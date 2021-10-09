一、背景

浙江省温州市平阳县麻步镇顺鑫村，共有户籍人口2683人，党员107名，由水港、横山、岭头尾三个自然村合并而成。该村是省级电商示范村，省级电商专业村。

平阳县计划2022年底，构建以顺鑫村农村电商直播创业示范点为中心的渔塘社区直播电商产业集聚区，扶持一家平阳县重点农业企业，孵化10个网红农特产品，培育 50 民乡村网红带货达人，将顺鑫村打造成为麻步镇农村直播电商发展高地。

二、做法

充分利用乡村振兴战略优势，争取政策支持。分步实施社区、村社乡村振兴直播工作账号，以乡村振兴为主题，以渔塘社区党委、社区村社党建联盟为主体，社区领导、村社书记主讲，以直播的形式介绍渔塘社区及村社乡村振兴计划，宣传村庄发展建设情况。

推动直播电商服务于三农，网红农特产品品牌。在示范点内推动农特产品供应链体系、直播技能培训、直播场景等“一站式”直播基础设施建设， 吸引渔塘社区群众积极参与示范点的建设和活动，打造“直播网红打卡点”。

利用平阳五个鲜麻步旗舰店的供应链优势，积极推进农村农特产品带货直播，利用直播电商有效压缩中间环节、重塑交易方式、线上线下融合互动的特点，推动直播电商赋能顺鑫村及周边地区农特产品的转型疏解，拓展区域内农产品上行渠道，引领直播经济发展。通过直播电商引流带货，帮助优质农特产品、滞销农产品线上销售，带动农民增收。培育农村直播人才，开展直播技能培训，提升农户直播操作、运营技能，助力农户长效脱贫。借助浙江欣选供应链公司头部网红影响力，邀请国内知名网红直播农产品，提升农产品知名度，培育一批网红农特产品品牌。

构建直播电商人才支撑体系。借助抖音、快手等平台的师资，以及浙江省电子商务促进会师资库和讲师队伍，通过直播技能培训等提升新技术新应用的普及。从顺鑫村、渔塘社区区域内电商从业人员、大学生、返乡青年、退伍军人、现役军人家属等开展直播电商专业基础知识培训，培养一批网红主播新人。定期举办网红经济专题讲座、直播电商基础知识授课和直播电商技能竞赛等，在区域内形成浓厚的创业氛围。

依托浙江欣选供应链公司专业直播电商培训、主播孵化的功能，重点组织对新人主播进行个性化包装设计，学习自媒体、短视频、电子商务等业务知识，培训粉丝互动技巧，培养良好的心理素质和吸粉能力，通过直播带货实操，培育与产品匹配的主播与团队，帮助重点农业企业培育输送专业对口的主播与直播主播，培育“新农人”。

创建农村电商直播创业示范点，实现助农增收。利用直播技术宣传渔塘社区党建文化和乡村振兴相关工作，打造“村务直播间”、组建中共浙南委员会红色革命历史宣讲队和乡村振兴讲坛。

充分发挥欣选公司的娱乐直播的强大优势，在直播创业示范点附近举办“娱乐直播进农村”的公益性演出，让更多的村民了解直播， 提升村民的参与度，调动村民的积极性。

利用直播创业示范点为基地，通过注册直播平台账号、培养粉丝和利用第三方电商平台的开设店铺等，利用欣选公司强大的直播策划、直播执行、网红等资源，对周边区域的农特商品通过直播的方式进行推广，实现线上直播和线下农特产品资源有机结合，把本地的产业销售留在村集体，把本地的农特产品销往外地，同时逐步建立村集体产业私域流量池，最终实现集体经济增收。

直播创业示范点为农村直播带货提供良好的场地，利用欣选公司的直播人才培育计划，定期举办专场培训课程，对顺鑫村及周边区域进行免费直播带货技巧培训，加快乡村直播电商人才培育，培养一批“直播带货”高素质农民，带动更多农村人口就业创业，帮助农户实现增产增收。

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(责编：董童、李源)