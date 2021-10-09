一、背景

新疆和田市吉亚乡巴什吐格曼村位于乡政府以南4公里处，全村下辖4个村民小组，全村户籍324户1458人，其中农业户籍304户1380人。全村耕地面积900亩，人均耕地面积0.61亩，主要种植农作物核桃、小麦、玉米等。农民家庭经济收入以农业、林果业、劳务输出、手工业为主，辅以家庭养殖，2019年人均收入9859元、村集体经济经营性收入达到17.61万元，2020年人均收入11346元，村集体经济经营性收入达到22.96万元。

面对艰巨的脱贫攻坚任务，2018年，工作队带领村“两委”班子立足长远，在调研上做足“绣花功夫”后，针对巴什吐格曼村没有带动产业发展和劳动力就业的龙头企业问题，结合和田地区农民养鸽食鸽的风俗习惯，依托“五个一”全覆盖包联工作体系，特别是“访惠聚”派出单位和包联领导的牵线搭桥，成立了和田市昆和种鸽养殖农民专业合作社。合作社采取“村委会+合作企业+贫困户”的模式，村委会以闲置土地入股、合作企业提供技术指导和服务、贫困户在合作社务工或托养家里的种鸽获得工资或分红收入，以期实现增加村委会集体收入、贫困户脱贫致富、企业见效益共赢的局面。

二、主要做法

（一）存在的主要矛盾问题

一是产业发展的可持续性上需要再用力。通过近几年的脱贫攻坚，虽然村里有了产业，但是如何让产业发展更有持续性，更有活力性，仍然是摆在乡村振兴道路上迫切需要解决的难题。

二是高质量的预防规模性返贫、消除致贫风险需要再用力。通过近几年的脱贫攻坚，虽然全村人都稳定的摘掉了贫困的帽子，但是在乡村振兴的道路上如何高质量的预防规模性返贫、消除致贫风险成为面对的迫切问题。

三是持续激发群众的内生动力与感恩之心需要再用力。通过近几年的脱贫攻坚，通过政府及全体干部的外部帮扶及不断激发群众的内生动力，全村在2019年摘掉了贫困帽子，全村每一户群众脱贫的故事都是一个个非常励志感人的事迹。要实现乡村振兴，必不可少的还是需要不断激发群众的内生动力和群众的感恩之心。

（二）初心不改，回馈一方水土

几年来，在后盾单位和田地区税务局的大力帮扶下，该统筹协调各方资源，通过单位后盾支持、村委会自筹、社会帮扶等方式多渠道筹集资金，一是累计安装路灯200盏，投入资金近30万元，实现全村主要路段路灯全覆盖。二是累计购买水泥500余吨，投入资金30万元，用于村级路面硬化和农户庭院改造。三是累计安装路政护栏8公里，投入资金近20万元，实现全村主要路段美化全覆盖。四是累计投入资金10万元，帮扶200余户家庭购买家具，改善生活条件，提升农户家庭环境。五是累计购买砂石料300余车、商砼30车,实现全村庭院改造全覆盖、路面硬化全覆盖。

（三）追梦不止，打造一域产业

面对村里缺乏稳定增收产业的困境，该村结合和田地委会议精神，紧紧围绕产业当先、就业先行、产业就业双保险双覆盖工作思路摸索出路，找准发展产业带动就业的定位。发挥区域优势，立足本地实际找准定位，以“农民养鸽小兴趣撬动脱贫致富大产业”为契机，遍访全地区大大小小养殖基地，从零开始摸索如何把零零碎碎的鸽子综合起来产生大效益，经历了从合作社注册、鸽场开工建设、鸽子进厂、招聘工人、聘请技术顾问等等，2018年年底成立了和田市昆和种鸽养殖农民专业合作社，合作社总占地面积100亩，建成6个标准化养殖鸽舍和2个种鸽散养棚。

和田市昆和种鸽养殖农民专业合作社

按照“一步一脚印、三年百万梦”既定目标，截至2020年12月底，合作社销售收入累计达到320万元。在科学高效的管理下，工作队和村两委以“一个一样”（共产党员的初心和使命）带领合作社探索出“两个不一样”（脱贫成效和管理方式）实现了“两个带不走”（增收产业和技术团队），为巴什吐格曼村的产业发展和乡村振兴留得了“青山”也赢得了“金山”。

胡杜尤木拜尔迪·斯拉吉艾合麦提在村里的支持和帮助下，扩建了和田市果海尔孜民养殖农民专业合作社，将全村有托养意愿农户家的羊统一养殖起来，并且按照全和田市最高的分红比例来分红。

由于耕地面积有限和传统养殖业基本饱和等因素的限制，该村产业发展结构比较单一，抗风险能力较弱。在工作队的全力支持下，阿卜杜哈力克·艾力克服种种困难进京求学，于北京服装学院毕业以后回家乡创办了和田市破茧（CC-b)个人原创服装工作室，以传统艾德莱斯为基础，融合现代化服装设计理念，实现从艾德莱斯纺织、服装设计、缝制、实体店销售完整链条。

（四）守诺无悔 心系全村百姓

一是扩大各级宣传和报道，提升全村乡村振兴工作大众知名度。围绕全村上下齐心协力发展特色产业带动脱贫的故事做文章、搞宣传。二是争取各级荣誉和奖励，提升全村乡村振兴工作社会美誉度。

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(责编：董童、李源)