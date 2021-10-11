哈尔滨：疫情基本得到有效控制

10月9日晚，黑龙江省哈尔滨市松北区万达秀园小区等两个小区调整为低风险地区；10日上午，黑龙江省卫生健康委员会发布公告，黑龙江省本次疫情已基本得到有效控制。

从9月21日哈尔滨与德尔塔变异毒株“狭路相逢”，到用半个月时间“克敌制胜”，哈尔滨下好抗疫“三手棋”，对“德尔塔”形成合围之势，确保病毒“不出圈”。

快速流调：锁定“包围圈”

9月21日，正值中秋，哈尔滨市报告3例确诊病例。随着哈尔滨市要求影剧院、歌舞厅等公共场所暂停营业，人们将目光投向确诊病例的活动轨迹——涉及哈尔滨多个主城区、多个人员密集场所。如何在最短时间内、最大限度追踪流调出密切接触者、次密接者，从而控制传染源、切断传播链，成为决定疫情防控成败的关键因素。

关键时刻，哈尔滨锚定“关口前移”，迅速锁定病毒“包围圈”。21日当天，哈尔滨派出200多名流调人员分赴各地，对人员、环境进行采样和终末消杀，并获取大数据信息7000多条。

哈尔滨市巴彦县是本轮疫情“风暴眼”。在这里，一支近500人的流调队伍，迅速开展流调、隔离。“把危险源找出来，我们就锁定了‘包围圈’，心里就有了底。”黑龙江省疾控中心副主任张剑锋说，快速流调是防止疫情扩散的关键。

一追到底、跨区域联动，是本次流调的显著特点。黑龙江省卫健委副主任葛洪说，本轮疫情发生后，第一时间成立了国家、省、市、县联合流调溯源队伍，坚决落实“逢阳必调”，发现核酸检测阳性者立即启动流调。截至10月6日24时，共梳理分析90多份流行病学调查报告，判定密接5686人、次密接13362人。

“全民核酸”：筛出“目标群”

疫情刚发生时，巴彦县核酸日检测能力只有4500份，制约了筛查速度。为提高当地核酸检测能力，黑龙江省抽掉近千名核酸采样人员支援巴彦。

“9月21日当天晚上，市里就启动核酸检测，我和家人连夜做的。”哈尔滨香坊区居民李娟感慨，政府行动迅速，反应及时。

提高核酸日检测能力，及时筛出“目标群”，是切断病毒传播的重要保障。

在哈尔滨，“全民核酸”连夜启动，尽最大可能排查核酸检测阳性者；在巴彦县，随着多个移动方舱核酸检测实验室拔地而起，采、送、检、报等环节有机衔接，当地核酸日检测能力从4500份迅速提高到56000份。

10月5日6时起，利用1天时间，哈尔滨市道里区进行第六轮全员核酸检测，数千名省市区下沉干部、街镇社区工作者、志愿者参与检测工作，全区共设置核酸采样点521个，派出医务人员1300余人，出动样本转运车30台。

道里区核酸检测的速度，是此轮疫情核酸检测高效协同作战的缩影。截至10月6日24时，哈尔滨市已经完成6轮全员核酸检测，共检测4821万人次。

包保防控：筑牢“防火墙”

在巴彦县巴彦镇盛隆国际小区，连日来，巴彦县城管局职工孙忠生负责给18号楼住户配送生活物资，整天都上上下下地跑。

巴彦县1200余名干部下沉到小区值守，18个乡镇4700余名干部下沉到村屯、社区……疫情期间，巴彦县落实包保防控责任，实行网格化管理，努力把一个个社区打造成为疫情防控的坚强堡垒。

“疫”考尚未结束。在刚刚过去的“十一”假期，战“疫”身影仍随处可见。黑龙江省直机关工委组织2038名党员干部，下沉到哈尔滨市515个社区；哈尔滨的大街小巷，身穿红色志愿者马夹的工作人员如“红色暖流”往来穿梭。

核酸检测要快速、流调溯源要精准、隔离转运要彻底、社区封控要严密。对“德尔塔”形成合围之势，这一场历时半个月的围歼战，交出一份抗疫新答卷。（记者陈聪、王建、徐凯鑫、黄腾）