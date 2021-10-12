一、背景

为积极践行国家乡村振兴战略，坚持质量兴农、绿色兴农，品牌强农国家部署，2018年4月，京东集团正式启动京东农场项目，以“农业生态 餐桌健康”为使命，着手数字农业发展之路。

项目借助京东集团在电商、物流、营销、品牌等多方面的资源优势，依托物联网、区块链、人工智能、大数据等技术能力，深入到农业生产、流通和销售环节，通过全面提升农业企业产供销供应链能力建设，助力产业数字化升级，产品品牌化发展之路。2020年年初，京东农场项目组接触丰县大数据管理局，双方合作重点聚焦在丰县苹果产业如何进行产业数字化升级及品牌化发展问题。

丰县位于江苏省徐州市，是农业大县，也是江苏省农业产业化试点县，农业资源十分丰富。在2003被评为“中国果菜十强县（市、区）”，被誉为“红富士之乡”“苏北果都”。丰县苹果主导品种为晚熟红富士丰富1号，是红富士的地方品种，具有爽口多汁、甜脆味美、色泽艳丽、可溶性固形物含量高和耐储藏等独特优点，丰县苹果逐步发展成为丰县农业主导产业之一。

但是随着最近几年陕西、山东、甘肃等苹果核心优势产区发展壮大，丰县苹果产业发展优势愈发不明显，面临如下困难。

1、生产方式传统粗放

丰县苹果生产大部分以家庭为单位，规模小，组织性差，缺少产业龙头企业示范带动，面临生产管理粗放传统，标准和规范化推广缓慢的问题。新植果园标准化，老果园提档升级，促进产业从传统生产模式向现代生产模式转变，从而实现产业提质增效是发展需求。

2、果品质量提高相对缓慢

丰县地理位置处于苹果生产南缘，是苹果生产的次适宜区，较之地缘优势明显的胶东半岛，以及光照充足，昼夜温差大的山西、陕西苹果质量优势不明显，相当一部分果农在疏花疏果、配方施肥等优质生产措施不到位，果品农残意识淡薄，喷药频繁、不重视农业防治、生物防治、物理防治，土壤改良缺乏，影响了果品外观质量和内在品质。

3、销售渠道传统单一，单价水平低

丰县苹果的流通渠道主要以农批市场为主，数据显示2019年农批市场渠道占比52%，近5年的平均收购价在1.22元/斤，鲜货批发价在2.32元/斤，平均批发毛利在1.1元/斤。综合产值不高，进一步提升产品溢价能力，让生产端享受更多收益是下一步发展需求，近2年，政府重视电商渠道培养，为丰县苹果扩展渠道，增加产品溢价能力做好基础和铺垫。

4、品牌认知度低，品牌发展模式未建立

随着陕西、山西、甘肃等地区苹果优势产区发展，消费者对苹果消费的认知越发趋向该区域市场，加之丰县苹果产业分散，缺少农业龙头企业，虽然丰县苹果地标产品，但是市场仍以价格作为导向，通过品牌发展带动产业升级及产品溢价的模式尚未建立起来。

二、做法

1、建立数字化基地，导入智能化管理

该数字基地由地面物联网数据采集设备、图像视频采集设备、智能虫情采集设备、气象监测设备等组成，实现了对种植基地的四情（农情、苗情、虫情、墒情）的实时数据采集和结果呈现，有效的提升了基地的管理效率和可视化管理能力。

京东农场自主研发的谷语智能管控系统，作为数据汇聚和管理中枢，有效的实现了农药用药限制管理、农资的进销存管理、田间种植管理等种植环节核心业务的数字化；同时，通过加工管理模块的应用，实现了对基地加工过程的全程监控和管理，通过数字化基地的合作，利用数字化工具，较好的保证了基地认证体系的执行效果，后续通过对人工工时、投入品的分析，还可以进一步优化基地的管理效率，降低生产投入成本，更好的支持企业的有序发展。

2、建立起《京东农场丰县苹果生产管理标准》

京东农场项目组，针对丰县苹果合作基地，专门组织包括西北农林、中国农大、八一农垦等院校专家，制定京东农场丰县苹果生产和管理标准，该标准从产地环境质量标准、农药使用准则、肥料使用准则、产品加工准则、采后处理与贮藏运输准则、包装通用准则、标识使用与销售准则、生产操作规范等16项标准制定，每个季度组织相关专家，深入合作基地进行标准落地指导工作，以期通过标准建立生产管理的规范化，以标准促进产品商品化，为品牌打造建立品质基础。

3、搭建起基于区块链技术的全程可视化溯源体系

该合作基地内以耕、种、管、收、储、运、销的全程可视化溯源体系为抓手，依靠物联网、区块链、人工智能等技术和设备以及谷语智能管控系统，实现对水源，土壤，气象，病虫害等自然环境的监控，以及化肥、农药等投入品，除草、施肥等农事行为的监管，同时通过这些技术和设备，改进种植管理方案，实现精准施肥施药以及科学种植管理，提升生产基地生态环境健康，提高作物自身抗性。

4、京东物流一站式配送解决方案

针对合作基地苹果的物流运输问题，京东华东物流大区一方面制定了关于针对合作基地物流费用优惠活动，同时专门制定了“京东小哥进基地”扶持政策，为了加快物流配送效率，京东物流小哥深入基地收揽包裹，在销售高峰期安排中大型货车进入基地，解决最后一公里的快速配送问题，最终通过全国京东物流网络快速送达消费者手中，统计数据显示，合作基地产品50%实现京东211配送服务，30%实现48小时内达到。

5、打通京品源旗舰店，推动优质优价销售模式

京品源旗舰店是京东农场线上专属渠道，致力于通过农产品“京东京造”模式，打造高品质农产品销售渠道。

针对合作基地内缺少电商运营团队，电商运营经验缺乏的现实情况，京东农场专门组建了丰县苹果京品源运营项目组，通过“保姆式服务”进行电商营销服务，针对丰县苹果进行产品定价策略制定、产品线设计、包装设计、卖点提炼、宣传口径制定、店铺进驻、客户接入等上行服务工作，以及店铺日常运营管理、营销推广活动策划等服务工作。

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(责编：董童、李源)