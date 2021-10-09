一、背景

王金村位于济南市章丘区绣惠街道女郎山北麓、绣江河西岸，共有170户、601口人，耕地面积670亩，3公里内可直达济青高铁章丘北站、济青高速章丘出入口，交通便捷。

王金村地处山东省首批农业旅游示范点“女郎山葱岭郊野公园”腹地，位于全省新旧动能转换重点项目“章丘古城”的民俗文化和万亩葱田体验版块，是章丘大葱的核心产区。“葱以产女郎山者为最。”千年古城孕育了源远流长的历史文化，甘冽的绣江河水灌溉着王金村的千亩大葱田，养育了一株株“葱中之王”，在历届章丘大葱状元评选中，王金村屡屡夺魁，成为了闻名中华的“大葱状元村”。

近年来，王金村依托特色大葱产业和上级扶持政策，以创建市级文明村为契机，打造文明新景，培育文明新风，大胆探索种、养、加、游、采、娱六位一体产业模式，不断深化章丘大葱“三产”融合发展，从供给侧深入推进乡村振兴战略“开花结果”，用高大脆白甜的大葱托起了村民们的小康生活。

二、探索实践

党建引领是关键，把舵领航强动力。

党支部作为乡村群众的主心骨，必须把自身锤炼成坚强的战斗堡垒。以前，王金村两委干部队伍没有真正看到章丘大葱这个“金字招牌”的影响力，在党建引领上离上级要求和群众期望存在一定差距。对此，村两委主动求变，积极对接在外优秀人才，2017年吸纳优秀青年张开军回村担任村主任，先后发展4名年轻党员，为村两委注入新鲜血液和干劲，切实激发党建引领内生动力；利用春节、中秋等时机组织“乡贤恳谈会”，打好乡情牌，共商发展计，多措并举招才引智、招商引资；细化“党员引领”机制，积极发挥党员干部、村民代表示范作用。

产业兴旺是基础，捏指成拳聚合力。

农业农村工作，说一千，道一万，增加农民收入是关键。产业是托起农民小康生活的强劲引擎。王金村坚持以市场为导向，确立了“打造品牌、出产精品，对接电商、智慧先行”的发展思路，助力大葱产业高质量发展。2019年注册成立山东女郎香耕农产品有限公司，打造了“女郎香耕”品牌，年销售精品大葱800多万斤，销售收入2000余万元，户均增收2万余元，实现了开门红；2020年与北京网库集团签约合作，建设“中国大葱产业网”平台，进一步推动大葱产业动能转换、赋能高飞；流转土地300多亩，用好水肥一体化、智慧农业监控系统，投资400余万元建设全省首个全程机械化四季大葱生产试验基地和2个高标准温控大棚，用于发展大葱机械化和四季葱种植；以“章丘古城”项目建设为契机，投资500余万元建设章丘大葱精品馆、特色民宿、采摘园和游客体验中心，去大葱田里和大葱“试比高”，到精品馆中购买正宗大葱、大葱产品，来民宿里品尝特色大葱宴……围绕章丘大葱这块“金字招牌”，王金村实现了种、养、加、游、采、娱一体化，走实“新六产”融合发展新路，变“输血”为“造血”，不断激发农业发展内生动力，持续壮大集体经济，让农业成为有奔头的产业，为农业强、农村美、农民富提供持续的有力保障。

此外,王金村借助打造齐鲁乡村样板村有力契机，以悠久的“章丘大葱”种植文化为依托，在原有基础上注重整体规划设计。村里新建党群服务中心、幸福院、章丘大葱精品馆、生态停车场、大葱文化广场和特色民宿等节点，对照标准，积极申报济南市级文明村，常态落实农村人居环境整治，改造提升污水处理设施，硬化道路9000平方米，美化墙面8000平方米，新增路灯200余盏，墙面彩绘3720平方米，绿化4700平方米，村庄整体面貌焕然一新，不断向生态宜居的乡村振兴示范村迈进。同时，注重加强乡风文明、家规家风培育，积极推进移风易俗改革，开展“星级文明户”“四德榜”评选活动，帮助村民养成良好生活习惯；组织百姓秧歌队、打鼓队等特色文化队伍，定期进行文化汇演，丰富村民业余生活；以“生活富、庭院美、家风好”为主题开展“争创出彩人家、共建美丽乡村”活动，引导村民主动参与“三清一改”，让越来越多的村民“室有书香、院有花香、人有精气神、户户竞出彩”。

（免责声明：该展示案例内容系发布单位或个人自主供稿，仅供学习交流使用。）

(责编：董童、李源)