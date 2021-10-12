一、背景

国家粮食和物资储备局支持定点扶贫的安徽省阜南县创建“中国好粮油示范县”，全面实施优质粮食工程，探索走出一条粮食产业高质量发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴之路。

二、做法

1、坚持新发展理念，实施“良种示范种植－建设粮源基地－就地加工转化”扶贫三步走

深化农业供给侧结构性改革，依托龙头企业以工补农，促进一二三产业融合，培育乡村振兴“阜南样板”。

一是充分发挥流通激励作用，推广优质小麦订单。2018年引进中粮贸易公司，在阜南县试点种植1.5万亩优质小麦，手把手指导农民用最好的技术种出最好的粮食，实现产量、品质双提升，优粮优产取得良好开局，成功迈出良种示范种植“第一步”。

二是积极引进龙头骨干企业，优化粮食供给结构。2019年支持中化农业公司、中粮贸易公司建立“企业+合作社+基地+农户”利益联结机制，优质小麦订单种植扩展到30万亩喜获丰收。盘活当地闲置粮仓开展分品种储存，实现优粮优购、优粮优储，顺利完成建设粮源基地“第二步”。

三是探索粮食产业集群发展，质量兴粮产业强县。2020年引进中裕食品公司投资2.4亿元建设年产30万吨面粉生产线，推动10家大型企业与阜南县签订合作协议，支持建设10万吨现代化粮仓，培育壮大粮食产业集群，把更多收益留在当地，实现优粮优加、优粮优销，扎实走稳就地加工转化“第三步”。

2、深入推进优质粮食工程，巩固拓展脱贫攻坚成果，积极推广乡村振兴“阜南样板”

以“阜南样板”为抓手，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

一是整体推动阜南粮食产业“五优联动”。继续支持中化农业公司、中粮贸易公司发挥前端优势，稳步扩大优质粮源基地面积；引导中裕食品公司发挥龙头企业示范带动作用，开展上下游协作，导入先进生产要素，突出全流程质量管控，促进优质粮食产购储加销全链条一体化发展，实现“五优”整体联动。

二是加快培育“三链协同”粮食产业集群。支持延伸粮食产业链、提升价值链、打造供应链的好项目，促进初级加工、精深加工与综合利用协调发展，就近就地实现转化增值，让农民更多分享产业增值收益，推动阜南县粮食产业集聚发展，实现由产粮大县向产业强县的转变。

三是总结推广乡村振兴“阜南样板”。全面总结阜南县以粮食产业高质量发展促进乡村振兴，持续带动农民增收、企业增效的经验做法，以深入推进优质粮食工程为契机，在安徽省先行实施“阜南样板”，实现“墙内开花墙内香”；在此基础上不断深化完善，逐步在更大范围内推广，接续推进脱贫地区发展和群众生活改善。

三、成效

推动高质量发展，持续带动农民增收、企业增效，乡村振兴“阜南样板”成效初显。

构建现代化粮食产业体系，促进优粮优产、优购、优储、优加、优销“五优联动”，逐步形成粮食兴、产业旺、经济强的良性循环。

一是粮食产业由粗放型向集约化转变。实施优质粮食工程建设，从阜南县100多个杂乱品种中优选6个优质小麦品种，实施“一村一品”整村式推进，实现优粮优价，缓解“谷贱伤农”。建成阜南县粮食质检中心和10个粮食产后服务中心，减少粮食产后损失、促进粮食提质进档。

二是精准扶贫由“输血式”向“造血式”转变。阜南县是产粮大县又是产业弱县，农民收入增长缓慢，通过建设30万亩优质小麦基地，亩产增加100多斤，种植成本降低60元，中化农业公司、中粮贸易公司以高于市场价5%加价收购，每亩助农增收200多元，让种粮农民得到实实在在的收益。

三是合作社发展由分散经营向抱团发展转变。中粮贸易公司携手18家合作社组建现代粮食产业化联合体；中化农业公司发挥农业技术服务中心作用，提供粮食产前、产中、产后“一站式”服务。两家企业带动87家合作社和近20万农户优势互补、合作共赢，市场化收购比重大幅提高。

（免责声明：该展示案例内容系发布单位或个人自主供稿，仅供学习交流使用。）

(责编：董童、李源)