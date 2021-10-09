乡村文化旅游人才振兴“柳州尧告模式”，是以拉鼓博物馆建设为平台，统筹乡村域内和域外两种资源，汇聚在家务农和外出务工两类人才，通过引智外部专家顾问等建立博物馆理事会法人治理结构，以民主集中制建立融水苗族拉鼓文化博物馆管理委员会，组建博物馆管理班子、非遗传承人队伍、拉鼓文艺队、文化旅游服务中心等十大团队，创新乡村文化旅游人才队伍培养方式，汇聚乡村人才振兴力量，赋能乡村公共文化和旅游发展。

一、背景

三百尧告苗寨（以下也简称尧告）位于广西北部柳州市融水苗族自治县杆洞乡，是杆洞乡尧告村小河村的统称。村寨平均海拔800米左右，是典型的偏远山区少数民族聚集地。村寨共计960多户近5000人，其中苗族人口占92%以上。尧告民族风情浓郁，文化底蕴深厚，苗族拉鼓节最负盛名。2018年、2019年三百尧告苗族拉鼓节期间，参加群众及全国各地游客达10万之众，成为苗族优良传统道德礼仪及芦笙、苗歌、服饰等传统文化传承与交流的大平台。

三百尧告苗族拉鼓节神秘而古朴，数百年有序传承，成为苗族传统祭祖祈福文化的“活化石”，以三百尧告苗族拉鼓节为代表的“苗族拉鼓习俗”于2018年12月获列入广西自治区级非物质文化遗产代表性项目名录。

二、做法

（一）政府定向投入资金，撬动乡村文化建设。

柳州市文化广电旅游局通过定向投入30万元启动资金，进而带动乡村各类人才纷纷加入文化遗产保护，家家户户捐赠藏品用于博物馆展览，累计撬动以项目补助、投工投劳、藏品捐赠、社会捐助等多种形式投入折合资金超过300万元，实现“30＞300”的良好经济效益和社会效益。以苗族拉鼓文化博物馆建设为切入点，提升乡村文化旅游服务，进而推动乡村文化、乡村旅游与乡村人才三者之间良性互动。依托博物馆平台，成立文化旅游服务中心，指导群众发展灵芝、松茯苓等高山生态产业，积极开展乡村旅游服务，取得较好成效。

（二）组建博物馆十大团队，打造乡村文化旅游人才小高地。

通过派驻专家顾问指导组建博物馆十大团队，为人才发展提供广阔舞台，乡村文化旅游人才脱颖而出，进而打造三百尧告乡村文化旅游人才小高地。十大团队及职能如下：

1、博物馆管理委员会，简称管委会。由三百尧告全部56个村民小组各推选一名成员担任融水苗族拉鼓文化博物馆管理委员会委员组成。作为博物馆最高权力机构，选举并任命馆长、副馆长，对博物馆发展重大事项行使决定权

2、博物馆管理班子。由馆长、轮值馆长、副馆长等共计6人组成。负责执行管理委员会大会决议，执行年度工作计划，负责博物馆日常管理事务，对外代表融水苗族拉鼓文化博物馆。

3、非遗传承小组，也是三百尧告非遗传承人团体。是三百尧告鼓头、鼓师、芦笙头、活路头等苗族拉鼓习俗非遗项目代表性传承人，及苗年、苗族芦笙舞等各类非遗项目市县级代表性传承人，和村寨各类工匠、手艺人等组成。

4、拉鼓文艺队，也称尧告梦之队。是村寨文艺骨干力量，负责文艺队伍组织及培训工作，管理博物馆文化展演舞台。现有村屯芦笙队12支，各类文艺队约36支。

5、文创产品开发小组。负责研究开发各类乡村文化创意产品、工艺品，及其他非遗农产品等。

6、文化旅游发展小组，即“尧告文旅综合服务中心”。负责组织制定三百尧告文化旅游发展计划，策划实施乡村旅游体验项目活动，发展特色产业等。通过博物馆平台进一步整合完善组织架构，吸引更多有志中青年加入。

7、宣传推广小组。负责三百尧告乡村文化旅游品牌对外宣传推广，新媒体发布，与拉鼓文艺队配合组织参加各有关展会、展出活动等。

8、陈列与研究小组。负责博物馆展览设计，陈列布展更新，负责联系外部专家，组织开展乡村文化研究等。

9、博物馆理事会。负责对博物馆建设和乡村文化人才发展等重大事项提出建议，提供专家团队咨询服务，负责联系外部资源，争取项目资金政策等支持。设理事长1名，副理事长3名，秘书长1名。

10、博物馆监事会。负责博物馆建设发展各项工作监督，博物馆财务监督，代表群众提出合理诉求等。

（三）建立博物馆理事会+管理委员会，最大公约数汇聚乡村文化旅游发展人才力量。

指导建立博物馆法人治理结构制度，由专家顾问、政府代表、非遗传承人代表、管理班子代表等人员组成“融水苗族拉鼓文化博物馆理事会”，对博物馆建设、乡村文化旅游发展和乡村人才队伍培养等重大事项提供决策意见。通过聘请各级专家智囊提供顾问指导，引进外部资源，推动乡村文化振兴与人才振兴，助力文化旅游发展。

指导构建“融水苗族拉鼓文化博物馆管理委员会”决策机制，由三百尧告56个村民小组每个小组派一名代表担任委员组成融水苗族拉鼓文化博物馆管理委员会，作为博物馆最高权力机构，决策机制实行民主集中制，即召开委员会大会须三分之二以上委员参加才有效，对重大事项投票须参会委员三分之二以上同意才能通过生效。

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(责编：董童、李源)