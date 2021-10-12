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福奇称美新增病例仍过高 默克口服抗疫药申请授权

2021年10月12日08:31 来源：中国新闻网

　　中新网10月12日电 综合报道，美国政府首席传染病专家福奇说，美国的新冠新增确诊病例数依然过高，因此目前还无法恢复正常生活，尤其是仍有数千万应该接种疫苗的人尚未接种。

　　就在11日，美国默克药厂就其抗新冠口服药，向美国食品和药物管理局(FDA)递交申请。

　　【福奇：新增病例有所下降，但仍然过高】

　　10日，福奇接受美媒访问时说，美国日均新增病例从上个月的15万起，降到现今的9.5万起，但“这依然很高……我希望看到低于1万起，最好远远低过这个数字”。

　　年底假期将至，福奇说，只要扩大疫苗接种和遵守公共卫生预防措施，就可放心到户外玩乐，包括儿童。

　　至于美国在感恩节和圣诞节等重大假日到来之前，是否会像加拿大那样规定乘飞机的旅客必须完成疫苗接种，福奇不愿置评。每年这段期间，数以百万计的美国人会乘飞机出行探亲。

　　福奇提醒：“我们必须谨慎，不能过早宣布胜利。我们仍有大约6800万应该接种疫苗的人还没这么做。”

资料图：当地时间9月18日，美国首都华盛顿国家广场上插着数十万白色旗帜，悼念新冠逝者。这个名为“在美国：铭记”艺术装置由美国艺术家弗斯滕伯格（Suzanne Firstenberg）策划，她计划在两周内与公众一起在华盛顿国家广场插上与美国新冠死亡病例数对应的白旗，以示悼念。 <a target='_blank' data-cke-saved-href='http://www.chinanews.com/' href='http://www.chinanews.com/'><p align=

　　资料图：当地时间9月18日，美国首都华盛顿国家广场上插着数十万白色旗帜，悼念新冠逝者。 中新社记者 陈孟统 摄

　　【默克向FDA申请批准其抗新冠口服药】

　　美国当局正在审查辉瑞疫苗准用于5岁至11岁孩童的申请，最快可在11月初落实。但美国哥伦比亚广播公司(CBS News)与YouGov的最新民调显示，逾六成未接种的家长表示，不会让他们这个年龄段的孩子接种；这个比率和已接种的家长接受孩子接种的比率相同。

　　与此同时，11日，默克药厂就其抗新冠口服药向美国食品和药物管理局(FDA)递交申请。这种药物如果获紧急使用授权，将成为全球第一种被证明可以治疗新冠的口服药，进而为抗击疫情增加一种全新的、易于使用的工具。

　　目前，美国新冠累计确诊病例已超过4500万起，死亡病例超过73万起，绝大多数的住院病例和死例都是未接种者。

(责编：崔元苑、杨迪)


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