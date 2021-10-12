一、背景

国家粮食和物资储备局定点帮扶工作队（以下简称“帮扶工作队”）在国家粮食和物资储备局的指导下，动员全系统购买定点帮扶安徽省阜南县农产品218万元，帮助销售农产品2400万元，推动形成消费帮扶“人人皆可为、人人皆愿为、人人皆能为”的良好氛围。创新帮扶思路，支持两个脱贫村党支部成立“村社合一”合作社，进行粮有袋、菜有篮、油有瓶、蛋有盒、果有箱、蜜有罐“六个有”小包装初加工，短短一年销售优质农产品169万元，实现党支部增强、村集体壮大、脱贫户增收、农产品畅销“四方共赢”，有效破解了帮扶产品少、销售渠道少的共性问题，在实践中积累了有益经验和做法。

二、做法

1、坚持问题导向，在深入调研中发现解决问题

（1）交通不便、缺少销路，优质农产品存在卖难问题。帮扶工作队深入阜南县28个乡镇专题调研农产品销售情况，坐在田间地头与农民促膝交谈，发现阜南优质农产品还真不少，有洪河大米、田集萝卜、会龙辣椒、苗集蓝莓、新村芦蒿、中岗牛肉、郜台板鸭、张古粉丝等特色农产品。

（2）信息闭塞、供需脱节，消费者买不到优质农产品。阜南县挂职副县长、帮扶工作队队长张涛专程到国家粮食和物资储备局科学研究院召开座谈会，调研农产品需求；洪河桥镇盛郢村挂职第一书记谢志刚看望机关离退休干部，推荐试吃村里农产品；县农业农村局挂职副局长丁虎、乡村振兴局挂职副局长蒋青松、苗集镇党委挂职委员宋凯强主动对接原单位需求，提供丰富多样的农产品等等。

（3）披头散发、提篮叫卖，许多优质农产品没有品牌。调研中还发现，阜南县农产品到了收获季节，都是拖泥带水在田间地头批发、在路边叫卖零售，没有梳妆打扮，披头散发地进入市场，造成农业产业链条比较短，农产品附加值普遍不高，对农民收入带动的作用发挥得不够。

2、坚持需求导向，在消费帮扶中实现四方共赢

一是打造“村社合一”示范村，让党支部建强了。2020年6月，帮扶工作队选择洪河桥镇盛郢村和苗集镇张店村两个脱贫村做试点，分别成立“村社合一”合作社，形成党支部引领创办、村集体资产入股、党员干部和脱贫户自愿进社、村民积极参与的新型农业经营主体。同时坚持党支部领导，村集体控股合作社，党支部书记兼任合作社理事长，接受镇党委政府的领导监督。

二是当好农产品“二道贩子”，让村集体壮大了。帮扶工作队指导盛郢村和张店村两家合作社制定章程和规范财务制度，树立“感恩扶贫、优质农产、良心工程”办社理念，分别注册“洪河味”“谷河湾”商标，根据订单情况，立足本村、辐射全县，筛选虾田米、芡实、蜂蜜、香油、咸鸭蛋、红薯、花生、粉条等优质农产品，推进分级、包装、追溯标准化，坚持高质量备货、高标准验货、高效率发货，进行线上线下订单销售，当好“二道贩子”，让优质农产品逐步走出小乡村、走进大市场，促进村集体逐步发展壮大。

三是精心“梳妆打扮”农产品，让脱贫户增收了。帮扶工作队注重对优质农产品在产后分拣、包装、仓储、营销等方面下功夫、做文章，带领盛郢村和张店村两家合作社脱贫户和社员开展粮有袋、菜有篮、油有瓶、蛋有盒、果有箱、蜜有罐“六个有”小包装初加工，实现了阜南县农产品的标准化、品牌化。

四是打通产销“最后一公里”，让农产品畅销了。帮扶工作队组织盛郢村和张店村两家合作社参加中国粮食交易大会，提供“免费参展、拎包卖货”一站式便捷服务，安排视频直播带货、产品推介和集中签约等产销对接活动；为两家合作社开辟绿色通道，办理卫生食品许可证，申报为扶贫企业，成为脱贫地区农副产品网络销售平台（832平台）供应商，开设阜南县帮扶产品专区，长年售卖“洪河味”“谷河湾”优质农产品，同时依托中化农业公司建成两家阜南好粮油直营店，长期免费展示和销售两家合作社的优质农产品。

3、坚持目标导向，在党建引领中促进三个转变

（1）帮扶方式由“输血式”向“造血式”转变，实现可持续发展。经过调研决定先从农产品小包装初加工入手，根据订单需求指导两家合作社发展特色农业，从运送零散土货进城到发展绿色产业形成品牌，逐步夯实产业根基，激发脱贫户和社员自身内生动力，实现了长期稳定增收，具备了“造血”的功能，探索出了一条村集体壮大的可持续发展道路。

（2）帮扶产品由“卖产品”向“卖品牌”转变，实现优质优价。帮扶工作队以品牌担保品质，以品质支撑品牌，真正实现农业由生产导向、由产量导向向消费导向、向质量导向的转变。

（3）帮扶对象由“帮个人”向“扶集体”转变。优先吸纳脱贫户入社分红，优先聘用脱贫户进社打工，优先高价收购脱贫户农产品，。同时，帮扶工作队首创消费帮扶产品全程溯源系统，产品贴上二维码，手机扫一扫、帮扶信息全知晓，让消费者明明白白去帮扶、脱贫户实实在在得实惠，实现了智慧帮扶。

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(责编：曹淼、李源)