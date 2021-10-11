北京每年面向小学高年级、初中、高中开展一次心理健康测评

记者从北京市教委获悉，日前北京市发布了《关于加强中小学生心理健康管理工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》提出，每年要面向小学高年级、初中、高中开展一次心理健康测评，同时，对生活困难、学习困难或存在心理健康问题等需要重点关注的学生，每学期要至少进行一次家访。

《通知》明确，学校要发挥课堂教学主渠道作用，按照年级全覆盖的要求，通过心理健康教育活动课、班团队会、团体辅导、心理训练、专题教育活动、专题讲座等形式开展心理健康教育，将心理健康教育课纳入校本课程。充分发挥体育、美育、劳动教育以及校园文化的重要作用，全方位促进学生心理健康发展。同时要及早分类疏导各种压力，坚持着眼发展与预防干预相结合，针对学生在学习、生活、人际关系和自我意识等方面可能遇到的心理失衡问题，主动采取举措，避免因压力无法缓解而造成心理危机。

《通知》要求，北京市各区教委要设立或依托相关专业机构，牵头负责组织区域内中小学开展心理健康测评工作，每年面向小学高年级、初中、高中开展一次心理健康测评，建立并丰富充实学生心理健康数据库，指导学校科学运用学生心理健康测评结果，推动建立“一生一策”的心理成长档案。对有明显心理问题的学生，要加强学生心理档案的建设和管理。

学校要建立“班级-年级-学校”三级预警信息报告机制，做到学生心理危机及时预警，及时报告，及时处理。要建立市、区、校三级心理咨询服务平台，建立健全学生心理危机分级预警和干预机制，学校对于在日常工作和心理测评中发现的心理问题学生，要组织校内外相关专业人员进行研判，协同家长共同制定针对性干预方案，进行及时调节，并动态追踪干预成效。

《通知》要求，中小学每校至少配备1名专职心理健康教育教师，在保证专职心理教师数量的基础上，可根据实际情况和工作需要配备兼职心理教师。专职心理教师原则上应具有心理学或相关专业本科以上学历，兼职心理教师须经过专业培训或具备从事心理健康教育的专业资质。

《通知》强调，要建设市级心理健康教育专兼职教研队伍，建立健全中小学心理健康教育定期视导机制，坚持和完善心理健康教育研究成果交流机制，推进心理健康教育特色学校建设，提升心理健康教育专业水平，促进心理健康教育工作规范化、科学化开展。（记者 樊未晨）