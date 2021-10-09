1.背景

南京邮电大学（简称“南邮”）作为“五方挂钩”成员单位之一，认真贯彻省委省政府和上级教育主管部门的决策部署，选派副处职干部杨小进参加省委驻淮阴区帮促工作队。2020年3月至今，派驻队员正式入驻帮促地，充分发挥高校资源优势，大力扶持特色农业产业，吹响脱贫攻坚“冲锋号”，筑牢精准帮促“主战场”，打响乡村振兴“攻坚战”，多措并举走出一条高校帮促乡村振兴的新路径、新思路、新方案。

以“智慧+传统”产业振兴，以“云端+线下” 科教赋能，南邮充分发挥双一流高校科创资源和信息行业优势，积极探索江苏省脱贫地区乡村振兴推进机制，并在淮安市淮阴区丁集镇实践产生效益。

2.做法

（1）“智慧+传统”产业振兴

产业振兴是乡村振兴的物质基础，要形成绿色安全、优质高效的乡村振兴产业体系，为农民持续增收提供坚实的产业支撑。“智慧+传统”产业振兴，就是充分发挥信息高校数字化、智慧化人才科技优势，利用海内外专家技术智库优势，传统农业与智慧平台相融合，为帮促点打造强产业链、培育新产业。

① 做强特色产业链

南邮边缘智能研究院援建智慧农业生产控制平台，建设智慧农业大数据中心，提升基地管理水平和生产效能；淮安移动基于网络优势在基地优先部署5G网络，配合研究院将物联网系统与应用落地生效；南邮科研与产业党委组织南京信息产业技术研究院、南邮先进研究院等开展科技服务和产学研合作，助力智慧农业发展和销售渠道畅通；引入省农科院蔬菜研究所共建“黄瓜产业研究院”，与天津科润黄瓜研究所成立“科润黄瓜所华东试验基地”，从源头种业上加强保护和发展，丁集黄瓜种类已达到124种。

② 培育新兴产业群

围绕生猪产业，南邮联合投资226万元建设2间养猪舍，由淮安爱康生态牧业公司运营，打造种养一体化循环高效农业。围绕淮阴区建立解决相对贫困长效机制试点工作，又在丁集镇培育金银花产业，成立上佳金银花合作社，购置两台烘干机，建设金银花培育基地，打造高效农业产业园、观光农业产业带。

③ 拓宽销售多渠道

消费帮扶是社会各界通过消费帮促地的产品与服务，帮助当地农民增收脱贫的重要方式，是乡村振兴重要直接实践活动。以购代捐，南邮将教职工福利采购与帮扶地农副产品销售相结合，建立消费帮扶长效机制。以买代帮，食堂采购与帮扶地农副产品销售对接，加大消费帮扶广力度。借力造势，南邮将工会活动与农产品促销活动相结合，扩大其影响力。

（2）“云端+线下”科教赋能

“云端+线下”科教赋能，南邮积极发挥高等教育信息化、国际化教学课程优势，利用本土、外教双师力量，线下辅学与云端支教相融合开展教育帮促，为脱贫地区培养人才，助力乡村教育协调发展。

① 线下走访科教帮促

刘陈书记率队到帮扶村开展“爱心助圆梦、情暖开学季”帮扶慰问活动，对即将进入大学校园的莘莘学子表示祝贺，并送上慰问金和行李箱等慰问品，从成人、成材、成熟三个方面进行入学指导，希望学子们能够在大学生活中继续努力学习，明确发展目标并坚持不懈，力争圆满完成学业，将来学成回报家乡，为乡村学子作典范，为社会多做贡献。

② 线上双师公益网课

实现乡村振兴，教育是重中之重。积极探索运用“互联网＋教育”等新技术，让孩子享受优质教育资源。

③ 助力改善办学条件

为进一步做好驻镇帮促工作，尤其是对义务教育阶段学生开展教育帮促，南邮派驻队员积极发动后方单位优势和各方社会资源力量，对丁集镇及中小学进行捐资助学，改善办学条件，助力乡村振兴。捐赠资金修缮危桥，为当地群众生产生活和孩子上学出行提供有力保障。

除了捐赠硬件外，10月28日，在五里九年制学校开展“关爱儿童成长 书香传递爱心”图书捐赠活动，发挥属地高校优势，加强资源对接，在教师教学指导、信息化建设、科技等方面助力丁集镇各项事业更上新台阶。

通过书记挂帅、队员驻地帮促和师生关心参与，学校克服疫情影响，围绕“云端+线下”相结合方式在帮促地开展科教帮促，既为贫困地区输送新的教育理念，培养了人才，也为学校服务社会、反哺教学科研锻炼了队伍，提高了效益。

（3）“党建+社工”促乡村振兴

南邮社会工作专业为省一流专业建设点，省民政厅将社工项目放在丁集镇，与专业社工一道走进乡村学校课堂、课外，深入挂钩村部、百姓家中，开展各类社会工作20余次，有效助推乡村文明建设。

① 社会工作和志愿者服务

促进全民共享改革发展成果，创造美好生活。帮促队员走访全镇21个村，挂钩的刘洼村116户以及胡庄、宗楼村低收入家庭，确保一户不落、一个不少，制定针对性帮促方案，确保无一返贫。

② 党建工作和基层党组织

以党建为引领，建立利益联结机制，激发群众创富增收内生动力，将南邮物联网技术与传统农业相融合，使之插上“智慧”的翅膀，为帮促点培育产业。南邮派驻帮促队员拓展帮促思路、整合多方资源、积极开展“党建+产业”工作思路，得到了当地政府充分的肯定。

③ 移动课堂和乡村振兴梦

南邮以互联网+大数据为特色MBA项目与丁集乡村振兴项目碰撞出火花。一方面南邮MBA项目需要构建具有鲜明行业特色的产学研合作平台，支持MBA学员创新实践活动。另一方面丁集乡村振兴项目需要“信息化”人才，管理数据管理、信息管理的能力，积极扩大产品影响力，利用各种资源拓展营销渠道。

通过南邮MBA开展的移动课堂，探索大学教育助力乡村振兴的尝试，固定学员定期参观的模式，拓展了市场营销思维，实现课程教学、课程建设、学科竞赛与当地农户的现实需求相结合，也为驻地建设MBA中心淮阴实践基地创造了条件，以南邮MBA项目为依托，给丁集乡村振兴项目带来无尽想象的空间。

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(责编：董童、李源)