一、背景

山东省淄博市沂源县燕崖镇以乡村振兴战略“20字总要求”为指导，紧紧围绕美丽宜居乡村建设，大胆开拓思路，主动迎难而上，着力打破农村传统落后思想，激发农村发展活力，创新成立全市第一个联村党委—朱家户联村党委，探索形成组织“联建”、产业“联兴”、人心“联合”三联共建、抱团发展模式的基础上，充分结合镇情村情，选择从最偏、最穷、最落后的桑家峪村开始，走出一条美丽宜居乡村建设的特色路径。

桑家峪村位于燕崖镇西北部，总面积3平方公里，共114户、249人，地理位置非常偏僻，是全镇最贫穷、最落后的村，也是长期以来被边缘化、被遗忘的村，村容村貌较差，进出村只有一条泥泞土路，外来车辆都很难进入，各户房屋杂乱无章、破旧不堪，房屋周围垃圾遍地、杂草丛生，污水、雨水无处排放，美丽宜居乡村建设的难度可见一斑。

为此，燕崖镇突出问题导向、强化有解思维，在联村党建的组织推动下，为朱家户联村党委所辖桑家峪村量体裁衣、精准选题，从改善人居环境入手，按照充分尊重群众意愿、充分维护群众利益的原则，在充分征求民意，广泛开展调研的基础上，以用活用好增减挂钩土地政策为为切入点和突破口，集中优势力量启动实施了桑家峪村的整村搬迁改造，逐步打造出一个别具韵味的美丽宜居乡村。

二、主要做法

（一）因地制宜、量体裁衣，精准算好“平衡账”。

一方面，由人民群众决定“拆多少”。坚决不逼迫群众同意，拆不拆、拆多少完全由群众说了算。用“把群众当亲人”的实际行动帮助群众、用“春风拂面”的真心付出温暖群众,真正赢得了群众的认可、信赖和支持。

另一方面，由平台企业决定“建多少”。桑家峪村坚持平台思维，市场运作，在经过充分论证，确保有账可算的基础上，积极吸引社会资本、专业力量洽谈合作，成功引入县内专业国有平台公司，依托增减挂钩土地政策，投资建设小而精、小而美、原汁原味的美丽宜居新农村，在充分考虑复垦耕地数量，优先保障新村生活区用地，完全满足群众生产生活需求的基础上，按照“立足全局、切合实际、科学合理”的原则，统筹布局生产、生活、生态空间，由专业团队对新村生活区进行统一规划设计、统一施工建设。

（二）践行初心、一心为民，精准算好“民心账”。

一要让群众“看得见”。整个拆迁过程牢牢把握公开、公正、透明的原则，坚持“一把尺子量到底、一个政策讲到底”，实行一步一公示，一事一公告，对广大群众最关切的安置方案、房屋置换面积、选房顺序等各关键步骤全部予以公示、内容公开，既给了群众“明白”，也还了干部“清白”，真正实现“阳光拆迁”。

二要让群众“搬得起”。坚持让“地”于民、让利于民。从传统的做法看，旧村改造主要是以土地出让为主,把最好的地块留给开发商，而桑家峪村新村安置楼选址之初，就明确要把最好的位置留给老百姓。同时，考虑到大多数老百姓的经济状况，在评估补偿的过程中，明确要求按照最高标准评估，力争兼顾每一户的切身利益，让群众尽量少补差价、多拿现金。

三要让群众“住得好”。按照充分尊重群众意愿、充分维护群众利益的原则，高起点规划，严格细节把控，注重保持乡村肌理，留住乡愁记忆，彰显原汁原味风貌。

四要让群众“生活美”。系统推进乡村治理、基础设施、公共服务，切实改善村容村貌，提升村风民风，全面实施了道路、自来水“户户通”，同时，规划建设800平方米的公共活动中心和党群服务中心，打造核心绿化广场，配套建设老人天地、健身广场、童趣乐园等，使农村人居环境“旧貌焕新颜”，群众的获得感、幸福感进一步提升。

（三）链接高端、谋划发展，精准算好“长远账”。

建设美丽宜居乡村，事关群众切身利益，事关乡村振兴大局，是推动乡村振兴发展的必由之路。

统筹乡村生产、生活、生态空间。一是留住传统民俗记忆，塑造地域文化之美，着眼乡村文旅资源的协同开发，提升乡村旅游文化内涵，增强乡村旅游的体验性与互动性，深入挖掘桑家峪村历史悠久的手工艺文化、医药文化、吕剧文化、工匠文化等传统民俗文化内核，打造古色古香的古村体验区，全方位展示传统的民风民俗。

二是注重环境协同保护，彰显田园山水之美。着力打造以“林栖谷隐、果乐星空营地、森林户外拓展、樱谷驿站、森林氧吧”六个板块为主题的生态自然型特色田园秘境区，以“樱桃乐园、观景平台、樱谷山居、樱谷吊桥”四个板块为主题的果林休闲区，让青山绿水成为农村可持续发展的动力源泉，真正把生态资本变成富民资本，将生态优势转变为经济发展优势。

三是推动乡村产业发展，激活经济繁荣之美。坚持因地制宜、精准施策，让沉睡的土地资源真正“活起来”，成为富民增收的“风水宝地”，通过土地流转将宅基地复垦后的新增耕地发包给合作社和农业龙头企业，利用省派“加强农村基层党组织建设”工作队扶持资金，建设数字化大棚樱桃种植园区。

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(责编：董童、李源)