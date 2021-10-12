一、背景

产业振兴是乡村振兴的重要一环，中医药产业对于好医生集团来讲，是一个兴企富民的朝阳产业。中药材全产业链可持续模式，既能使好医生集团稳定发展，又能在新时代乡村振兴新篇章中，发挥出独特的优势，让中医药这民族瑰宝在新时代焕发更多的活力，惠及更多百姓。

好医生集团从1996年开始，便把扶贫事业纳入了企业发展战略目标中，依托四川凉山药材产业自然环境资源，充分发挥龙头企业优势，25年长期培育和发展中药材产业，帮助当地彝族农户脱贫致富。

2015年以来，好医生集团将凉山州布拖县乐安乡火灯村确定为精准扶贫重点帮扶村，建立了中药材全产业链可持续发展扶贫模式，并将其“复制”到凉山州9个县57个乡121个村，发展附子、木香、大黄和川续断等特色中药材3.2万亩，带动1.5万户7万多农民稳定走上“两不愁，三保障”脱贫致富的道路。2021年开局，好医生集团便继续中药材产业为“抓手”，创新思路全面开展乡村振兴各项工作。

二、做法

1、建立产业园区，提高示范引领功能。

在精准扶贫阶段，农民种植的中药材大多是零星散乱的状态，栽培质量和经济效益相对较低，只能解决脱贫摘帽的基本收入问题。要实现农民长期稳定增收，脱贫不返贫，建立现代农业产业园区十分必要。通过规范化的集约经营，增强稳定性、持续性以及增收的可观性。

为建设特色中药材现代农业产业园区，好医生集团率先在凉山具有一定基础的脱贫摘帽县开展试点工作。现代产业园按照“田成方、地成形”的要求，加大农业基础建设，打造高标准农田，完善灌溉配套管网，修建大棚生产设施，推广高标准、高质量的现代农业种植技术等，逐步向州级、省级和国家级现代农业产业园区迈进，为乡村振兴加劲助力。

2、持续对口帮扶，打造乡村振兴样板。

在打赢全国脱贫攻坚战的过程中，涌现出很多“万企帮万村”典型范例，好医生集团作为“万企帮万村”先进民营企业，高质量完成了“万企帮万村”精准脱贫攻坚，在2021年进入全面推进乡村振兴的关键时期，好医生集团迅速转段，积极参与“万企兴万村”行动，努力打造乡村振兴样板示范村，让这些样板起到引领带头作用，推进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展和城乡融合。

精准扶贫期间，为了打好打赢脱贫攻坚战役，早日取得脱贫摘帽的全面胜利，集团把主要精力放在扩大扶贫面，加快脱贫步伐上，取得了较好的成效。进入乡村振兴新阶段，我们认为塑造样板，培育精品，充分发挥榜样的示范引领作用，对全面实现乡村振兴宏伟目标具有十分重要的意义。

3、扩大帮扶区域，提升乡村振兴实效。

好医生集团充分发挥医药企业的优势，继续以原凉山州深度贫困县为主战场，逐步扩大帮扶区域，增加中药材种植面积，惠及更多贫困农民增收致富奔小康，这是好医生集团积极参与和助推乡村振兴的战略目标。

4、建立加工基地和标准化种植基地，提高综合经济效益。

为了应收尽收农户种植的中药材，确保农户的利益不受损失。最近两年，好医生集团已在布拖县投资1.1亿元修建了年处理4000吨附子和10000吨其他药材的精深加工厂——四川佳能达攀西药业，2021年，在完善该厂加工能力的基础上，又在美姑县等地修建了处理各类药中材的产地药材初级加工厂，确保农民种植的中药材能够全部销售到加工基地进行初级和精深加工，集团同时不断加大对附子等终端产品的研发，把优质药材变优质药品向市场销售。这就建立了起道地中药材选种、育种、种植、采摘、加工、销售、科研等一个完整闭环，实现更大的价值和更多的综合经济效益。

很多农户种植中药材质量很好，经济效益却很差，很大程度上是因为缺乏品牌力。打造规模化种植，大力推动中药材标准化基地建设，强化品牌构建意识，引导中药材种植户与政府、媒体合作，并利用短视频新媒体平台，增加宣传途径，扩大品牌影响力，辐射周边产业，能够增加中药材种植的经济效益。好医生已建有布拖县附子GAP种植基地等中药材种植基地，布拖附子获得国家地理标志产品保护。

5、优化帮扶模式，增强壮大集体经济。

抵御自然风险和经济风险的能力差是农民的最大短板。只有发展壮大集体经济，反哺农民短板，农民的全面发展才有保障。

在乡村振兴过程中，好医生集团公司对发展中药材的村注入药材收入一定比例的资金，增加集体收入，增强集体经济抗风险能力，具有长效稳定的收入来源，内生造血功能不断增强。

由粗放经营转变为科技引领，强化对种植户的技术指导。今年以来，集团公司加大宣传教育、培训指导力度，增加深入田间地头的频次，推广普及科学技术知识，手把手教会农民平整土地、开厢挖沟、播种浇水、锄草施肥和采挖收储等中药材精耕细作技术，帮助农民树立通过规范化、科学化种植、向土地要产量，向技术要效益的思想。农民偿到科技引领增收的甜头后，主动把运用农业科学技术摆在了乡村振兴的重要位置,有力促进了广大农民的增产增效。

6、强化组织机构建设，全力推进乡村振兴。

建立坚强有力的领导班子和求真务实的专业队伍，才能确保各项工作顺利进行，为全面开启乡村振兴新征程，实现农业农村现代化提供组织领导和人才队伍保障。

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(责编：董童、李源)