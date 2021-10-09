一、背景

浙江省苍南县深入践行“两山”理论，聚焦低收入农户增收致富、薄弱村集体经济发展、乡村资源盘活、财政投入绩效放大等多元目标，2018年在温州市率先开展财政扶贫资金“折股量化”试点，改变以往直接投入到经营主体的方式，创新性地把项目资金注入到村集体、折股量化到户、集中入股到企业，以项目盈利分红持续促进低收入农户增收致富、壮大村集体经济实力。

二、“折股量化”做法

1．精心选择项目。试点财政扶贫资金“折股量化”，并取得预期成效，项目选择十分重要。结合当地自然资源禀赋、产业发展现状及革命老区和少数民族地区的生态优势、文化特色，因地制宜发展特色产业。如钱库镇作为工业镇，开展小微园项目；赤溪镇和沿浦镇作为渔业镇，分别开展园屿村渔业辅助房、龙奥村虾塘标准化改造项目；莒溪镇溪东村作为少数民族村，发展溪东村“畲族风情民宿”项目。

2．精准谋划项目。一是化整为零，多方合作共建。为破解资金瓶颈与营运难题，通过项目招引、投资入股的形式，吸引社会资本开展投资合作。二是聚沙成塔，发展成果共享。项目建成后，按照投资比例，实行收益分配。“折股量化”扶贫资金收益的70%用于帮扶带动本村低收入农户增收致富，30%用于发展壮大村集体经济

3．精准利益联结。出台《苍南县财政扶贫资金折股量化项目收益分配管理办法（试行）》，规范折股量化项目后续收益分配管理，“折股量化”项目实施后，给村集体、村民业主和低收入农户带来实实在在的利益：一是每年固定收益，村集体股份经济合作社与村民业主均能获得及经济效益。二是每年解决许多当地有劳动能力的低收入村民就业，促进志智双扶，培养低收入农户独立自主的能力。三是项目经营收入，包括产品销售、餐饮、交通服务等，每年为当地村集体、村民带来收入。四是带动其他项目投资建设。带动了环境整治、道路建设、城镇公共基础设施建设等建设。

（免责声明：该展示案例内容系发布单位或个人自主供稿，仅供学习交流使用。）

(责编：董童、李源)