非洲疫情形势有所好转

非洲疾病预防控制中心近日发布的一份报告显示，9月27日至10月3日这一周，非洲新冠肺炎确诊病例新增约6.6万例，较上周下降16%，新增病例数已连续多周大幅下降。当前非洲整体疫情放缓，疫苗分配和接种工作不断推进。与此同时，非洲仍面临变异毒株影响和疫苗接种比例低等挑战。

南非日前宣布，将“封城”等级下调至最低等级的一级。这意味着南非每天宵禁时间缩短，餐厅、酒吧、健身房等场所恢复正常运营。截至9月30日，南非已接种超过1700万剂新冠疫苗，超过860万人完成疫苗接种。随着更多疫苗接种点的开放，接种人数有望继续上升。为加强疫苗接种管理工作，南非政府正在考虑引入“疫苗护照”。

尼日利亚、肯尼亚、博茨瓦纳等多国新增确诊病例数和死亡病例数均大幅下降。津巴布韦近日宣布，国家已度过第三波疫情高峰，政府决定将“封城”措施从四级降为二级。

世界卫生组织非洲区域办事处表示，得益于非洲各国疫情防控措施的收紧以及疫苗接种的不断展开，非洲大陆整体疫情形势开始好转，但仍不能掉以轻心。世卫组织非洲区域主任穆蒂说，德尔塔毒株已成为非洲地区主流毒株。在博茨瓦纳、南非和马拉维，70%以上的新冠病毒样本为德尔塔毒株，在津巴布韦这一比例达到90%以上。

根据非洲疾控中心10月6日发布的数据，非洲疫苗接种比例仅占总人口的4.5%。世卫组织希望今年年底前全球所有国家都能为至少40%的人口接种疫苗，目前仅有3个非洲国家达到这一目标。

疫苗获取不均衡成为非洲疫情防控面临的主要挑战。穆蒂敦促非洲国家在继续加强公共卫生措施的同时，拓宽疫苗获取渠道并保证疫苗接种速度。她同时表示：“让我感到悲伤的是，自今年3月以来，仅在美国就已经报废了1500万剂疫苗。这些剂量足以覆盖利比里亚、毛里塔尼亚和冈比亚所有18岁以上的成年人。每一剂疫苗都是宝贵的，都有可能挽救一个人的生命。”

（本报约翰内斯堡10月11日电）

《 人民日报 》（ 2021年10月12日 17 版）