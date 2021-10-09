近年来，山东省淄博市博山区池上镇中郝峪村以党的建设为统领，依托先天自然资源优势，大力发展乡村旅游，探索推进“1+2+3”乡村振兴“郝峪模式”，先后被国家文旅部、山东省农业农村厅作为典型案例推广。

一、背景

中郝峪村位于博山区东南部，全村处于鲁山山脉东部支脉，森林覆盖率达到86%以上，风景秀丽，气候宜人，生态资源丰富。该村占地面积2800亩，共112户，360人，是纯山区村，发展中先后遇到诸多困难。一是村集体经济薄弱。中郝峪村以农业种植为主，年轻劳动力匮乏，交通不便加之信息闭塞，既没有村办企业，也没有致富门路。二是产业规模小、层次低。由于历史、自然等多种原因，中郝峪村经济发展落后，全村除十几亩果树，多数村民以玉米、小麦种植为主，生产方式粗放，收入微薄。三是乡村治理水平不高。长期以来，受制于基层党组织发展思路不宽、“兴业”本领不够、强村能力不足等问题，乡村治理水平一直不高。

二、做法

中郝峪村在推进乡村振兴过程中，探索形成“1+2+3”模式，“1”是以深入推进农村产权制度改革为主体，全面实施公司化运营；“2”是突出抓好乡村旅游和美丽乡村建设两大引擎；“3”是建立健全党建引领、乡村治理、人才振兴三大保障机制。

（一）以农村集体产权制度改革为主体，打造“公司主导+村民入股”统一管理模式，全面实施“公司化运营”

深入推进农村集体产权制度改革，夯实乡村振兴基础。由村民自发推选出评估小组，对村集体固定资产、公益性资产以及土地经营权、承包山经营权等资产全面清查和评估。遵循入股自愿、投资自愿的原则，按照村集体占股15%，村民占股85%的分配比例，对全村资产进行股份制改造，所有村集体收入由股份制公司统一支配，全面实施公司化运营。

（二）突出抓好乡村旅游，助推产业振兴

因地制宜，全方位规划旅游体系。回收闲置房屋60余户，投资1880余万元进行改造翻新，打造特色乡村民宿群。

强化体验，打造特色旅游载体。以满足游客多样化情感需求为中心，设立了8家传统民俗手工坊，集合陶艺、木工坊、泥瓦匠、铁匠、纺织、藤编、木版画等当地特色民俗类展品，邀请民间艺人现场展示，让游客亲手体验制作。

沿链聚合，拉长做厚产业链。以乡村旅游为基础，向产业链条上下游延伸，着力推动三产融合，增加旅游产业附加值。

（三）突出抓好美丽乡村建设，助推生态振兴

注重生态治理和修复。实施森林抚育工程，组织村民修剪树枝、清理杂草，抚育森林1000余亩。建设污水管网1.22万米，拆除河边饭店13家，对2.7万平方米的河道、8000立方米的河岸、1.8万平方米两岸生态进行提升优化，建立村民大食堂所有村民免费三餐，全村实行电代煤清洁能源，解决了家家开火对环境影响。注重人居环境质量提升。高标准修建志公坪景区专项旅游线路，投资50余万元修建4公里生产路并安装护栏，投资600多万元，对全村道路进行全面硬化，道路两侧全部设立特色标识牌、安装路灯，建设5000余平方米停车场。注重打造特色风貌景观。立足实际深入挖掘乡土气息，最大限度保留古树、旧宅、石墙等村庄原始风貌，打造独具北方农家特色的风貌。

（四）强化党建引领，助推组织振兴

选好配强“领头雁”。2003年，在外经商的赵东强通过选举进入村“两委”班子后，准确把握村内生态环境优势，提出了打造农家乐、发展乡村旅游的脱贫强村思路。强化党支部领导核心作用。在推进产业振兴过程中，坚持党支部在乡村振兴中的领导地位与主导地位，确定了党支部领导、公司化运营的管理机制。发挥党员先锋模范作用。为充分发挥党员的先锋模范带头作用，对全村19位党员进行定岗定责，党员干部自身的工作与公司收入、个人分红直接挂钩，充分调动了党员干部干事创业的积极性。

（五）强化乡村治理，助推文化振兴

突出发挥规划引领作用。按照“以人为本、村民参与，生态优先，因地制宜，经济适用、节能低碳，地域传承、特色多样”的设计原则，从地理区位、社会经济、资源条件等方面进行了全面分析，并在村庄建筑、基础设施、村庄产业等方面提出了指导意见。塑造文明乡风新风尚。围绕“文明节俭、群众满意”的目标，积极开展乡村文明行动，村“两委”成员组成红白理事会，服务规范、礼金标准等7个方面对婚丧嫁娶事务进行了规范管理，倡导全村实行“婚事新办，丧事简办，喜事小办”，坚定不移破陋习、树新风。筑牢乡村思想文化阵地。发挥好基层干部和老党员在乡村文化建设中的核心带头作用，以社会主义核心价值观为引领，坚持教育引导、实践养成、制度保障三管齐下。

（六）强化人才支撑，助推人才振兴

筑巢引凤，吸引返乡青年创业创新。每年专门拿出300万元，作为人才创业启动资金，鼓励各行各业的人才返乡创业，全力打造农村青年创业创新园区。大力培育新型职业农民。在做好人才招引的同时，进一步加强职业农民的培训力度。每年避开农忙时间，定期组织周边农民进行新型职业农民培训，聘请专家对学员进行授课，培训内容涵盖农作物、经济作物种植技术、农作物经济作物管理培育技术、乡村旅游培训、农家乐服务培训等5个方面。打造专业运营团队。结合自身十几年探索、规划、运营经验，打造了一支对外推广的专业运营团队，积极“走出去”，推介运营“郝峪模式”。

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(责编：曹淼、李源)