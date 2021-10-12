一、背景

泊尔江海子镇位于内蒙古鄂尔多斯市东胜区西部，辖区总面积1051平方公里，全镇共有11个行政村152个自然村，总人口12319户26185人，常住人口4135户6759人。现有耕地9.74万亩、林地91万亩，经营中农牧业企业48家、农民专业合作社34家、种养殖大户70户，开设农副产品惠民直销店3家，打造电商平台2个。2020年全镇实现财政税收1.12亿元。

二、做法

泊尔江海子镇深入贯彻落实“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”乡村振兴战略工作总要求，围绕“五星达标、特色培育”要求，坚持以基层党建高质量引领乡村振兴，全面推行“五抓五星亮、产业特色强”工作思路，依托乡村立地条件，聚集现代生产要素，勾画“乡村振兴美丽蓝图”，推进乡村振兴战略以点示范、连线成串、全面铺展。

（一）抓基层组织建设，培育乡村振兴“领头雁”，点亮“党建引领星”

大力推行“企业+党支部+合作组织+农户”产业发展模式，把党支部建在新型农业产业链、农畜产品电商产业链和乡村旅游产业链上，不断挖掘农村农业的新资源、新特色和新风情，以基层党建高质量引领乡村振兴战略全面实施。一是指导各村找准本村特色和发展路子，发挥致富带头人、龙头企业、专业合作社引领带动作用，鼓励村“两委”、能人大户积极整合各类惠农支农项目资金，盘活现有资源。二是坚持市场导向引领产业调整，大力发展特色农产品加工业，搞好农产品品牌建设，统筹发展特色产业、农村电商等新产业新业态，推进农业的“高质量发展”。三是充分挖掘乡土风情资源，打造农家乐、休闲体验、采摘观光等特色旅游项目，将“零星散种”的乡村旅游项目编织成网，巩固美丽乡村建设成果，带动农村旅游向产业化发展。

（二）抓产业转型升级，找准乡村振兴“金钥匙”，点亮“生活富裕星”

一是充分发挥野良壹号、德鑫、亿茂、羚鲜、长青等龙头农牧型企业示范带动作用，发展以肉牛、肉驴、生猪、家禽为主的高效养殖业。二是采取土地集中整合流转的方式，发展绿色有机蔬菜、五谷杂粮、沙棘、紫花苜蓿、中草药材等特色种植业。三是充分发挥109国道交通运输优势，大力发展现代商贸物流业。四是有效利用现有旅游资源和原生态环境优势，发展特色乡村旅游业。

（三）抓人居环境整治，开启乡村振兴“加速器”，点亮“环境美丽星”

认真贯彻落实农村人居环境整治有关工作要求，以建设美丽宜居乡村为导向，坚持“因地制宜、示范先行、注重保护、建管并重”的原则，扎实推进“厕所革命”和农村垃圾、污水治理工作，持续改善村容村貌。

（四）抓创新社会治理，把牢乡村振兴“定盘针”，点亮“社会和谐星”

积极探索自治、法治、德治相结合的乡村治理新模式，坚持矛盾纠纷调解与司法、行政、仲裁等力量相互沟通衔接，对矛盾纠纷化解机制和力量进行有效整合与重构，形成优势互补、主体多样的多元化信访矛盾纠纷化解新机制，扩大矛盾调处“朋友圈”，切实解决群众合理诉求，打出一套漂亮“组合拳”，走出了一条信访、调解“1+1>2”的新路径。一是坚持自治为基、法治为本、德治为先。按照“诉求合理的解决问题到位，诉求无理的思想教育到位，生活困难的帮扶救助到位，行为违法的依法处理”工作思路，认真倾听群众意见，努力把矛盾纠纷化解在萌芽阶段，在调解过程中坚持以情动人，以理服人，以法制人，努力构建和谐家园。二是打造多元化信访矛盾纠纷化解机制。充分发挥综治中心、司法所、派出所、各村调委会的调解职能，推行矛盾调解“选、进、稳、理、调、出”六步工作法，从现有人民调解员队伍中选派调解水平高、群众工作能力强、有一定信访工作知识或经验的人员参与信访矛盾化解。完善以村党支部为核心、以群众自治组织为骨干的基层社会治理体系，建立由村“两委”成员、社长、护林员、党团员以及退休干部、教师组成的村级治安、普法、帮教、调解、巡逻“五位一体”的群防群治队伍，开展户户联防、邻里守望等农村“创平安创和谐”活动。

（五）抓精神文明建设，固稳乡村振兴“台柱子”，点亮“乡风文明星”

一是新引领、展形象，推进新时代文明实践站建设。依托志愿服务队伍和志愿者，打造一支聚合各类人才、有能力、有热情、靠得住、敢担当的文明实践主力军，传思想、传政策、传道德、传文化、传技能。深入开展“讲”“评”“帮”“乐”“庆”五字活动。二是改风气、破陋习，深入开展移风易俗工作。围绕精神文明建设，开展乡风文明大行动，提倡社会新风尚，开展“一约四会、三村、四榜”传播活动，用制度化的形式引导村民主动转变观念，改正不良思想和陈规陋习。三是提颜值、美环境，持续推进农村环境整治。下大力气开展农村人居环境综合整治，推动“厕所革命”工程，开展“美丽庭院”创建，实现村社“颜值”和“内涵”双提升。四是评模范、树典型，正向激励群众提高精神追求。组织开展“好家风好家训”教育活动，充分发挥村史文化馆、文化中心户、道德评议台、四德榜的教育引导功能，发挥正向激励作用，引导村民见贤思齐、崇德向善。五是搞活动、聚人气，不断丰富群众业余文化生活。

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(责编：曹淼、李源)