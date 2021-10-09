一、背景

产业发展一头连着农民群众的“钱袋子”，一头连着乡村振兴的“动力源”。乡村振兴产业发展是关键。乡村振兴，关键是产业振兴。扶贫先扶志，兴家先兴业。近年来，甘肃省兰州市榆中县园子岔乡始终把产业发展作为一项中心工作来抓，立足乡村实际结合乡内资源禀赋积极探索“1+1+N”新模式，因地制宜多措并举，不断强化党组织建设，打造生态宜居环境，全心全力助力乡村振兴，产业规模初具，成效斐然。

园子岔乡地处榆中北部山区腹地，全乡辖6个行政村40个自然村2175户7899人，乡域总面积268.7平方公里，现有耕地86680亩（其中退耕还林21660.3亩），实际耕种面积6.5万亩，人均8.2亩。辖区气候干燥、土质疏松，是兰州百合的天然优良产地。百合种植始于上世纪80年代，2000年之前全乡百合面积基本维持在400亩左右，单价15元/斤，百合种植技术尚不成熟，百合品相差、市场需求小，十余年的试验仅能证明此地适宜百合生长，但远未达到产业起步要求。2000-2004年，百合留床面积已达到4000亩，但因品相太差价格跌至冰点，陷入亏本生产境地，群众种植积极性受到严重打击。

二、做法

2015年以来，政府主动靠前服务，因地制宜发展百合种植业，促进产业提档升级，探索出“1+1+N”的综合产业发展模式，即一个基层党组织+一支人才队伍+百合种植农户。通过打造百合产业集群，拉长特色产业链，实现“产业融合”；以产兴村、以村促产，破解产业升级、村庄经营难题，实现“产村融合”。从政策扶持、金融支撑、项目引进、技术指导和销路拓展等多个方面为百合产业培植沃土。

（一）党建引领百合产业，发挥政治功能凝聚发展合力

为提升园子百合的竞争力，园子岔乡党委下大力气破解百合产业产量下降、品质退化、病虫害防治等方面的突出问题，探索出了“百合党建引领+龙头企业示范+合作社带动+村集体经济+农户参与”的“五位一体”“党企联建”新模式。以百合特色产业为纽带，实现将党支部建在产业链上，不断提高百合的规范化水平，产业能人聚在产业链上，不断提升百合产业带动能力，农民富在产业链上不断提升百合产业富民实效。持续加强农村党支部建设，不断规范村规民约，充分发挥农村党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，以支部为统领，党纪党规、村规民约为框架，以百合产业交流协作为平台，在村支部设立无职党员先锋岗位，下设党员教育管理岗、群众意见反馈岗、红白理事引导岗、环境综合治理岗等4个不同岗位，进一步密切党群、干群关系，推动村级自治、法治、德治有机结合。

以党建为引领，充分发挥基层党组织的政治优势、组织优势和群众优势，以农民党建为抓手，建立农名工党员台账，抓实组织体系建设，抓实人才回引工作，为百合产业发展提供坚强的组织保证和人才支撑；以党建为引领，充分发挥基层党组织的核心作用，推动发展壮大村集体经济，产业发展和乡村振兴共融共存。

（二）依托人才队伍建设，开发产业发展“动力源”

人才兴则乡村兴。园子岔乡始终坚持“乡村振兴、人才先行”的理念，把乡村人力资本开发放在重要位置。成立“选籽育种”队伍，从源头夯实高品质百合生产基础。柔性引进百合产业急需的高素质人才，对各村推荐的“土专家”、“田秀才”、种植能手进行科技培训，实施新型职业农民培育工程，订单定向式培养乡土人才。授人以鱼不如授人以渔，定期邀请科技专家组建产业指导组，“送教下乡”让农民也能听到专家们的课，外扩眼界内增素质。同时，乡里还开设“人才振兴大讲堂”全面提升机关干部服务群众本领，引导党员干部扎根基层，帮助农村、农民厘清发展思路，着力打造一批既掌握本土实际、又具有战略眼光的乡村振兴生力军。

（三）政府引导大户带动，聚能辐射助力产业发展

2020年3月，园子岔乡与兰州神果科技农业有限公司签署百合深加工项目战略合作协议，探索拓宽“产销一体化”发展道路。精准把握同中国科学院近代物理研究所合作机遇，积极促进百合酒研发和精深加工企业投资落地。进一步对接神果科技实施“公司-贫困户”帮带销售措施，不断扩大产业扶贫效益。大力推动村集体经济实体创办。着力对接市县农业部门在发达城市和粤港澳“大湾区”等终端市场，建设百合专供直销点。与七里河地区、临洮地区等其他百合产地形成“报团取暖、协同发展”利益体。依托国家“产业融合示范园”项目建设全面推行订单农业和保底分红形式产业融合新模式。从而达到多角度发力、多方面出力、多阶层聚力，共同打造“百合产业全面融合、企农抱团双促双赢”良好发展局面。此外，创新发展思路，积极鼓励、引导和帮助企业、种植大户成立合作社、创办产业基地、加快土地流转，坚持从实际出发，斩断“穷根”谋定位，以问题为牵引，联系种植大户带动贫困户，为全乡农户带出了长效脱贫致富路。

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(责编：曹淼、李源)