一、背景

郭土楼村位于虞城县城郊乡东北角,距离县城2.3公里处，全村现有人口3158人780户，有耕地2958亩，所辖五个自然村，其中有：郭土楼、杨庄、范庄、三官庙、杨善庙，该村为2015年脱贫村。群众主要以种植传统农业为主，主要种麦子、玉米。

二、做法

1、扶贫先扶志，挖掉穷根，首先要提振村民精神面貌。自2017年开始，郭土楼村通过建强基层党组织、成立村民自发的义工队伍和本地的慈善企业家队伍为架构,吸纳大学生党员毕业生、返乡创业人员，强化党支部建设；组织本村村民组成70人的义工队伍，防疫抗灾走在前，扶危济困走在前；汇聚慈善企业家对特困人员进行救助，对贫困户有就业能力的进行援助。建立了健康家园，2654名村民均建有健康档案；建立了乡村书院，确保全村 67名留守儿童假期、周末作业有人辅导，放学后有人照顾；建立了乡村大食堂，保证了每周一至周四80岁以上的老人在大食堂免费用餐，周五70岁以上的所有老人免费聚餐。扶贫先扶志带来了翻天覆地的变化，该村2020年荣获全国乡村治理示范村、全国文明村。

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2、壮大村集体经济，解决“扶”的问题。多次组织贫困群众代表外出考察，以贫困劳动力为主体，先后组建了村集体经济为主导的“两公司三基地五作坊”：即郭土楼村鸿图广告公司、豫东大竹海旅游开发公司，脐生堂中医康养基地、鹦鹉观赏繁育基地，石磨坊、酒坊、酱坊、油坊、醋坊五大作坊。截止到目前，郭土楼村集体资产达1800万元，村集体年收入210万元以上。2019年12月，郭土楼村被授牌为国家2A级旅游景区。通过村集体经济的发展，实现了贫困群众有业可扶，有力脱贫。

3、探索“三位一体”带贫新模式，解决“稳”的问题。充分发挥基层党组织的政治优势、组织优势，创建了“村集体、本村经济能人、贫困户”三位一体的带贫利益联结机制。党支部聚集本村经济能人，创建了村集体注册带贫专业合作社或企业，利用自有资产、扶贫资金、金融扶贫贷款等注入资金主导经营管理；本村经济能人以技术和资金入股；贫困人口以土地、小额扶贫贷款、到户产业扶持资金入股的“三位一体”协作模式。现全村138户脱贫困户，有112人口在村集体企业或股份制企业务工，有20人口在村集体企业担任员工，2人口股份制参与经营，6人依托乡村旅游做餐饮、小商品经营。通过产业带动，实现了脱贫人口持续稳定增收。

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(责编：董童、李源)