展。

二、做法：

依托有机水稻基地，当地举办了乌审旗乡村文化旅游美食节、乌审旗庆祝中国农民丰收节、农牧民趣味运动会等系列活动，切实做到全民参与、全民同乐。政府围绕稻田景观园、小杂粮种植示范基地、花果采摘园等现有资源，把休闲农业、养生度假、农耕活动等有机结合起来，让有机水稻种植集中连片成“稻海田园”，发挥乘法效应，展示了田园产业的美好未来。

推动村企抱团“文旅+”激活乡村振兴“美丽引擎”。神水台商业步行街，风景如画，游人如织。如今，村里建成了儿童户外网红娱乐场、滨河嬉水游乐场等一批颇受游客青睐的人气目的地，旅游成为了兴村富民的重要路径。徜徉在神水台商业步行街，沿街店铺林立，购物、美食、娱乐、休闲一应俱全。这不仅是一个商业街区，更是在重构一种消费生活。自然原生态的品质，赋予了这里既具有乡土气息的自然质感。这里每一片区域有一抹回忆，乡村、庭院、整齐的民宅、淳朴的民风，感受到的是田园生活的现实场景，更是朴素乡野的乡韵乡愁。

推进农旅融合、发展乡村旅游，仅靠村一级自身，会存在资金不够、经验不足、管理不规范以及规模小、布局散等问题。近年来，神水台村坚持党建引领，不断强化基层党建工作，大力推行党建引领“234”工作法，统筹实施乡村振兴战略、美丽乡村建设，大力实施人居环境整治网格化、责任化、制度化“三化”协同，融入集体经济、产业发展、乡村振兴、乡村旅游“四融”促进，以村企联建方式释放组织活力、促进融合发展。

“始终坚持党建引领，推动村企抱团，用好用活鸿嘎鲁品牌，提升乡村文化旅游综合承载能力，打造一批‘有产业、有文化、有颜值、有特色’的品味村庄。”下一步，嘎鲁图镇要拓宽全域旅游新视角，培育农旅文化新业态，充分发挥特色小镇示范带动效应，以“农旅+”激活乡村振兴一池春水。

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(责编：董童、李源)