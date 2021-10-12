一、背景

2007年，中国绿化基金会发起“种下希望树”公益项目，旨在动员全社会力量，参与支持西部贫困地区生态环境保护与扶贫开发，帮助当地贫困家庭实现劳动脱贫、人与自然和谐相处的可持续发展目标；进一步增进全社会对生态文明、环境保护、扶贫减困的认识，使建设生态文明、保护环境以及扶贫减困等行为成为更多公民的自觉行动。

项目采用生态建设和农村产业发展相结合的方式，以“公益机构+捐资人+政府+农户+合作社”五位一体的新型生态保护公益模式，通过种植生态经济林，推动“绿色公益循环产业项目”，改善生态环境，促进区域经济发展，提高农民生活水平。

项目先后在甘肃、广西、宁夏等地开展经济林种植；2021年，增加了云南古茶树保护、辽宁桃树种植等项目内容，依靠项目稳定、可复制和可持续发展的特性，逐步实现适地适树种植生态林、推进生态保护和乡村振兴的目标。

二、具体做法

多维度保障实现专业种植。通过自治区、县两级林草部门选择推荐，确当专业苗木繁育公司提供枸杞苗木和技术支持，定期组织农户开展栽种技术培训；通过合作社组织种植和日常管护，实现枸杞全过程科学抚育；依据GMP（药品管理示范）进行全过程品控，通过产地环境、种植过程、产品质量等全过程监督，推行标准化种植。

多方协同助推专业化管理。中国绿化基金会每年对项目资金使用进行审计，并向全社会进行公示；自治区、县两级林草部门不定期巡查枸杞种植养护情况；每年开展公众探访，邀请媒体、捐赠人代表、社会公众代表到项目地考察，接受公众监督；每月将项目进展情况、苗木生长情况以照片、短视频、文字形式通过互联网平台向公众公示。

可持续性经验。在树种的选取上，充分考虑其经济效益的持续性；赋能当地农民代表组建的合作社，逐步形成农民组织的帮带效应；发挥中国绿化基金会的林草系统优势，兼顾项目的生态和经济效益；充分考量当地产业政策，实现种植农户与区域经济共同发展。

项目创新性。一是公益和赋能的同步推进，在缓解土地沙化问题的同时，扶持农户拥有了自我发展的能力；二是通过“公益机构 + 捐资人 + 政府 + 农户 + 合作社”协同联动，形成了共治共管、共建共享的格局；三是形成了公益项目融入区域主导产业的生动案例。通过经济树种种植，实现生态环境保护和修复、农民家庭增收的可持续发展模式，同时，引导合作社与当地枸杞产业发展龙头企业的对接，助推农户融入中宁枸杞产业发展整体规划，形成枸杞产供销一体化的闭环发展。

三、项目理念及目标

未来3至5年，提高西部地区的经济发展，改善生态环境恶劣地区。同时，发挥中国绿化基金会自身优势，以公益为主线，以生态保护为切入点， 实现有效衔接乡村振兴的目的，通过公益项目，撬动政府资源投入，实现对乡村振兴的合力支持；通过各种捐款机构代表、个人回访和检查监督等活动，调动多方社会力量，共同监督项目执行；引入第三方机构评估，全面反映项目的执行情况，提高项目的社会影响力；调动地方政府、学校、企业相关积极性，打造募捐团队，形成可视化、量化及可达性高的信息反馈系统；鼓励社会企业参与协作、为企业参与基金会项目提供更为便捷的平台；坚持走绿色发展的产业化道路，打造环境保护和经济发展结合的公益典范。

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(责编：董童、李源)