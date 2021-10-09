近年来，江苏省南通市通州区兴仁镇徐庄村以“家和文化”建设为抓手，立足服务群众、服务民生、服务发展，持续深入一线，积极创新乡村治理方法，推动乡村振兴战略在徐庄村落地生根，实现了村强民富，经济社会呈现了良好的发展态势。

一、背景

徐庄村，坐倚通城东首，毗邻南通机场，金通大道横贯东西，宁启铁路穿村而过，沪陕高速兴仁互通立交座落其中。村辖面积2.8平方公里，12个村民小组，现有3480人。近年来，随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的深入推进，徐庄村在人口管理、人居环境整治、征地拆迁、矛盾纠纷排查化解等领域面临的情况日益复杂，社会治理工作压力呈现叠加态势。

在社会治理创新实践过程中，徐庄村高度重视基本公共服务建设，面对问题不回避、不推诿，按照协商于民、协商为民的要求，以“五位一体”党建惠民联动工作体系为依托，通过党内民主推动基层基本公共服务均等化。以扩大有序参与、推进信息公开、加强议事协商、强化权力监督为重点，努力拓宽基本公共服务范围和渠道，丰富基本公共服务内容和形式。始终坚持“徐庄村事、徐庄人议”的原则，把百姓关心的事拿出来让百姓议，做到“公开、公平、公正”，充分发挥基层基本公共服务在协商民主中的作用，以协商倾听民意，以协商破难题，以协商定决议，激发了村民参与村庄建设管理的积极性和主动性，提升村民自治的参与能力，推进社会治理方式不断科学化、民主化、有效化。

二、做法

（一）服务群众，夯实和谐稳定新根基，实现美丽乡村、人人爱护

一是以和为贵，筑“徐庄之家”。以“和”为主题、“家”为元素打造徐庄服务之家、教育之家、和谐之家。依托一站式服务平台，在村公共服务中心内设置150平方米的服务大厅，按一站式办公、一条龙服务、一次性办结的要求，为群众提供热情、便捷、高效的服务。依托“1+N”社区公共服务中心，在配套办公用房内分别设置了图书阅览室、电子阅览室、棋牌室、健身室、志愿服务站以及300多平方米的多功能活动厅，为群众茶余饭后和精神文化活动提供阵地保障。依托“多室合一”，优化村综治、法治工作室、警务室、调解室、驻村法官（法律顾问）工作室设置，整合多方资源，共同开展矛盾化解等专项服务，推动社会治理从事后处置向源头治理转变、从被动应急向标本兼治转变。

二是以文化人，促乡风文明。着力打造“家和”文化品牌，“家”是团结的力量，“和”是工作的动力，把“家和”理念贯穿基层治理服务的始终。创立了村级月刊《徐庄人》报，设村庄管理、百姓民生、道德教育、法润徐庄等10余个栏目。

三是以美动心，享健康生活。老百姓生活需求品质越来越高，环境的美丽整洁成了老百姓最大的诉求。近年来，徐庄村紧紧围绕村民需求，打造了一批又一批民生工程和实事项目。2020年，先后投资320万元，完成了徐庄村中心路提升改造、垃圾分类积分奖励超市、农户生活污水处理设施、绿地生态公园和徐庄“家和”文化园等民生实事项目，满足了村民的生活需求和精神文化需要，推动了美丽家园新农村建设。生活垃圾分类收集积分奖励超市的建成，不仅向村民宣传了垃圾分类的好处，得到了“收益”，更培养了村民的良好习惯，推动了村居环境的美化。

（二）服务民生，共议共决民生实事，实现民得实惠、党得民心

改变以往自上而下的管理方式，探索建立了民情征集制度。自下而上征集议题，做到村民目光聚焦在哪里，议题就在哪里，村民关心什么，村“两委”就做什么，真正把问需于民、问计于民落到实处。

积极创新社会治理方式。以恳谈倾听民意、以协商破解难题、以规范施行决议，把网格微家建在群众家门口，把矛盾解决在群众家里。村干部在基层治理中始终坚持“腿勤、嘴勤、手勤”，以勤换情。四议两公开、有事好商量，通过各界人士、群众党员代表共同商议，凝聚群众好点子、乡村治理有路子，用更接地气的方法解决问题。要真心抓实群众最盼的事，用心做好群众最难的事，耐心解决群众最需的事。矛盾不可避免，看是就是如何化解。主动迎上去，只要村干部团结一条心，发挥党员、村民组长作用，就没有解决不了的困难。

（三）服务发展，探索强村富民新路径，实现交流创新，互惠互利

一是以服务企业创造价值。为企业解决困难垃圾处理难问题，降低企业的运营成本。建立了包括安全生产、社会保障、企业老总等网络交流群，大家在群里相互交流生产和生活的点点滴滴。线下村委不定期举办各种交流活动，包括企业党组织交流会、妇女职工联谊会、安全生产宣传培训会、社会保障联系会等等活动。通过线上与线下“双线”结合的方式，促进企业间的相互交流，更好地为企业提供“保姆式”服务。二是以服务为群众创造收入。主要是做好群众推荐就业和扶持创业，全村呈现人人有事做，户户有收入，家家忙挣钱的氛围。三是以服务为集体得效益。去年村集体收入245万元，使二三产业经济支持一产发展，延伸产品链，让老百姓口袋鼓起来，日子好起来。

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(责编：曹淼、李源)