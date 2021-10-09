一、背景

福建省龙岩市永定区是著名的土楼之乡。2008年，福建土楼被列入《世界遗产名录》，其中永定区的初溪土楼群、洪坑土楼群、高北土楼群及衍香楼、振福楼等23座世界遗产本体楼名列其中。近年来，永定区全力实施乡村振兴战略，紧紧抓住产业兴旺这个“牛鼻子”，立足自身资源禀赋，充分利用乡村民居建筑这一资源，坚持“产业振兴民宿先行，全面推动土楼活化利用”的发展理念，依托世遗土楼核心区的品牌和区位优势，以“保护中发展、发展中保护”的思路，将土楼民宿作为特色品牌产业进行联片打造，争创推动土楼民宿发展先行者，走出一条独具特色的产业发展之路，点燃乡村振兴强引擎。其中，以湖坑镇南江村的土楼民宿发展推动乡村振兴为代表，通过改善环境、众筹融资、品牌引进等方式，用民宿打通乡村振兴的“任督二脉”，让民宿经济走出乡村振兴“新路径”，让广大农民真正成为乡村振兴发展的亲历者、见证者和受益者，也为当地旅游产业和乡村振兴发展增添新活力。

二、做法

“软件”“硬件”两手抓，夯实土楼民宿旅游基础

农村长期存在生活污水横流、生活垃圾乱堆乱倒、房屋乱搭乱建等突出问题，发展民宿旅游后，相应产生些经营乱象，导致土楼民宿旅游难以发展。究其原因，一方面是村民内生动力不足，存在不良习惯，观念落后，环保意识不强，另一方面是基础设施建设较差和后续管护机制不全。

一是开展农村人居环境整治。永定区扎实推进农村“厕所革命”、农村垃圾治理行动、农村污水治理行动、农房整治行动、村容村貌提升行动等“一革命四行动”。在此基础上，突出土楼景区重点，开展“两治一拆”农村人居环境整治工作，对危旧房、破败烤烟房、旱厕等危旧土楼、违建进行统一拆除及裸房的统一整治，消除安全隐患，提升人居环境，同时让隐藏在村头巷尾的美丽土楼显露出来。

二是完善景区配套基础设施。南江村近年来筹集4000多万元完善基础设施，从河道整理、改水改厕，土楼保护、硬化道路，建设新村等方面大力推进乡村旅游业发展，同时还邀请画家进行壁画和彩绘创作，新建党建文化长廊，宣传法治文明，形成了良好的村风民风，并按照土楼元素对裸房进行立面改造、统一风格，村容村貌日臻完善。

三是党员典型引领经营新风尚。南江村创建“红土先锋党员工作室”，以此为载体在党员致富先锋里开展了共产党员经营户“挂牌亮身份”活动，评选出5名具有模范表率作用的党员商户，在其摊位和门店统一悬挂“共产党员经营户”牌匾，张贴“共产党员经营户承诺”，带头践行共产党员经营承诺、党员家规，倡导带头遵纪守法、诚实守信、文明经商、优质服务，营造了文明经商、游客放心消费的旅游环境。

土楼资源集中化，扩大民宿旅游规模

永定区拥有土楼2.3万多座，其中三层以上的大型建筑近5000座，圆楼360多座，但长期以来存在土楼分散化资源难以统计、碎片化资源难以聚合、优质化资产难以提升、社会化资本难以引进等问题。永定区通过组建“土楼文化银行”，采取赎买、租赁、托管、合作经营等形式，对全区土楼资源统一管理运营，开发高端民宿和特色民宿，着力打造土楼文化特色民宿集群，让永定人通过“吃土楼饭”实现乡村振兴。

一是借智借力，组建“土楼文化银行”。一方面，委托专业团队，在实地考察的基础上策划生成“土楼文化银行”项目。通过搭建运作平台体系、推动土楼资源全域整合、实现土楼资源多元化增值、完善土楼资源开发利用链条、强化资源资产价值变现等方式，实现土楼所有权、经营权、使用权“三权分置”，并推行“楼票”制（可入股、抵押、流转），解决土楼集体土地不可流转的法律问题，着力搭建围绕土楼资源进行管理整合、转化提升、市场化交易和可持续运营的平台，实现土楼资源的合理化保护利用。另一方面，抓住文旅部和省文旅厅对口支援永定的契机，积极对上沟通协调汇报，争取将“土楼文化银行”列入文旅部对口支援重点项目计划，给予文物保护、建筑保护专项资金倾斜支持，为土楼文化银行可持续运营提供资金保障。

二是集中管理，促进土楼活化利用。积极探索打通土楼资源收储、土楼资源保护修缮提升、土楼开发产业资本导入等“三资”转化的关键环节，由区政府指定区文旅集团负责收储、租赁、托管、赎买全区可利用的土楼资源，加强保护修缮提升，并与产业资本对接，推动土楼成为特色展馆、高端民宿等。其中，湖坑镇成立7个土楼租赁专班，对改造价值高、区位优势好的土楼进行租赁，一方面，迁出安置楼内居民，改善生活居住条件，另一方面，摆好民宿招商姿态，做好招商服务，缩短项目落地时间，确保项目签约即可开工，力促尽快竣工投入运营。

引进高端民宿，推动民宿旅游产业高质量发展

土楼民宿产业的打造离不开社会资本和专业化团队的投入，近年来永定引进读旅、乡叙、美宿等民宿运营品牌，通过打造高端民宿，实现“一楼一品”，推动民宿旅游产业高质量发展。

与此同时，湖坑镇南江村里闲置的人力资源以及返乡的青年，被吸纳到民宿里工作，部分解决了乡村基本就业问题。村民也会根据民宿的需求，去衍生一些周边的业态，从而有效地实现了空心村的活化和振兴。

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(责编：董童、李源)