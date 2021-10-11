国家卫健委：10月10日新增确诊病例25例 均为境外输入病例

10月10日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例25例，均为境外输入病例（云南14例，山东4例，上海3例，广东2例，内蒙古1例，广西1例），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在山东）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例43例，解除医学观察的密切接触者2004人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例501例（其中重症病例1例），现有疑似病例1例。累计确诊病例9303例，累计治愈出院病例8802例，无死亡病例。

截至10月10日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例713例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例91074例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96423例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1206704人，尚在医学观察的密切接触者23710人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者8例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察15例（境外输入14例）；尚在医学观察的无症状感染者361例（境外输入345例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28632例。其中，香港特别行政区12261例（出院11947例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院64例），台湾地区16294例（出院13742例，死亡846例）。