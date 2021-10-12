福奇称美新增病例仍过高 默克口服抗疫药申请授权

中新网10月12日电 综合报道，美国政府首席传染病专家福奇说，美国的新冠新增确诊病例数依然过高，因此目前还无法恢复正常生活，尤其是仍有数千万应该接种疫苗的人尚未接种。

就在11日，美国默克药厂就其抗新冠口服药，向美国食品和药物管理局(FDA)递交申请。

【福奇：新增病例有所下降，但仍然过高】

10日，福奇接受美媒访问时说，美国日均新增病例从上个月的15万起，降到现今的9.5万起，但“这依然很高……我希望看到低于1万起，最好远远低过这个数字”。

年底假期将至，福奇说，只要扩大疫苗接种和遵守公共卫生预防措施，就可放心到户外玩乐，包括儿童。

至于美国在感恩节和圣诞节等重大假日到来之前，是否会像加拿大那样规定乘飞机的旅客必须完成疫苗接种，福奇不愿置评。每年这段期间，数以百万计的美国人会乘飞机出行探亲。

福奇提醒：“我们必须谨慎，不能过早宣布胜利。我们仍有大约6800万应该接种疫苗的人还没这么做。”

资料图：当地时间9月18日，美国首都华盛顿国家广场上插着数十万白色旗帜，悼念新冠逝者。 中新社记者 陈孟统 摄

【默克向FDA申请批准其抗新冠口服药】

美国当局正在审查辉瑞疫苗准用于5岁至11岁孩童的申请，最快可在11月初落实。但美国哥伦比亚广播公司(CBS News)与YouGov的最新民调显示，逾六成未接种的家长表示，不会让他们这个年龄段的孩子接种；这个比率和已接种的家长接受孩子接种的比率相同。

与此同时，11日，默克药厂就其抗新冠口服药向美国食品和药物管理局(FDA)递交申请。这种药物如果获紧急使用授权，将成为全球第一种被证明可以治疗新冠的口服药，进而为抗击疫情增加一种全新的、易于使用的工具。

目前，美国新冠累计确诊病例已超过4500万起，死亡病例超过73万起，绝大多数的住院病例和死例都是未接种者。