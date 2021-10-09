一、背景

益海嘉里集团在考察河北省张家口市蔚县后提出，必须尽快完成两方面工作：一是要倾集团之力，把集团品牌、营销资源与蔚县的小米等农产品资源全面对接，同时也必须动员上下游合作伙伴共同参与；二是尽快摸索方法、总结经验，形成一种可推广、可复制的模式，吸引各行各业更多有社会责任的企业各自发挥所长，集社会之力带动蔚县相关产业同步发展，蔚县才能全面实现真脱贫、脱真贫。

二、做法

益海嘉里集团在创造优质、健康、安全的产品服务社会，持续推动产业发展的同时，始终将履行企业社会公民责任作为一项重要使命，积极参与乡村振兴，发挥好自身优势来帮助社会，探索一些可复制慈善模式。以益海嘉里全面深度参与国家级贫困县蔚县的精准脱贫工作项目为例，集团探索出了可复制、可持续的市场化精准脱贫模式。

益海嘉里蔚县精准脱贫项目，源自于2012年起益海嘉里员工在蔚县的义务植树活动。在这一过程中，集团员工从捐款捐物开始，帮扶蔚县贫困家庭及困难学生。2015年起，员工开始通过溢价收购果庄子村贫困学生家庭的谷子，委托加工成小米销售，利润反哺当地贫困户提高生活质量。尝试变输血为造血，立足当地资源解决贫困问题。2017年，集团正式发起小米产业精准脱贫项目，利用集团品牌、营销、管理等优势助力蔚县产业脱贫。2018年，益海嘉里集团宣布在蔚县投资建成万吨级小米加工厂，帮助蔚县政府将贡米产业打造成特色扶贫产业，形成小米生产基地种植、合作社组织收购、金龙鱼品牌销售等环节的产业链，辐射带动贫困户参与产业发展。随着工厂产能利用率的不断提高，益海嘉里将继续扩大在当地的小米订单种植和收购量，以小米规模化加工业带动当地小米种植，助力农民稳定增收和可持续脱贫。同时，益海嘉里还把集团加工产业优势与蔚县特色地产杂粮嫁接，力图拓展当地产业扶贫领域和层次，更好实现产业脱贫广覆盖、可持续。截止目前，已加工绿豆、薏米、红小豆、黑米、黄豆、燕麦等杂粮，有效带动当地特色杂粮产品提升产业附加值。

益海嘉里蔚县产业精准脱贫的模式是“订单种植、全链整合、品牌赋能、盈利反哺”。在政府协助下，通过当地龙头企业和谷子种植专业合作社，组织贫困户订单化种植绿色优质的谷子。溢价收购订单谷子，按照严格的质量标准，加工成 “金龙鱼·爱心桃花”等品牌小米。借助“金龙鱼”品牌的号召力和集团强大的营销渠道，让蔚县小米进入千家万户，并实现增值。销售所得利润全部返还当地用于扶贫开发，与政府共同改善贫困村镇生产生活条件，完善基础设施建设，以及定向帮扶特困家庭。

产业扶贫的同时，2018年益海嘉里与蔚县政府合作，捐资4200多万元在扶贫搬迁人口聚居区建设了一所六轨制、近2000名学生规模的高标准的公益小学和一所可容纳100多名孤儿的蔚县益海助学中心，帮助缓解当地教育资源匮乏和孤儿教育管理难题。

扶贫先扶志，不让有劳动能力的贫困人群养成等靠要的思想。为了让适龄青年拥有一技之长，提高就业能力，益海嘉里面向蔚县本地为小米加工厂招录员工，并持续提升其专业能力；从当地高中、中专毕业的贫困家庭待业青年中选拔可塑之才，由集团资助到扬州旅游商校金龙鱼烹饪班接受国内顶级餐饮大师的培训，拥有一技之长自食其力。益海嘉里希望通过这些努力，达到“一人就业全家脱贫”的效应。

除了蔚县，益海嘉里还积极挖掘其他贫困地区的特色农业资源，助力农民脱贫。

益海嘉里每年投入大量资金，从80多个国家级贫困县收购农产品，并通过订单农业等“三产融合”机制让农民享受到加工增值的收益，带动贫困人口脱贫。同时，为了更好地帮助国家级贫困县实现脱贫目标，益海嘉里不断加大产业扶贫投资力度,许多项目直接建设在脱贫攻坚重点地区。

2018年，益海嘉里在兴安盟合资建立集团首家制糖企业——内蒙古荷丰农业股份有限公司，发展甜菜产业，带动当地脱贫减贫。在黑龙江五常、辽宁盘锦等29处优质大米产区建立生态种植基地，与农户签订种植订单，提升了水稻的品质，让农户增收增产。在山东，益海嘉里（兖州）粮油工业有限公司在当地建立了原料生产基地，推广种植优质小麦46万亩，通过“公司+合作社（协会）+农户（农场）”的订单农业运营模式，让农民降本增效。

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(责编：董童、李源)