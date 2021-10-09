安石村是云南省临沧市凤庆县凤山镇的城郊结合村，辖4个自然村，23个村民小组、810户、3212人。为切实打响“滇红第一村”品牌，充分整合滇红茶发源地拥有的优质茶叶资源优势，凤山镇创新方式方法，打破行政区划界限，以安石村为中心，联合周边上寨村、落星村、水箐村、红塘村，实行5村大联盟，于2018年成立凤庆县“滇红第一村党委”。

一、背景

安石村充分发挥基层党组织在推进乡村治理中的引领作用，进一步强化民主选举，民主监督，民主决策及“四议两公开”制度，选强配优自然村理事会，把自然村理事会建成村规民约的“执行员”，社会和谐稳定的“调解员”，兴办公益事业的“议事员”，建设美丽乡村的“领航员”，对辖区内事关群众切身利益的民生实事实行民主议事，由村民做主，做到“共谋、共建、共管、共享”，让群众有表决权、参与权、监督权和共享杈，有效解决了农村基层社会治理痛点难点。

二、做法

以自治实现民主，厚植发展潜力

广纳人才谋发展。安石村通过开展“万名新乡贤规划家乡行动”，以乡愁为纽带，吸纳乡贤能人加入自然村理事会，共同为家乡的发展出谋划策。

能人带头共致富。安石村60%以上农户都种植茶花，并将销售茶花作为增加收入的渠道，有着较好的产业基础。致富带头人张雪天、杨国寿、李庆松、杨华明在理事会牵头下，积极利用资源优势，通过政策引导、环境营造和资本联结，采取“龙头企业+合作社+基地+农户”的经营模式，成立安石茶花专业合作社，带动安石村茶农增收致富。

树规立矩改风气。“有钱多尽孝，丧葬不铺张”“一人一碗菜，能省一万块”。自然村理事会将“红白喜事反对铺张浪费”“村民要积极参与公共事业活动”等内容写进“村规民约”，为群众婚丧嫁娶提供了执行标准，同时通过“一事一议”项目为每个自然村修建了自然村活动场所，为村民提供“自办宴席点”，所有农户家里婚丧嫁娶都可在大礼堂免费举办，减少了群众一半以上费用，有效遏制了互相攀比、奢侈浪费的不良风气。

以法治维护民权，增强保障实力

矛盾调解促和谐。安石村通过自然村理事会，将村里有威望、处事公正的村民聘为调解员，充分发挥群众信任、联系广泛的优势，对各种矛盾纠纷实行全面排解、疏导劝解、联系化解、牵头和解的“四解法”，把矛盾纠纷调解工作做在前、做上门、做到家、做到位，为全村的和谐稳定发展奠定了良好基础。

法律顾问化纠纷。法律“走”进村，纠纷不“出”村。对于乡村治理而言，法治是重要保障，村里的矛盾纠纷往往事不大，但有的涉及法律问题，这时候就需要耐心，法、理、情相结合。凤山司法所长，同时是安石村法律顾问的王豫滇说:“村里调解简单纠纷，碰到‘疑难杂症’村里解决不了的问题，我们主动介入，及时调解，法讲清了，理说通了，气捋顺了，矛盾也就好解决了。就算调解不成，纠纷也要有人管，引导村民走法律途径。”

法治宣传助维权。加强农村法治宣传，才能筑牢和谐社会之基。近年来，安石村建立了村干部带头学的长效机制，成立“法律宣讲小分队”，围绕群众对法律知识的需求，通过典型鲜活的案例，定期深入开展“法律进乡村”“送法进乡村”活动，着力宣传群众迫切需要的涉及生产生活、致富创业等方面的法律法规，引导群众依法维权，为群众及时提供有效法律服务，使群众在潜移默化中受到法治教育，提高法律意识，增强维权意识。

以德治凝聚民心，激发内生动力

道德讲堂传新风。近年来，安石村始终把道德讲堂建设作为促进乡风文明的重要举措，将道德模范和先进典型的宣讲活动、道德建设经验交流活动、国学经典诵读、文明礼仪知识培训、学唱红色经典歌曲等多种形式的活动内容纳入“道德讲堂”活动，通过“身边的人讲述身边的事，身边的事教育身边的人”，全面丰富提升道德宣传教育。安石村的道德讲堂已经成了安石村的“规定动作”，每次道德讲堂都座无虚席，营造了弘扬传统、倡树文明新风的浓厚氛围。

道德广场树榜样。安石村还在大路外自然村建成了道德广场，每年更新一批群众评出来的“好媳妇”“好婆婆”“好儿子”等孝老爱亲模范，时刻感染、影响村民，向身边的模范学习。

村史室里忆传承。村史知根脉，文化传承情。了解过去，才能让村民心怀感恩珍惜当下。安石村村史室的建立，将安石百年发展历程浓缩到70平方米展室中，更是将安石村民的心凝聚在了一起。在村史室筹建过程中，理事会成员带头主动捐献老物件，经历过时代变迁的会员亲自讲述安石故事，无论是前辈当年在调整产业结构时刻艰苦卓绝的奋斗，还是当今村民日益注重生态环境保护，抑或是本地各地人士通过各种渠道回来建设家乡的生动事例，让安石人更好地了解了发展的不易，并将传承转化为推进乡村振兴的不竭精神动力。

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(责编：曹淼、李源)