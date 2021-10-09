国家卫健委：10月8日新增确诊病例17例 均为境外输入病例

10月8日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例17例，均为境外输入病例（广西3例，云南3例，天津2例，辽宁2例，上海2例，湖南2例，福建1例，山东1例，陕西1例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（均在湖南）。无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例37例，解除医学观察的密切接触者455人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例513例（其中重症病例1例），现有疑似病例2例。累计确诊病例9254例，累计治愈出院病例8741例，无死亡病例。

截至10月8日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例766例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例90972例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96374例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1205442人，尚在医学观察的密切接触者25625人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者22例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察9例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者371例（境外输入355例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28613例。其中，香港特别行政区12253例（出院11945例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院64例），台湾地区16283例（出院13742例，死亡845例）。