一、 背景

2020年，砀山县被确定为国家数字乡村试点地区。砀山县积极推进农村电商发展，运用乡村数字经济新业态，通过网络销售、直播带货等线上方式，积极帮助解决农产品滞销，重构产业链、供应链，快速成为实现农产品销售和创新农业品牌营销方式的重要抓手，农村电商、农村创新创业成为农民增收的新引擎。有力巩固了脱贫攻坚成果并有效促进了乡村振兴蓬勃发展，在全国成效显著。

二、做法

依托深厚资源优势。砀山县素有“世界梨都”“水果之乡”的美誉。砀山是酥梨、黄桃、油桃等水果生产的最佳产区，水果面积达70万亩，年产水果170万吨。砀山酥梨品牌驰名中外，黄桃罐头畅销国内外。

打造电商产业集聚区。砀山电商产业紧跟互联网发展趋势，推进产业集聚，转型升级。依托现有的电商大厦、微谷电商创业园等，建设电商孵化园和创业园，构筑完整的电商产业生态体系综合型平台，推动砀山电商企业走“基地化、实体化、精品化、平台化”之路。砀山县电商企业联合组建本土社区拼团平台，推出的微信拼团小程序，仅4个月就吸纳了10万活跃粉丝，实现了3500万元线上销售额。

建设智慧物流产业园。充分利用云计算、大数据等先进技术手段，整合现有物流资源和平台，引进大型物流企业进驻，针对不同行业电商企业的个性化需求，提供物料采购、产品托管、跨区配货等服务，构建了层次分明、设施完备、功能完善、运行高效的现代物流体系。

创建有机产品示范区。在黄河故道沿线砀山酥梨核心种植区，引进日本BLOF精准有机农业系统技术，建设集“智能化管理、标准化生产、品牌化销售、农旅相结合”为一体的“一号梨园”生产基地。

培育特色电商品牌。砀山县委县政府主动适应“互联网+”新态势，大力发展农产品电子商务，打出“互联网+水果”特色牌，催生出了“鲜果时光”“桃如意”“带澳飞”“背个果果”“蜜果恋”“童年的味道”等2100多个农产品电商品牌。全县电商企业2022家，培育了2家省级电子商务示范企业和15家电子商务限上企业，网店和微商近6万家，带动15万多人从事电商物流等相关产业。2020年全县电商交易额60.14亿元，同比增长18.3%，其中农产品上行53.2亿元，同比增长20.3%。

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(责编：董童、李源)