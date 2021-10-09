一、背景

兰陵县隶属于山东省临沂市，地处山东省南部，处于沿海地区大开放、黄淮海平原大开发的交叉地带。总面积1724平方千米。截至2019年10月，兰陵县辖2个街道、14个镇、1个乡。

兰陵县在探索如何满足新时代“三农”发展人才需求，怎样以人才的振兴推动乡村全面振兴的过程中立足实际，聚焦打造乡村振兴的齐鲁样板重大任务，坚持用改革创新的思路办法来解决工作中的难点堵点问题，在充分调研论证的基础上，以制度创新为突破口，连续出台了关于实施“头雁工程”“归雁工程”“鸿雁工程”“雁阵工程”等多个系列化制度文件，建立激励保障措施，在全县部署实施乡村振兴“四雁工程”，建立鼓励人才“到乡村去”的激励机制，推动引导各类人才在乡村振兴中大展才华、大显身手，着力打造一支内外互动、合力向上、振兴乡村的强大人才队伍，为全县乡村振兴提供了有力支撑。

二、做法

（一）“头雁”领飞，建强乡村组织“主心骨”

村党组织书记是乡村振兴最直接的组织者和执行者，是战斗堡垒的“主心骨”，在基层乡村振兴的过程中起着承上启下的作用。加强村党组织书记“头雁”建设对于巩固党的执政根基，促进社会和谐稳定，改善党群干群关系具有重要意义。

兰陵县创新实施“头雁工程”，一是重激励，解决“干不着”的问题：提高经济待遇；突破政治待遇，打破身份限制；大力表彰，提高支部书记的社会荣誉感。

二是严约束，解决“抓不实”的问题。严格执行“四议两公开”工作法，坚持村干部坐班值班制度，实行基层党建重点任务月督导调研，印发《村级小微权力事项办理流程指南》，加强对村支部书记履职情况的全程管理，倒逼干部规范工作运行。

三是坚持多措帮，解决“干不好”的问题。强化能力素质，坚持“扶上马、送一程”，采取“走出去、引进来”相结合的方式加强教育培训，每年全体村支部书记至少进行一次集中普遍轮训；强化创业支持，拿出更多的资金和政策支持乡村振兴、支持村支部书记干事创业。强化宗旨意识，创新实施农村基层社会治理智能化、网格化“双化联动”体系，村支部书记任村级网格总长，负责发现问题，基本实现了“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”。

四是及时调，解决“干不了”的问题。多渠道掐尖“选”，从机关干部、致富能手、返乡创业人员、复退军人、高校毕业生等群体中，选拔村党支部书记320名，有效破解“人难选”困局；跨村任职“用”，改变思维定势，从强村支部书记中遴选8人到弱村兼职，打破了传统“本村任职”模式的地缘和血缘弊端；着眼长远“育”，开展“育雁”行动，配套启动“三青项目”，建立“三青”党支部，推进“村村都有好青年”，为乡村振兴培育了大量后备人才。

（二）“归雁”助力，吸引人才资金“凤还巢”

据不完全统计，有30多万的兰陵人在长三角一带经商，其中不乏有能力、有想法、对家乡怀有深厚感情的能人。这些在外人才都是兰陵发展的宝贵财富。这些在外人才作为兰陵县对接长三角的桥梁，有利于帮助“苍山蔬菜”等一些知名农产品在长三角一带开拓市场，有利于促成兰陵县承接长三角地区转移的产能，助力兰陵乡村振兴。

为充分发挥在在外人才作用，在县乡建立在外人才数据库，对有意回乡创业的人才，从政策、资金、用地、用电等方面提供全方位支持，积极引导他们回乡创新创业。

（三）“鸿雁”振翅，激活乡土人才“内动力”

本土人才是推动乡村振兴的主力军。打造一支技能出众、示范突出的“鸿雁”队伍，是实现人才振兴的重要举措。建设“鸿雁”队伍，也是现代农业发展对农业实用人才的迫切需求，飞速发展的农业生产，从生产技术、生产模式、品种改良、技术更新、产品营销等每个环节，都需要先进的农业科学技术支撑、需要一大批懂技术、善经营、会管理的农民，才能够满足农业发展对人才的需要，整体性提高全县农业产业发展水平，有力的推动现代农业的快速发展，助推乡村振兴。

兰陵县高度重视发挥“土专家”“田秀才”在乡村振兴中的骨干和示范作用。培训鸿雁人才队伍，建立鸿雁人才示范区、示范户，让广大农民群众看着学、跟着干、报团发展，把鸿雁人才的经验、知识和智慧，转化成为群众共同发展的生产能力，推动农业的区域化、产业化、规模化的发展。抓储备。

（四）“雁阵”齐鸣，完善新型农业经营体系

农民合作社通过农户间的合作与联合，带动散户、组织农户、对接企业、联合市场，已经成为了引领农民闯市场的主要经营组织。同时通过这种合作经营的形式形成“雁阵”，实现规模化生产，形成一个大的利益风险联结体，实行统一施肥、统一病虫害防治，统一包装、统一运输、统一销售、统一质量安全监管，既可以有效的抵御市场冲击，也能够加强防范自然灾害的能力。

突出抓好农民合作社发展，鼓励发展党支部领创办合作社，改变各类人才单打独斗的局面，推动新型经营主体蓬勃发展，形成“雁阵效应”。

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(责编：曹淼、李源)