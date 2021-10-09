一、背景

天府源田园综合体位于成都市都江堰市，面积36.6平方公里。项目充分用好各级农业综合开发专项资金3亿元，整合其他财政资金5.6亿元，撬动社会投资31亿元，成功打造以粮优菜绿猕果花香为特色的田园综合体整体，建成生产、产业、经营、生态、服务和运行等六大体系，有效促进了都江堰市全域乡村产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”。

二、做法

充分遵循生态价值转化理念，创新建管运营机制，深化农商文旅体融合发展路径，以田园综合体引领县域“三农”全面升级，打造乡村振兴的都江堰范式。

（一）立足区域比较优势，精准定位发展方向

将田园综合体定位为“美丽乡村示范区、农旅融合引领区、绿色农业典范区、农村改革先行区”，打破行政区划，依据产业基础、资源禀赋等条件，科学规划胥家镇8个社区和天马镇5个社区作为田园综合体建设范围，以域内红心猕猴桃、优质粮油、绿色蔬菜、玫瑰花特色产业种植区为核心，高标准规划建设“四园三区一中心”（红心猕猴桃出口示范园、优质粮油（渔）综合种养示范园、绿色蔬菜示范园、多彩玫瑰双创示范园，灌区农耕文化体验区、农产品加工物流区、川西林盘康养区和综合服务中心）8个功能组团，每个组团控制在2—3个社区的规模，差异化布局生产、生活、旅游配套设施，实现错位式联动式发展。

玫瑰花溪谷

（二）创新优化组织架构，凝聚联动发展合力

成立市委、市政府主要负责同志为双组长的工作领导小组，组建天府源田园综合体管理委员会，构建“领导小组+管委会+双创中心+投资公司+合作社”五方联动机制，充分发挥院校、企业、合作社各自在科技、资本、劳动力等要素投入的互补优势，形成发展合力。

（三）深化农商文旅融合，筑牢产业发展基础

全面落实粮食安全战略，推动传统农业向内涵丰富、类型多样、价值提升的乡村产业裂变。一是巩固现代农业本底。建成和提升高标准农田5.5万亩，整治渠道68公里，新（改）建田间道路100余公里，粮食平均亩产从2017年的471千克提升至2020年的498千克，规模化绿色蔬菜基地从2017年的3000亩提升至8000亩。二是延伸“农业+”产业链。在全市延伸布局田园综合体主导产业的上下游、左右岸产业链，吸引花蕊里灌县川芎产业园和国家农业公园等26个总投资292亿元的农商文旅融合项目签约落地，培育拾光山丘、向荣花里等一批农事体验、乡村度假、精品民宿等新业态，开发“灌米”、猕猴桃面膜等13种精深加工农产品。三是放大农产品品牌效应。构建“区域公用品牌+企业品牌+产品品牌”三级农业品牌体系，培育出天赐猕源、稻米家、圣寿源等11个优质农业品牌，创建85个“三品一标”、7个全国名特优新农产品和6个生态原产地保护产品。

灌区映像

（四）实施生态保护修复，做优乡村发展环境

实施“以文化为灵魂、以田园为肌体、以林盘为特质、以绿道为脉络”的农村综合提升打造，呈现“岷江水润、茂林修竹、美田弥望、蜀风雅韵”的诗意栖居图。一是优化田水林院农村形态。通过“理水、亮田、护林、改院”，将13公里原乡绿道和68公里生态渠系纵横交织于5万亩高标准农田，实现优质粮菜基地、猕猴桃园区、玫瑰花溪谷等大地景观连线成片，全面展现“绿道蓝网、水城相融、清新明亮”的生态格局。二是激活闲置沉睡农村资源。通过就业带动、股份合作等形式，引导农户将闲置农房和宅基地等资源与社会资本、合作社等联营共建，盘活闲置集体资产2699平方米，创造集体经济收入近40万元，禹王社区集体经济组织与绿沃农业公司合作将千亩“四荒地”打造成四季美艳的玫瑰花海，将12亩闲置宅基地打造为陌见山高端民宿。三是弘扬千年天府灌区文化。贯穿“文化为魂”的理念，深入挖掘易家大院、石龙津码头、老人桥和天马轿房唢呐等30余处物质文化和非物质文化资源，并依托首届“中国农民丰收节”“中国田园诗歌节”等重大主题活动，讲好本土故事，凝聚区域文化认同感和归属感，推进地方文化挖掘保护传承和利用。

（五）构建人才培育模式，提供持续发展动力

构建“引育留用”的四向并进的人才培育模式，推动农户变专家、带头人、项目股东，共建共享田园综合体。一是提高农民技能水平。构建“院校+企业+农户”合作机制，吸引涂美艳博士等10余名专家学者直接参与田园综合体建设。二是推动农民致富增收。创新“五维共生”猕猴桃产业联合体、“七统一”蔬菜质量安全联盟等模式。三是提高农民综合素质。以融入式党建为引领，创建“事项联商、活动联办、问题联解、人才联培、资源联享”的“五联”机制，形成了“凝心聚力共建田园综合体”的群众共识，及时化解土地租赁、协议签订和坟地搬迁等方面的问题。

（免责声明：该展示案例内容系发布单位或个人自主供稿，仅供学习交流使用。）

(责编：董童、李源)