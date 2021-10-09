一、背景

内冲瑶族村位于药姑山南端，地处赤壁、崇阳、通城和湖南临湘两省四县交界处。面积13.4平方公里，全村10个村民小组，342户1363人，是瑶族早期千家峒、瑶族祖居地。2016年被住建部纳入第四批国家传统村落保护名录，2018年被国家民协命名为“中国古瑶文化之乡和传承展示基地”，2019年先后荣获全国“扫黄打非”示范村、国家森林乡村、湖北省旅游名村、湖北省民族团结进步先进集体等荣誉称号。

近年来，按照通城县委、县政府的决策部署，内冲瑶族村集约资源，科学定位，以“瑶望千年，药韵楚天”为主题，以“一轴两环三片”布局，发掘内冲古瑶文化底蕴，促进文化提质，全面推进乡村振兴战略，着力打造“中华古瑶第一村”，建设具有浓厚文化和人文精髓的传统村落。

二、做法

近年来，按照通城县委、县政府的决策部署，大坪乡党委、政府因势利导，科学谋划，把美丽乡村建设作为乡村振兴首要任务，促进美丽乡村与全域旅游、精准扶贫工作有机结合，致力于将内冲瑶族村打造成美丽乡村精品亮点工程。借实施乡村振兴战略东风，村容村貌发生翻天覆地变化，生态环境不断改善，特色产业蓬勃发展，基础设施和公共服务水平显著提升，农民收入持续增加，幸福指数逐年攀升。

该村在全面落实产业扶贫、易地搬迁、政策兜底、健康医疗等扶贫政策的同时，以市场为导向，以政策为牵引，以种植养殖业与旅游产业融合发展为重点，因地制宜，精准施策，大力发展猕猴桃、柿子、草莓、勾藤、黄精、黑山羊等优势特色产业，着力打造一批采摘园和示范基地，实现四季有花、田里有瓜、树上有果、园中有药，增强群众持续稳定增收能力，夯实脱贫基础，提高脱贫质量。

内冲瑶族村坚持美丽乡村建设与乡村旅游发展、文化特色、产业发展、农民增收“四个结合”，高位谋划，高点规划，高效推进，着力加强村内生态人居体系、生态环境体系、生态经济体系和生态文化体系“四大建设”，大力实施环境整治、河道改造、人居提升、文化传承“四大工程”，倾力打造“生态内冲、宜居内冲、文化内冲”，使之成为环境优美、村容整洁、生活幸福、乡风文明的美丽村庄。2018年，邀请浏阳海茗玥公司编制了“一轴两环三片”为构架的总体规划，2019年底一期工程全面完工，目前二期“瑶乡药谷”建设正在有条不紊推进。

内冲瑶族村始终保持“面子里子”一起抓，改善人居环境，努力营造环境优美、生态宜居的美丽乡村。

扎实开展农村人居环境整治“百日攻坚”“百日提升”行动，以村组道路、河流整治为抓手，以居民庭院整治为核心，多次组织专项行动，大力开展“三清”“三拆”“三整”行动。累计清理杂草杂物、积存垃圾等60余吨，完成拆旧拆废15处，面积近1000平方米，全面完成改厕改水，落实门前四包，确保房前屋后无“四乱”无散养畜禽，确保庭院内外整洁有序，着力建设“干净、整洁、有序、宜居”的家园。系统抓好村庄绿化，遇房而变，沿水而展，随路而转，见缝插绿，遍地植绿，逐步形成了房在林中、路在绿中、人在景中的绿色田园居所。

同时引导村民转变不良生活习惯，培养卫生健康意识和环保意识，将村庄清洁行动与农村生活垃圾、污水处理、乡村产业发展、乡风文明建设等有机结合起来，专门制定人居环境整治规划，每月开展卫生大评比，分级到组、到户，以评比、示范为带动，促进外在美向内在美、持续美转变，全村上下呈现出“家家爱生态、户户建花园、人人讲卫生”的美丽宜居新面貌。

美丽的自然山水，跨越千年的瑶乡文化，处处是景，步步入画。通城县委、县政府在大力开展古瑶文化的研究与保护的同时，挖掘潜力，改善环境，开发旅游，打造品牌，实现古瑶文化传承与经济社会发展并驾齐驱。

依托内冲瑶族村优良的生态资源和独特的历史文化资源，立足大药姑山旅游规划，以“瑶望千年，药韵楚天”为主题，打造瑶族风情村，打响“古瑶第一村”招牌。目标是创建融瑶乡风情、山水田园、中医药文化于一体，集休闲、度假、娱乐、健身、民宿、餐饮、会议等于一村的4A级景区，打造“吃农家饭、住农家院、观自然景、赏民俗情、享田园乐”的乡村旅游精品。现由隽达旅游公司与中惠旅公司运营。

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(责编：董童、李源)