沙洲瑶族村是“半条被子”故事发生地，该村立足历史底蕴、资源禀赋和生态优势，因地制宜，靶向发力，走出了一条宜居、宜游、宜业的湘南美丽红色乡村的幸福之路。

一、背景

沙洲瑶族村位于湖南省郴州市汝城县北部，是文明瑶族乡后龙山麓、滁水河畔的一个小村庄，距县城51公里，距郴州市67公里。全村总面积0.92平方公里，辖4个村民小组142户542人，村党支部有2个党小组、23名中共党员。近年来，沙洲瑶族村传承红色基因，坚持以党建引领，团结汉瑶人民，一心向党、同心筑梦，从一个偏僻落后的贫困小山村跃身为一个经济发展、民生改善、文化繁荣、民族团结的美丽乡村。沙洲瑶族村获评中国最美乡村、全国文明村镇，入选全国乡村振兴村级典型范例。

二、做法

（一）挖掘红色文化，提升社会影响力。沙洲瑶族村民始终不忘半条被子的温暖，发自内心延续红色基因，带着感情讲好红色故事，“半条被子”成为了沙洲闻名于世的红色名片，为沙洲凝聚起更大更强的红色力量。一是建设高质量教育基地，成立湖南（沙洲）红色文旅特色产业园。汝城“半条被子的温暖”专题陈列馆2021年被评为“全国妇女爱国主义教育基地”“全国爱国主义教育示范基地”；二是打造高标准特色村寨，投资2.3亿元，完成民居立面改造180栋，修缮特色古民居37栋，完善基础设施设备，人居环境大为改善，村容村貌焕然一新；三是创建新时代红色品牌，2017年成功承办中国（湖南）红色文化旅游节开幕式，助推沙洲瑶族村迈入红色旅游发展快车道。湖南省委宣传部、省广电局、潇湘电影制片厂联合摄制《半条棉被》电影；沙洲经验《始终同人民想在一起干在一起》登上《人民日报》头版。

（二）坚持党建引领，提升乡村治理能力。火车跑得快，全靠车头带。党支部坚强有力，基层党建有声有色，群众就跟得紧，事情就办得顺，美丽宜居建设就有了硬核底气。一是配优建强班子队伍。村“两委”换届始终把政治标准放在首位，选出以朱向群为班长的班子6人，班子成员平均年龄44岁，文化程度均为高中以上。二是打造“五化”建设示范点。以“五化”高标准建强支部，实现支部组织生活规范化、常态化、新颖化，被列为全市基层党建精品示范点。三是构建“1+N”基层治理模式。沙洲瑶族村以村党支部为核心，把村里讲话响、威望高、有热情的人组织起来，成立了理事会、监委会、老委会等自治组织，涵盖了四分之一的村民，探索出“1+N”型基层治理模式。四是制订村规民约。在广泛收集民情民意基础上，将村民反映集中、普遍认可的规范建房、村庄改造、耕地管理、移风易俗等事务纳入村规民约，内容不足500字，内容简单实用，得到了全体村民认可和遵循。五是激发内生动力。沙洲瑶族村不等不靠主动作为，依托“半条被子”红色资源，充分利用传统村落保护和政策资金支持，不搞“高大上”项目建设，坚持量力而行、量力而建，发动引导群众自己动手改变村容村貌，就地取材、就地造景， 用山上竹子做成菜地篱笆，用河里鹅卵石铺设巷道，用旧房青砖硬化主干道路，产生了“花小钱办大事”的发展效应。

（三）坚持绿色发展，提升经济发展力。沙洲瑶族村党支部立足村级资源优势，带领群众走出一条以红色旅游引领绿色发展的产业致富之路，成为了脱贫攻坚和乡村振兴的典范。一是建成支柱产业。调整农业产业结构，发展名优特水果，以红色旅游带动商贸、餐饮、住宿、农副产品销售，打造农旅结合的水果、旅游、农家乐“三大”经济。二是创新“党建+”乡村振兴。成立沙洲田园综合体农民专业合作社，通过“党支部+合作社+农户”模式，采取委托经营、提供就业、入股分红等方式。三是培育新型村民。建设农业农村实用人才培训中心，从培育技能型、管理型、知识型村民入手，把村里的“能人”“强人”培养成致富带头人、村班子领导骨干。四是带动创新创业。沙洲红色旅游牵引多元发展，大批创业青年纷纷返乡开网店、办民宿、搞直播，通过网络订宿订餐订商品，使得沙洲瑶族村创业业态从赶集摆摊升级到网络直播带货、网络订单的全新模式。

（四）完善公共服务，提升干群凝聚力。沙洲瑶族村党支部进一步健全村级服务中心平台，切实做到了便民、利民、惠民。一是建设综合服务平台。新建配有“群众接待室”“为民服务中心”“图书阅览室”“党员活动室”等功能室的村级服务平台，增强村党组织服务功能。二是推行民事“代办制”。村部服务中心实行马上办、指导办、代办帮办、上门办、预约办“五办”模式，无偿为群众提供劳动就业信息，帮助办理计生、低保、医保、老年公交卡等服务。三是开展无职党员设岗定责活动。设置环境卫生监督岗、矛盾纠纷化解岗、村务党务监督岗等岗位，由无职党员主动认领岗位，签订履岗承诺书，充分发挥班子堡垒作用，提升党员向心力。四是开展“党建共创·金融普惠”行动。由县农商行、建设银行和农业银行三家银行党支部与沙洲瑶族村党支部携手共建，为村民种植产业、发展餐饮、民宿业等提供信贷资金，以及小额存取款、转账、缴费、社保缴纳等服务。

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(责编：曹淼、李源)