把病人治好后 欣慰远超劳累（平行病历）

有唐诗说：蝉鸣兮夕曛，声和兮夏云；白日兮将短，秋意兮已满。

伴随着凉凉秋意，我又开始了新一天的工作。经过一段单车骑行，穿梭于北京繁华的大街小巷，转眼间来到医院的正门口，打开手机，打卡北京健康宝，经院内防护人员核实后，进入门诊大厅。

疫情管控下的候诊大厅里略显空荡，但在变态反应科门诊，因过敏性疾病前来就诊的病人却不少，急切地等待着医生开诊。时时刻刻被病人需要，也许这就是医生存在的意义吧。

随着清亮的叫号声响起，繁复却有意义的日常工作开始了——问诊、检查、开单、叮嘱……

“请5号病人李某，到3号诊室就诊。”门开了，一名年轻女士走进诊室，其后跟着一个小男孩，今年10岁，3月份开始出现鼻塞、流鼻涕症状，社区诊所考虑是上呼吸道感染，用口服感冒药对症治疗一周，鼻塞、流鼻涕症状好转了，家里就未在意。之后症状时好时坏，尤其小朋友到公园游玩时会频繁打喷嚏，于是不得已被关了“禁闭”。这种鼻塞症状持续到5月份就自行消失了。但没想到的是，不久前家人带孩子去郊区姥姥家后，鼻塞、流涕症状又加重了，返回市区内症状就缓解。社区医院给予口服抗过敏药治疗，症状好转。

经追问病史得知，患儿婴儿期就有湿疹，母亲也患有过敏性鼻炎。查体发现患儿双侧眼睑充血，鼻腔镜示双侧鼻甲肥大，黏膜肿胀，可见胶冻样分泌物，咽充血，双侧扁桃体红肿，咽后壁可见淋巴滤泡，心肺正常。

检查是我陪着孩子做的。采血及皮肤点刺试验过程中，这个10岁的孩子表现得非常勇敢。随着细小前臂皮肤粟栗大小点刺液消失，局部皮肤泛起风团，个别发现伪足，伴痒感。

检查结果：杨树+++，柳树++++，洋白蜡++++，梧桐++++（伪足），葎草++++（伪足），灰藜++++（伪足），大籽蒿++++（伪足），玉米++++（伪足）。确定了最终的诊断——过敏性鼻炎、花粉症。我给予患者相应的药物对症治疗，并详细讲述了如何防治花粉症的要点。家属听后连连道谢，微笑着带孩子离开了诊室。

转眼间到了中午，离开门诊楼，去通往食堂的路上，一缕阳光洒到我的脸上，浑身的疲倦仿佛随微风离去。快速吃过午饭，独自一个人行走在医院小花园的鹅卵石路上短暂休息，下午又会变得忙碌起来呢。

医生每天接诊几十甚至上百个病人，却从来不说累，并不是劳累本身不存在，也没有不怕累的“超人”，而是每当为病人解决好问题，欣慰的满足远远超过了劳累的苦涩，那也就不太觉得累了。

（作者为北京世纪坛医院变态反应科医生）