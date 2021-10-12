国家卫健委：10月11日新增确诊病例12例 均为境外输入病例

10月11日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例12例，均为境外输入病例（云南5例，上海3例，辽宁1例，福建1例，四川1例，陕西1例），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在四川）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例56例，解除医学观察的密切接触者929人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例486例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例9315例，累计治愈出院病例8829例，无死亡病例。

截至10月11日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例669例（无重症病例），累计治愈出院病例91130例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96435例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1207323人，尚在医学观察的密切接触者23400人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者14例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察10例（境外输入9例）；尚在医学观察的无症状感染者364例（境外输入349例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28650例。其中，香港特别行政区12268例（出院11953例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院64例），台湾地区16305例（出院13742例，死亡846例）。