近年来，桂东县以绿水青山养眼、负氧离子养生、红色文化养心、淳朴民风养德、绿色食品养身等“五养桂东”为重点，大力发展康“氧”旅游和民宿产业，持续创响“桂东山水氧天下”旅游品牌，特别是民宿产业发展较快，年均增长34.61%，总数达到近600家。每年夏季到桂东休闲避暑的游客呈“井喷式”增长，呈现“一房难求”的火热局面，有力助推乡村振兴，促进乡村人气旺起来、事业兴起来、村庄靓起来、村民富起来。

一、背景

桂东县位于湖南省东南部，地处湘赣边界、罗霄山脉中腹。全县总面积1500平方公里，辖11个乡镇、1个国家级自然保护区和1个国家森林公园，总人口21.23万，是全国生态示范区建设试点地区、国家一类限制开发的南岭山地森林及生物多样性国家重点生态功能区。桂东是湘粤赣三省的几何中心、生态中心、碳汇中心。丰富的旅游资源交相辉映、浑然生成，使桂东在发展康“氧”旅游，特别是民宿产业具有得天独厚的优势。

二、做法

坚持“六突出六促进”推动民宿产业发展，助力乡村振兴：

（一）突出高位推动，促进民宿产业后劲增强。成立了由县委书记任顾问、县长任组长的桂东县精品民宿经济发展和建设协调高规格领导小组，设立了县民宿办，具体负责组织全县精品民宿的推进工作。先后出台了《桂东县精品民宿管理办法（试行）》（桂政办发〔2019〕3号）《桂东县促进城市民宿发展管理办法》《桂东县民宿提质升级实施方案》等文件，为桂东民宿旅游发展注入了动力源泉。

（二）突出规划引领，促进民宿产业规范有序。坚持高点规划、高端定位、突出特色，充分挖掘整合人文历史、生态环境、地理条件、特色产业等资源，按照“打造精品、示范引领，强化功能、一村一品”的发展思路，编制完成了《桂东县旅游发展总体规划（2017-2030）》《桂东县全域旅游发展总体规划（2017—2030）》《湖南八面山国家级自然保护区旅游发展总体规划》《普乐温泉小镇旅游开发建设详细规划》等10项有关康“氧”旅游和民宿产业发展的规划。

（三）突出整体联动，促进民宿产业集群发展。一是做精旅游特色村。坚持旅游和新农村建设融合发展的思路，着力打造乡村旅游示范村，建成了大洞红豆杉村、角塘新村、东坡农耕文化村、青竹旅游休闲避暑村等8个亦农亦游的特色村。二是做强旅游配套设施。在狠抓山、水、林、田、湖、草综合治理的同时做好乡村旅游基础设施配套文章。目前，青竹乡村旅游基础设施配套建设工程已基本完成。三是做美城乡环境。结合文明创建和环境治理推进文旅融合，全面提升县城品质，建成了一批建筑特色鲜明、公共设施齐全的现代化新型城镇。推行“村务员”乡村治理模式，改善乡村人居环境。

（四）突出特色优势，促进民宿产业全域承载。一方面，深化认识、主动作为。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，充分认识“精品民宿是就是小型住宿设施，是农家乐的3.0版（1.0版是农家乐、2.0版是休闲避暑点、3.0版是精品民宿），是乡村振兴、农耕再造、农旅融合、城乡统筹发展的重要载体”。另一方面，突出特色，精心打造。秉持“特色就是品牌、特色就是效益”理念，要求民宿在过去休闲避暑点“五有五好”的基础上进行全面升级，重点把沤江镇青竹村、金洞村的民宿打造成为生态民宿，把寨前镇水湾村沁园春项目及周边的民宿打造成为养生养老康“氧”旅游项目和旅游民宿，把全域旅游重点项目打造成主题为红色文化的旅游民宿，把沤江镇禾坪村民宿群打造成为农耕主题的旅游民宿。

（五）突出品牌宣传，促进民宿产业品牌提升。通过现场推介、图片宣展、视频展播等方式全方位宣传“桂东山水氧天下”品牌，宣传推广桂东康“氧”旅游和民宿，有力提升了品牌形象。在长沙黄花机场、武广高铁、平汝高速以及县内公路干线、公交候车亭灯箱、出租车投放广告宣传，在湖南卫视等投放桂东旅游宣传“来桂东我‘氧’你”“桂东夏季旅游避暑目的地”广告。开展文化文艺下乡等活动，扩大乡村旅游魅力。

（六）突出管理服务，促进民宿产业服务升级。一是做好旅游民宿验收评定工作，实行分类管理。2020年4月，按照《桂东县旅游民宿验收评分细则》，从高分到低分评定出了30家桂东旅游民宿，分别授予“桂东3A级旅游民宿”“桂东4A级旅游民宿”标牌。2020年6月，由县民宿办委托第三方评价机构（郴州市城市规划设计院）评选出了畔山溪谷、至臻生态农庄、三石小筑等桂东县精品民宿共10家（金宿5家、银宿5家），并给予金宿奖励6万元、银宿奖励3万元。2020年7月，“康氧桂东”旅游APP正式上线，进一步推进了智慧旅游平台建设。二是强化行业培训，提高从业人员的素质。2020年以来，组织民宿业主到省、市参加培训4批次50人，在旅游发展重点村集中举办中式烹饪师、中式面点师培训3000人次。2021年5月，开展了“5.19”旅游宣传日活动，组织了民宿业主培训并安排到高档民宿进行学习考察。2021年6月，由县民宿办牵头，举办桂东县中式烹调师初级(桂东土菜烹饪专班)职业技能培训班，培训人员50人。2021年7月，由县民宿办牵头，分批次举办桂东县民宿业主安全生产培训班，第一批次培训人员150余人。通过培训指导，民宿从业人员整体素质得到了极大提高。三是成立县旅游民宿协会，加强行业自律。县旅游民宿协会现有会员150余家，颁布了《桂东县旅游民宿入住公约》，实行了《最低指导价》，充分发挥了自我管理、自我服务、自我提升的作用，成为了首家郴州市县市区级民宿行业协会。

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(责编：董童、李源)