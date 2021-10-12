美国疫情恶性循环何时是头？

根据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据，截至美东时间10月10日22时01分（北京时间10月11日10时01分），美国累计新冠肺炎确诊病例超过4433万例，累计死亡病例超过71万例，过去28天内新增确诊逾329万例。

近几个月，由于新冠病毒变异以及美国政府抗疫不力等种种问题，美国的新冠肺炎疫情再次明显反弹。美媒批评称，应对疫情失败是美国最大的悲剧。

反弹未现缓和迹象

10月5日，美国华盛顿国家大教堂举行纪念活动：通过敲钟700下，纪念在新冠肺炎疫情中死亡的70余万美国人。早在6月10日，华盛顿国家大教堂就曾敲钟600下，纪念当时因疫情死亡的60万美国人。4个月间，美国新冠肺炎死亡病例持续攀升。

《今日美国》5日报道称，数据显示，美国新冠肺炎死亡病例总数已超过70.4万例，这意味着今年截至目前的死亡病例数已超过去年总和。2020年，全美共有35.2万人死于新冠肺炎。美媒直言，考虑到美国从今年春季开始已启动大范围接种新冠疫苗，“这一情况尤其令人感到悲伤”。

美国新增新冠肺炎确诊病例数同样居高不下。世界卫生组织最新发布的新冠肺炎疫情更新报告显示，在9月27日至10月3日的一周内，美国增加了76万多例确诊病例，报告新病例数居全球首位，远远超过排在其后的英国和土耳其。

种种事实表明，在德尔塔变异毒株的冲击下，美国新一轮疫情来势汹汹，没有好转迹象。

“美国此次疫情反弹的直接原因是前期防疫政策没有落到实处。现任政府指望通过广泛的疫苗接种，来防止疫情蔓延。但是，美国已有疫苗无法有效应对德尔塔变异毒株，而现任政府也未及时调整防疫政策，仍然根据之前的计划，有条件地开放经济，甚至宣布准备在11月初开始打开国门。”中国国际问题研究院亚太研究所副所长张腾军在接受本报记者采访时指出，美国政府试图在防疫和经济之间寻求平衡，但显然顾此失彼。

清华大学社会科学学院副院长赵可金向本报记者分析称，美国疫情反弹还与部分民众不愿接种新冠疫苗有关。“尽管美国国内疫苗产能充足，但民众接种意愿不高。”

美国媒体近日报道称，美国仍有大约7000万脆弱群体没有接种新冠疫苗。不少医生发现，本轮美国疫情高峰中感染新冠病毒的患者几乎都没有接种过疫苗。分析指出，直到现在，围绕接种疫苗、佩戴口罩等防疫措施，美国社会仍然存在严重分歧。同时，美国国内与疫苗相关的阴谋论正在满天飞。如果这样的态势持续下去，美国的新冠疫苗接种率会进一步下降。

疫情政治化是根源

自疫情暴发以来，美国深陷疫情泥潭，不断面临反弹压力。所谓“超级大国”已然成为“全球第一抗疫失败国”。为何美国始终无法摆脱疫情反复的恶性循环？

“将疫情政治化是最直接的根源。共和党与民主党都将疫情当‘政治牌’来打，试图拿疫情做文章，来提升自身在选举中的支持率，捞取更多政治利益。现任政府虽然声称将民众生命放在第一位，但实际上执行防疫措施并不严格，考虑更多的是如何尽快复苏经济，来巩固选民支持。共和党同样不遗余力地将疫情同现任政府绑在一起，只要是现任政府下达的防疫指令，共和党领导的州都不积极配合。”张腾军说。

美国盖洛普咨询公司统计的最新数据显示，目前在民主党领导的州，92%的人完成了至少1剂新冠疫苗的接种，而在共和党领导的州，仅有56%的人完成了1剂疫苗接种，导致美国各地疫情形势截然不同。目前，美国新冠肺炎感染率、住院率、死亡率最高的州几乎都是共和党领导的州，与民主党领导的州疫情稍有趋缓的形势形成对比。

赵可金认为，美国疫情反复还暴露出所谓“开放社会”的通病，即无法真正保证民众安全。“在所谓‘开放社会’，每当遇到重大危机，往往需要通过集权来应对安全问题。然而，疫情发生以来，美国政府始终没有认真对待，民众对总统的表现也不满意，导致总统权力无法集中，疫情防控出现巨大漏洞。”

9月底，美国皮尤研究中心发布的一项民调显示，自7月以来，美国总统拜登的支持率呈急剧下降趋势，仅44%的受访美国成年人赞成其工作表现。

赵可金指出，目前美国政府面临一个困境，即虽然储备了大量新冠疫苗，但是无法解决民众不愿接种的问题。“美国政府又不愿学习其他国家成熟精准的防疫经验，只能使得疫情如波浪般此起彼伏，成为一种常态。”

社会极化将更凸显

美国公共卫生局局长穆尔蒂9月接受采访时曾表示，未来美国的新冠肺炎疫情不会出现“快速而明确”的转折点，美国已经很难回归正常。有分析指出，随着北半球冬季的到来，新冠病毒将获得一个更加适宜的传播环境，美国的防疫局势或将更加危急。

“接下来，美国抗疫面临的最直接挑战在于疫苗接种。美国政府希望通过推动国内老年人及更广泛的群体接种新冠疫苗加强针，来更好地预防感染德尔塔病毒。但显然，这一政策并未得到广泛响应。”张腾军分析称。

更大的阻力来自美国政治体制本身的痼疾。

赵可金指出，当前共和党内的保守派仍旧采取不合作的态度，如何实现国内团结是美国当下急需解决的问题。“政治极化严重耗损了美国的政治能量，导致包括抗疫在内的治国理政各个领域都出现问题。”

“随着明年美国中期选举临近，疫情、经济等议题必然成为焦点。两党会更不遗余力地炒作疫情，将疫情高度政治化。”张腾军分析称，未来一段时间，从美国国会参众两院到各州，两党各个级别的候选人都可能参与到疫情政治化的运动中，由此消减防疫政策的效力，推动美国国内疫情朝着一个更不可控的方向发展。

美国政治新闻网也坦言，美国在政治上陷入分裂，以至于很多清楚新冠变异病毒危险性的卫生官员往往含糊其辞，不愿做出明确表态，使得美国卫生部门很难向公众传达卫生信息，从而增加了疫情继续扩大的风险。

反复不断的疫情正给美国经济、社会造成深刻影响。9月下旬，美联储将今年美国经济增长预期从7%下调至5.9%。

“如果疫情无法得到彻底控制，美国经济增长将持续乏力，缺乏后劲，这就会带来一系列社会问题，包括贫富差距拉大、社会阶层分化更加明显、种族关系日趋紧张等。”张腾军分析称，极化现象也将在美国社会更加凸显，不再只存在于政治层面。

赵可金指出，疫情带来的负面影响集中体现在美国穷人身上。“一方面，穷人缺乏社会保障，防护措施也不到位；另一方面，社会救助体系无力承担，政府又不愿干预。在这种情况下，穷人在疫情的反复冲击之下更容易成为牺牲品。长远来说，美国的社会结构肯定会受到影响。”