一、背景

张家口市阳原县在推动脱贫攻坚工作中，主要依靠乡镇干部队伍、农村干部队伍，驻村干部队伍、农村党员队伍等四支队伍，取得脱贫攻坚的丰硕成果。不论是哪支队伍，党员在其中占很大比重，党员发挥的作用不可估量，能起到带动一片示范效果。在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接起步之年，县委更加意识到，强化乡村振兴，优化基层治理，离不开党员这支队伍，也必须依靠这支队伍。新一届县委高度重视，特别是县委书记亲谋划，亲自部署，探索创建了党员“1+10”帮联群众工作机制，进一步拓宽了党员联系服务群众的平台、丰富了载体，为推动乡村振兴工作提供了更加有力的组织保障。

二、做法

在推行党员“1+10”帮联群众工作机制中，通过精准结对建账，定期指导推动、常态化开展帮联，促使党员在帮联群众实践过程中，发挥先锋模范作用，实现党员联系群众全覆盖、精准服务零距离，织密了党群“红色朋友圈”。

建立网络，实现联系群众全覆盖。全县机关事业单位在职党员，农村（社区）党员，两新组织等有服务能力的党员，退休干部职工党员，一线教师、一线医务人员，老弱病残党员除外，全县682个支部，累计确定有帮联能力党员11000多名，结合疫情网格化防控机制，本着“就近、方便”原则，通过支部同党员、群众双向沟通，科级党员干部重点包联脱贫户，有能力的普通党员包联一般户，实行1名党员帮联10户群众，全县所有常住户达到全部覆盖。明确县级党员领导干部每人在帮联10户群众的基础上，人人包乡镇、并联系1-4个县城小区，具体推动和指导党员“1+10”包联机制，有力推动工作落实，切实构建起“横向到边、纵向到底、覆盖全员”的帮联体系。

明确职责，实现服务群众无缝隙。区别在职党员与无职党员工作职责，依据在职党员的工作性质和无职党员特长、居住区域的特点，明确职责，有所侧重，确保帮联更加高效。在职党员重点“当好五员”：“当好宣传员，帮学政策；当好联络员，帮谋发展；当好服务员，帮办实事；当好指导员，帮抓党建；当好调解员，帮促和谐”。无职党员“履好五责”：搜集好民意、代办好民事、当好志愿服务者、做好产业推广、妥善化解矛盾”。各基层党组织结合实际，进一步细化具体帮联服务事项，全县682支部，细化政策宣讲、调解矛盾纠纷、代办服务、疫情防控等近1200多事项，实现了精准帮联。

狠抓落实，实现为民服务常态化。党员每月定期深入到帮联户家中，通过采取“拉家常”方式，与群众面对面交流、心贴心解困，了解群众所需所想所急所盼和所要解决的问题。做到情感上沟通、政策上联通、信息上互通，做到帮难题、帮发展。同时，发动群众积极投入乡村振兴、疫情防控、项目建设、产业发展等全县中心工作，切实将“1+10”包联机制的触角延伸到全县工作各方面、各环节，有力推动各项工作落实。截至目前，党员共发放“连心卡”10万多张，收集意见建议8000余条，帮助群众办理急事难事操心事15000多件，协助乡村推动“十项清理”拆除旧房危房、废弃猪牛栏及垃圾站点130多处，有效推动了乡村振兴工作进程。

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(责编：曹淼、李源)